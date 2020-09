Silverstone: Oldtimer im Rennfieber

Das Renn-Meeting des Bentley Drivers Club in Silverstone ist eine feste Größe im britischen Club-Motorsportkalender. Am 22. August fand es zum 72. Mal statt – allerdings hinter verschlossenen Türen.

Bentleys aller Altersklassen – viele davon von Clubmitgliedern gefahren – teilten sich die Startliste für die 10 Rennen gemeinsam mit Morgans, TVRs, MGs, Jaguars, Allards, Alfa-Romos, Alvises, Aston Martins, Lotus, ACs, Austin Healeys, Austin Minis, Triumphs, Frazer Nashes, Fords und vielen anderen Marken.

Michael Higginbotham erhielt in seinem unglaublich schnellen Mk VI Special die begehrte Times Trophy und damit die Krone des Bentley-Scratch-Rennens. Mit einem komfortablen Vorsprung von 24,461 Sekunden holte er seinen fünften Sieg in der 15-Minuten-Veranstaltung und ist damit seit 2017 ungeschlagen.

Richard Frankel, am Steuer seines legendären 3-Liter-TT von 1921 – dem ältesten derzeit fahrenden Bentley der Welt – holte sich den Sieg im Bentley-Handicap. Er gewann die Begegnung über acht Runden mit 15,423 Sekunden Vorsprung auf David Ratcliffe (3 Liter Speed), nachdem er beim traditionellen Start in der Boxengasse als Vierter abgewinkt worden war, und machte damit einen Rückstand von 1 Minute 15 Sekunden auf David, den ersten Starter, wett.

Neu für das Treffen im Jahr 2020 war ein Vorkriegsrennen der BDC, das Chas Reynolds (Morgan Super Sports) gewann, der Fünftschnellste im Qualifying, wobei das Rennen ein gesundes Starterfeld von 20 Autos aufwies. Der Handicap-Sieger war Daniel Ghose (Alfa-Romeo 8C 2300).

Der aktuelle BDC-Rennfahrer des Jahres Oliver Llewellyn (Allard J2) dominierte die 30-minütige FISCAR-Begegnung und gewann von der Pole-Position aus mit 57,223 Sekunden.

Die Marke Morgan unterstützt das BDC-Meeting seit rund 50 Jahren. Bill Lancashire und Oliver Bryant (beide Plus 8) gewannen jeweils die beiden 20-minütigen Rennen der Aero Racing Morgan Challenge Series, wobei letzterer von der hinteren Startposition aus durchs Ziel lief und William Plant (4/4) in beiden Fällen Zweiter wurde. Morgan triumphierte auch in der 15-minütigen BDC Classic Challenge mit der Morgan Techniques Trophy, wobei Richard Plant (Plus 8) die Beute einforderte.

Es gab zwei Allcomer-Rennen, bei denen Darren Dowling (TVR Sagaris), der im Rahmen der TVRCC Challenge lief, eine verkürzte Scratch-Begegnung gewann, wobei TVRs die ersten vier Plätze in der Gesamtwertung belegten. Und David Moorhouse (Austin Mini) schlug Andy Shepherd (Ford Mustang) auf den zweiten Platz und gewann das Handicap-Rennen über acht Runden.

Der Club freute sich auch, den Aston Martin Owners Club und den Jaguar Enthusiasts’ Club zu diesem Treffen willkommen zu heißen, die beiden Clubs, die sich für das AMOC Jack Fairman, Innes Ireland und Mike Hawthorn Challenge mit dem JEC XK-Rennen zusammenschlossen. Elke Wellhausen (Lister Jaguar Knobbly) gewann die halbstündige Veranstaltung mit über einer Minute Vorsprung, wobei Jaguars die ersten vier Plätze belegten.

Hier die komplette Sieger-Liste:

Race 1 – Bentley Scratch: 1st overall & Group A: Michael Higginbotham (Mk VI Special); Group B: Paul Forty (Mk VI Special); Sealed handicap: William Elbourn Snr (3/4½ Litre)

Race 2 – Aero Racing Morgan Challenge: Bill Lancashire (Plus 8)

Race 3 – FISCAR: Oliver Llewellyn (Allard J2)

Race 4 – Bentley Handicap: Richard Frankel (3 Litre TT)

Race 5 – BDC Classic Challenge with Morgan Techniques Trophy: Richard Plant (Morgan Plus 8)

Race 6 – Allcomers Scratch, including Bentley Group C and TVRCC Challenge: Darren Dowling (TVR Sagaris)

Race 7 – BDC Pre-War race: Chas Reynolds (Morgan Super Sports); Sealed handicap: Daniel Ghose (Alfa-Romeo 8C 2300)

Race 8 – AMOC Jack Fairman, Innes Ireland Cup & Mike Hawthorn Challenge with JEC XK: Eike Wellhausen (Lister Jaguar Knobbly)

Race 9 – Allcomers Handicap: David Moorhouse (Austin Mini)

Race 10 – Aero Racing Morgan Challenge: Oliver Bryant (Plus 8)

Fotos: © Peter de Rousset-Hall, Chris Dicken (Tripos Media)