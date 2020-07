Käfer-Liebe auf immer & ewig

Es war Liebe auf den ersten Blick: Gregg Ammerman taufte 1982 sein erstes Auto – einen wassermelonengrünen Volkwagen Käfer – „Superkäfer“ und die Leidenschaft wuchs. Jetzt teilt der ehemalige Armeemechaniker seine Liebe zur Restauration mit seinem jüngsten Sohn, Dalton Ammerman. Vor über fünf Jahren begann das Vater-Sohn-Duo mit der Restaurierung von Autos. Erstes Projekt war ein kanariengelber 1978er Karmann Cabrio Super Beetle im Jahr 2015. Zusammen arbeiteten die Ammermans monatelang an dem Auto. Vater Gregg an den mechanischen Teilen, Sohn Dalton (damals Achtklässler) am Rest. Ihre Fortschritte zeichneten Sie per Video auf und veröffentlichten sie auf den Social-Media-Kanälen der Familie. „Das war das Auto, mit dem ich mich in Volkswagen verliebt habe”, erzählt Dalton. “Ich kam von der Schule nach Hause, half beim Cabrio und hörte dabei mit meiner Mutter und meinem Vater Musik..” Als das Projekt endlich fertig war, zeigten sie das Meisterwerk auf über fünfzig Autoausstellungen, bevor sie es verkauften. “Danach … musste ich mir ein Neues besorgen”, sagte Dalton. Er arbeitete nachts und am Wochenende, um für sein erstes Auto, einen alten Käfer von 1972, zu sparen, den er in der Nähe in Zentralflorida gefunden hatte. “Ich wusste, dass es eine Menge Arbeit sein würde, es zu reparieren, aber das war ein Teil des Spaßes”, erinnert er sich. Dalton und sein Vater verbrachten ein ganzes Jahr damit, den Superkäfer gemeinsam zu restaurieren. Dazu gehörten das Ersetzen des Motors, das Hinzufügen eines handgefertigten Schalters, das Neulackieren des Autos in Schwarz, Rot und Hellgelb sowie das Hinzufügen brandneuer Bremsen, Reifen und einer Stereoanlage. Sobald es ging, unternahmen Gregg und Dalton mit dem restaurierten Käfer die Jungfernfahrt. Mit Gregg am Steuer genossen beide Ammermans ihr Kunstwerk – aber es dauerte nicht lange. Nach etwa 25 Minuten kollidierte ein anderes Fahrzeug, das eine Einbahnstraße in die falsche Richtung fuhr, mit dem neu restaurierten Käfer. Totalschaden auf der ersten Fahrt. “Aber das Wichtigste war, dass wir beide in Sicherheit waren”, sagte Gregg. “Wir wurden zwar herumgeschubst und hatten ziemlich Angst, aber wir waren okay.” Das Vater-Sohn-Team war bestürzt und erschüttert. Aber eines war klar: Der Unfall konnte die Liebe zur Restauration von Käfern nicht trüben. Tatsächlich begann Gregg nun ganztägig Volkswagen zu restaurieren – und Dalton investierte immer mehr in die Videoausrüstung, um die Bemühungen der Familie für sozialen Medien zu dokumentieren. “Obwohl Dalton technische Ambitionen hat, besteht sein wahres Talent darin, den Wiederherstellungsprozess aufzuzeichnen und das Filmmaterial zu bearbeiten”, sagte Gregg. “Ich bin froh, dass er seinen eigenen Weg gefunden hat, und ich bin froh, dass wir unsere beiden Talente nutzen und gemeinsam in etwas investieren konnten.” Mit Greggs mechanischen Fähigkeiten und Daltons Videografie haben ihre Social-Media-Kanäle seitdem Hunderte von Anhängern angezogen und eine Community von Volkswagen-Enthusiasten geschaffen. “Wir lieben es, mit anderen Familien in Kontakt zu treten, die an Restaurierungsprojekten arbeiten”, sagte Dalton. “Ohne Social Media hätten wir nie gewusst, dass es in Florida so viele Bug-Liebhaber wie uns gibt.”