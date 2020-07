Hologramme im Lack entfernen

Nach dem ersten Durchgang, wird die Politur mit einem weichen Tuch abgewischt. Auf ein frisches Pad wird eine weitere Politur aufgetragen. Diese Politur, Scholl Concepts W09, enthält eine sehr sanfte Politur und einen Anteil an Carnauba Wachs. Auch diese Politur wird nun ebenfalls in weichen konstanten Bewegungen mit der Maschine über den Lack geführt. Die Spuren der Politur sollten fast vollständig aufgelöst sein. Dies ist ein Zeichen, dass die Politur komplett aufgetragen wurde. Überschüssige Politur wird nun mit einem sauberen sehr weichen Tuch abgewischt. Nachdem die Maschine abgesetzt wurde. muss allerdings das Wachs in der Politur noch aushärten. Dies dauert einige Minuten. Alkohol kommt nicht zum Einsatz, da dieser die Wachsanteile auflösen würde. Eine Alternative den letzten Polierdurchgang schonender durchzuführen und einer eventuellen neuen Hologrammbildung vorzubeugen ist es, für diesen Polierdurchgang einen Exenterpolierer, wie z.B. Festool Rotex, im Leerlauf zu verwenden. Dabei bremst das Pad bei der Berührung des Lacks die Rotation ab und führt nur die Exenterbewegung in entsprechender Manier durch. Für die Aufbereitung eines gesamten Fahrzeuges kann mit den beschriebenen Techniken in etwa 1 Stunde Arbeitszeit eingeplant werden.