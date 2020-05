Oldtimer-Auktion Online

Ursprünglich war eine der nächsten RM & Sotheby´s Auktionen auf der Techno Classica in Essen angesetzt. Doch aufgrund der aktuellen Situation musste die Auktion abgesagt werden und wird nun als Online-Auktion vom 3. Juni bis zum 11. Juni 2020 durchgeführt. Die Highlights der Auktion sind ein Mercedes-Benz 300 SL, ein Lamborghini Miura oder ein Porsche 904 GTS. Wir wollen aber hier die eher die ungewöhnlicheren, teils ungewöhnlichen Modelle der Auktion betrachten.

Die Petitjean Collection ist eine einzigartige Einzelbesitzersammlung von Autos aus den letzten Jahrzehnten, die aus fast hundert komplett unterschiedlichen Klassikern von den 1950er bis in die 90er Jahre besteht. Die Kollektion wurde in den letzten 50 Jahren von Monsieur Marcel Petitjean aus Straßburg kuratiert und liebevoll aufgebaut – einem ehemaligen Rennfahrer, der in den 60er und 70er Jahren an Veranstaltungen in ganz Europa teilnahm. Sie bietet für jeden Geschmack etwas, darunter Marken wie Lamborghini, Maserati, Mercedes- Benz und Porsche, aber auch exotische Marken und günstigere Klassiker. Der Oldtimer-Fan Petitjean baute die Sammlung mit der Absicht auf, ein Automuseum zu schaffen, dessen Schwerpunkt auf der Gruppierung von Autos nach Marke und Herkunftsland liegt. Viele der angebotenen Autos sind seltene Modelle aller vertretenen Marken, wobei ein großer Teil der Sammlung seit Jahrzehnten unter der Obhut von Marcel Petitjean steht und sich in einem sehr originalen Zustand befindet und nie restauriert wurde. Die Autos wurden auf dem Sammelplatz trocken gelagert, obwohl sie seit Jahren nicht mehr gefahren wurden, und müssen für den zukünftigen Straßeneinsatz wieder in Betrieb genommen werden. Jedes Los wird ohne Vorbehalt angeboten, was die Kollektion zu einer verlockenden Perspektive für Enthusiasten und potenzielle Käufer macht.

1974 Bitter CD

Schätzwert 35.000 bis 45.000 Euro

Der Bitter CD basiert auf dem Opel Diplomat und wurde ursprünglich bei Frua entworfen. General Motors bot das Design dann dem ehemaligen Rennfahrer und angehenden Automobilbauer Erich Bitter an, der das Modell als Coupé Diplomat „CD“ verkaufte. Von dem ursprünglichen Designkonzept, das bei Frua entworfen wurde, verabschiedete sich GM. Die Grundlagen wie Chassis und Motor stammten weiterhin vom Opel Diplomat. Die Karosserie wurde leicht verändert. Die Montage der rund 395 Exemplare des Bitter CD fand bei Baur in der Nähe von Stuttgart statt. Die Produktion des Bitter CD lief von 1973 bis 1979. Das gezeigte Modell, das zur Auktion kommt, ist eines der 99 Exemplare aus dem Baujahr 1974 und verfügt wie alle Bitter CDs über ein Automatikgetriebe.

1966 Austin-Healey Sprite Arkley

Schätzwert: € 2.000– € 3.000

Der Austin-Healey Sprite / MG Midget (auch bekannt als Spridget) war in den 1960er und 1970er Jahren ein billiges und sportliches Fahrzeug. Wenn Sie Ihrem Spridget ein wenig mehr Persönlichkeit verleihen oder ihm eine sportlichere Form für die Strecke geben wollten, gab es in Großbritannien mehrere Firmen, die hierzu ein Glasfaser-Bodykit verkauften. Zwei der bekanntesten und attraktivsten Kits stammten von Lenham und Ashley.

Weniger bekannt und definitiv gewöhnungbedürftig aussehend ist der Arkley, der in einer Werkstatt nördlich von London hergestellt wurde und in den 70er Jahren Glasfaser-Vorder- und Heckteile an Spridget-Besitzer verkaufte. Ziemlich nützlich, wenn Ihr Auto verrostete Flügel hatte, aber sicherlich nicht die eleganteste Lösung. Das gezeigte Modell, das auf einem 1966er Sprite mit 1098-ccm-Motor gebaut wurde, bleib sicherlich vor allem unverwechselbar.

1991 Ginetta G33

Schätzwert: 15.000 bis 20.000 Euro

Obwohl Ginetta eines der ältesten (überlebenden) britischen Sportwagenunternehmen ist, ist es ansonsten nicht besonders bekannt, abgesehen vom G4, einem Auto, das auf Oldtimer-Rennstrecken nach wie vor beliebt ist. Das Grundkonzept des G4 – winziger, tief liegender und als flotter Roadster über einem Rohrrahmen – beeinflusste später die Ginetta-Modelle, einschließlich des G33, der bei der RM & Sotheby´s Online Auktion angeboten wird..

Dies ist anscheinend der erste G33, der als Werksprototyp und Testwagen gebaut wurde. Im Gegensatz zu den früheren Ginettas, die normalerweise auf Vierzylinder-Leistung angewiesen waren, verfügt der G33 über eine beeindruckende 3,9-Liter-Version des Rover V-8. Es war nur als komplettes Auto erhältlich, das werksintern gefertigt wurde. Ginetta baute weniger als 100 G33, daher ist dies eine seltene Gelegenheit. Wenn Ihnen dieses Modell gefallen sollte, gibt es in derselben Auktion auch einen Ginetta G20 mit Cosworth-Antrieb.

1964 Glas 1300 GT Coupé

Schätzwert: 15.000 bis 20.000 Euro

Die Firma Glas, die auch für ihre Goggomobil-Kleinstwagen bekannt wurde und Pionierarbeit bei der Verwendung von Zahnriemen bei Overhead-Cam-Motoren leistete, wurde 1966 von BMW übernommen. Einige Exemplare wurden als „BMW-Glas“ verkauft und das Glas-Angebot verschwand allmählich. Das ist schade, denn die kleine bayerische Firma hat einige wirklich raffinierte und ausgereifte Fahrzeuge gebaut.

Der GT zum Beispiel war ein hübsches kleines 2 + 2-Fastback mit Styling von Frua, einem Overhead-Cam-Motor mit 85 PS ab 1300 ccm und vorderen Scheibenbremsen. Die Motoren wurden größer, aber Glas baute vor und während der BMW-Übernahme nur wenige tausend GT. Der angebotene ist ein frühes 1300-ccm-Auto, das deutlich patiniert aussieht, aber es kommt zumindest mit einem Ersatzmotor. Im derselben Auktion befindet sich auch ein weiteres Glas-Modell zum Verkauf, ein 1964 S 1004.

1972 Ligier JS2

Schätzwert: 60.000 bis 80.000 Euro

Ligier Automotive wurde vom Rennfahrer und Rugbyspieler Guy Ligier in Abrest, Frankreich, gegründet und ist noch bis heute in Betrieb. Die Bandbreite der Modelle war groß. Vom F1- und LMP-Rennboliden bis hin zu Kleinbussen und Kleinstwagen.

Der JS2 war Ligiers erstes ernstes Serienmodell. „JS“ ist eine Hommage an den verstorbenen Rennfahrer und Freund von Ligier, Jo Schlesser. Unter dieser schönen Glasfaserkarosserie und hinter dem Fahrer saß ein Maserati V-6, zuerst der 2,7-Liter-Motor des Citroën SM und später der 3,0-Liter-Motor des Maserati Merak. Rennversionen des JS2 verwendeten unterdessen ein leichteres Aluminiumchassis und gewannen 1974 die Tour de France. 1975 wurde ein JS2 mit Cosworth-Antrieb bei den 24 Stunden von Le Mans Zweiter, nur eine Runde hinter dem siegreichen Gulf Mirage.

Dieser JS2 ist ein frühes 2,7-Liter-Auto, angeblich eines von nur 48 Modellen die 1972 gebaut wurden.

1965 Neckar Mistral

Schätzwert: 12.000 bis 15.000 Euro (13.000 bis 16.200 US-Dollar)

Basierend auf dem Fiat 1500 ist der Siata 1500 im Michelotti-Stil bereits ein obskures Auto. Noch auffälliger ist der Neckar Mistral, eine in Deutschland gebaute Version des Siata, der aus der Fiat-Fabrik Neckar Automobile in Baden-Württemberg stammt. Die Neckar-Fabrik war ursprünglich ein NSU-Werk, aber Fiat kaufte es 1929 und begann dort mit dem Bau von Automobilen namens „NSU-Fiat“. Nachdem NSU in den 1950er Jahren mit dem Bau eigener Kleinwagen begonnen hatte, wurde es verwirrend. 1957 wechselte NSU-Fiat zu Neckar. Neckar baute Versionen des Fiat 500 und 1100 sowie eine Version des Fiat 600 namens Neckar Riviera.

Es ist nicht klar, wie viele Neckar Mistrals gebaut wurden, aber wer diesen kauft, hat sicherlich den einzigen Neckar in der Nachbarschaft.

1991 Venturi Transcup 260

Schätzwert: 50.000 bis 70.000 Euro

Es gab eine kurze Zeit, in der Venturi ein ernstzunehmender Konkurrent im Geschäft mit exotischen Autos zu sein schien. Das französische Unternehmen hatte schnelle keilförmige Supersportwagen im Angebot, startete in Le Mans und in einer Marken-Rennserie namens „Venturi Gentleman Drivers Trophy“. Schließlich ging Venturi jedoch den Weg von Vector und baute nur ein paar Dutzend Autos, bevor er seine Türen schloss.

Dies ist ein Transcup 260-Modell mit einem raffinierten Hardtop und einer 253 PS starken Version des Peugeot-Renault-Volvo V-6 mit zwei Turboladern (auch im alten DeLorean verwendet). Als eines von nur 17 gebauten Fahrzeugen ist es mit 35.000 km (21.750 Meilen) vertreten und fast so cool wie das Auto selbst ist der Name seiner Lackfarbe – Framboise Metallic.

1996 Renault Sport Spider

Schätzwert: 20.000 bis 30.000 Euro (21.600 bis 32.400 US-Dollar)

Wenn Ihnen ein Lotus Elise einfach zu Mainstream ist, dann ziehen Sie diesen anderen Roadster in Betracht, der wie ein Insekt auf Rädern aussieht – den Renault Sport Spider. Erbaut von 1996 bis 1999, ist dies französische Hochleistung von ihrer seltsamsten (und besten) Seite. Er wurde mit einem Aluminiumgehäuse, einem Kunststoffverbundkörper, einem Überrollbügel geliefert … und das war’s. Eine Windschutzscheibe war optional erhältlich. In begriffen war ein Radio, obwohl es schwer ist, irgendwelche Melodien zu hören.

Der 2,0-Liter-Vierzylinder kam vom Clio Williams mit angegebenen 148 PS, genug für ein 2050-Pfund-Auto. Straßenautos haben ein Fünfganggetriebe. Rennversionen, die für eine beliebte Marken-Rennserie gebaut wurden, haben einen Sechsgang und 180 PS. Renault Sport baute ungefähr 1.800 Spider im Alpenwerk in Dieppe, Frankreich, und hat seitdem nichts Seltsames mehr gebaut.

Fotos: ©RM Sotheby’s