RETRO Classics – Jubiläum in Stuttgart

Seit 20 Jahren gibt es die RETRO Classics in Stuttgart. Zur Jubiläumsveranstaltung wartete die Messe für Fahrkultur mit einer Sonderausstellung von Gulf Rennfahrzeugen auf, die es so noch nie zu sehen gab. Im Atrium der Messe Stuttgart sorgte die ROFGO Gulf Heritage Collection in den ikonischen Farben blau und orange für Staunen. 23 Fahrzeuge aus der Gulf-Rennhistorie bis heute waren zu sehen. Darunter der ROFGO Ford GT40, der Porsche 917K, der Gulf-GR8-Ford, Gewinner des Le-Mans-Rennens, der Aston Martin DBR9, Le-Mans-Gewinner 2009 in der Gruppe GT1, sowie der allererste Wagen, der die Gulf-Racing-Farben trug, der Mirage M1.