Audi Forum Neckarsulm wieder offen

Das Audi Forum Neckarsulm ist nach rund dreimonatiger Schließung wieder geöffnet. Besucher können die Ausstellungen und das Audi exclusive Studio erleben. Im Audi Shop finden Interessierte zahlreiche Produkte aus der Audi Collection. Die Espressobar steht Gästen für eine Stärkung zur Verfügung. Auch Konferenzen oder Workshops sind ab sofort wieder möglich. Das Kulturprogramm startet im Oktober mit einer Premiere.

„Wir freuen uns sehr, wieder für unsere Besucher und Audi Fans da zu sein“, sagt Ulla Wiesentheit, Leiterin des Audi Forum Neckarsulm. „Das Team des Audi Forum hat alles getan, damit sich unsere Gäste trotz der aktuellen Situation rundum sicher fühlen.“ In der gesamten Markenerlebniswelt ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für Gäste und Mitarbeiter Pflicht. Kennzeichnungen erleichtern das Einhalten der Sicherheitsabstände. Außerdem ist der Reinigungszyklus erhöht worden, Handläufe und Griffe werden häufiger desinfiziert. Zum Schutz der Gäste und Kunden bleiben die Autos in den Ausstellungen vorerst geschlossen. Aufgrund der derzeit geltenden Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg kann das hauseigene Restaurant „Nuvolari“ nach wie vor ausschließlich Fahrzeugabholer bedienen.

Da Werkführungen derzeit noch nicht möglich sind, bietet Audi moderierte Führungen im Audi Forum an. Ein Tourguide führt durch das Haus. Im Kinosaal erhalten die Teilnehmer filmische Einblicke in die Produktion am Standort Neckarsulm. Wichtig: Vor dem Besuch anmelden. Die Führungen starten jeweils um 9, 10, 11, 13 sowie um 14 Uhr und dauern 45 Minuten. Maximal können zehn Personen je Slot teilnehmen. Das Angebot ist kostenfrei.