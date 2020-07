So feiert Alfa Romeo 110. Geburtstag

Das Alfa Romeo Museum in Arese am Stadtrand von Mailand ist ein wahres Markenzentrum, in dem mehr als 200 historische Fahrzeuge untergebracht sind. Der ideale Ort, um das 110-jährige Bestehen der Marke zu feiern. Als Geschenk an alle „Alfisti“ -Fans und Auto-Liebhaber öffnet Alfa Romeo jetzt die zuvor privaten Sammlungslager des Museums. Erstmals bietet sich so der Öffentlichkeit Gelegenheit für die Öffentlichkeit und lädt die Besucher ein, weitere 150 Autos sowie Trophäen, Kunstwerke und Motoren für Straße und Luft zu genießen und marine Mobilität. Die Kollektion ist in 18 Themenbereiche unterteilt, die von den frühesten Autos der Marke wie dem 20/30 ES bis hin zu Formelrennfahrern reichen, darunter die Modelle der Formel 1 und der Formel Indy.

Weitere Highlights der Sammlung sind auch Konzeptfahrzeuge wie Caimano und Protéo, Prototypen wie Scrabble und Sprint 6C, historische Sportmodelle RLs, 6C von Vittorio Jano und neuere Renn- und Straßenautos. Last but not least beherbergt die Sammlung bemerkenswerte Antriebsstränge, darunter den 4C 1500 aus den 1930er Jahren und den Formel-1-Turbo 415T.

Eine Geschichte, die mit einer Nation verbunden ist

Im Rahmen der Feierlichkeiten enthüllt das Museum den neuen Bereich „Alfa Romeo in Uniform“, der den Autos der Carabinieri, der nationalen Polizei Italiens, gewidmet ist. Eng ist die die historische Beziehung zwischen Alfa Romeo und der italienischen Polizei, die mit den bedeutendsten Modellen von Alfa Romeo auf Gangsterjagd ging. Zu sehen gibt es z.B. den 1900 M “Matta” des Carabinieri, der 1951 in der Mille Miglia seine Kategorie gewann. Aber auch die legendäre Giulia, das kultigste Modell der “Gazzella”, sowie den 75, den Alfetta Alfa 90 und die seltene Giulia Giardinetta. „Alfa in Uniform“ erzählt die Geschichte der Autos, der Verkleidungen und der Epochen, die die italienische Geschichte geprägt haben.

Ein historisches Akronym für die Zukunft: GTA

Die neue limitierte Giulia GTA, die zum 110-jährigen Jubiläum der Marke konzipiert und für den Verkauf in Europa bereit ist, feiert ihr Debüt in Arese. Aus technischer und konzeptioneller Sicht ist der neue Giulia GTA vom Giulia GTA von 1965 inspiriert. Der 1965 von Alfa Romeos Rennarm Autodelta entwickelte „Gran Turismo Alleggerita“ (GTA) basiert auf dem Giulia Sprint GT das brachte weltweit sportliche Erfolge.

Der neue Giulia GTA basiert auf dem Giulia Quadrifoglio und ist mit einer leistungsstärkeren Version des 2,9-V6-Bi-Turbomotors mit 540 PS ausgestattet. Durch die weitgehende Verwendung ultraleichter Materialien profitiert es von einer Gewichtsreduzierung von 100 kg (220 lbs) und erreicht ein erstklassiges Gewichts- / Leistungsverhältnis von 2,82 kg / hp (6,2 lbs / hp). Darüber hinaus wurden spezielle technische Lösungen für andere Aspekte entwickelt, nämlich Aerodynamik, Ausrichtung und Handhabung.

Das Alfa Romeo Museum in Arese beherbergt als echtes Markenzentrum, auch das Dokumentationszentrum, Artefakte und eine Teststrecke für dynamische Aktivitäten untergebracht sind. Das Museum bietet moderne Annehmlichkeiten, um Besucher mit allem Komfort willkommen zu heißen: Vom Restaurant bis zum Geschäft, von den privaten Veranstaltungsräumen bis zum Verkaufsausstellungsraum ist das Alfa Romeo Museum eine Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Marke.

Weitere Infos: www.fcagroup.com.

Fotos: ©Alfa Romeo