Die Abnahme und die administrativen Kontrollen, die am Samstagnachmittag (2. Oktober) aufgrund der riesigen, noch nie dagewesenen Zahl von Anmeldungen für die 21. Ausgabe der Tour de Corse Historique begannen, wurden schließlich am Abend am Hafen von Porto Vecchio abgeschlossen.

Zweieinhalb Tage lang hatten die 350 Fahrzeuge, die sich für die drei zugelassenen Kategorien angemeldet hatten, ihre Runden gedreht: VHC (Historic Racing Cars), VHRC (Sporting Regularity Cars) und Legend (nicht zeitgebundene Fahrzeuge), und ihre Fahrer und Beifahrer aus 15 verschiedenen Ländern durchliefen die verschiedenen Kontrollen, erhielten ihre Startnummer und nahmen die letzten Feinabstimmungen bei den Einführungsfahrten vor.

Die Vorjahressieger in der VHC-Kategorie Alain und Sylvie Oreille starteten am Sonntag in ihrem Porsche mit der Nummer 1. Die ehemaligen zweifachen Gruppe-N-Rallye-Weltmeister wollten den zweiten Sieg in Folge einfahren. Weitere Anwärter auf die oberste Stufe des Podiums in der VHC-Kategorie waren Philippe Gache (zweimaliger Sieger der Tour de Corse Historique in den Jahren 2011 und 2012) mit seinem Mazda RX7 der Gruppe B und Vincent Landais (Beifahrer in der WM) an seiner Seite. Der Sieger von 2018, Pierre-Manuel Jenot mit Slo als Navigator, war ein weiterer potenzieller Spitzenreiter, ebenso wie mehrere Fahrer aus Korsika selbst. Dazu gehörten Christophe Casanova (Zweiter der Veranstaltung 2020) und Marc Valliccioni in ihrem BMW M3 sowie Joël Marchetti (Ford Escort Mk1), Jean-Baptiste Botti (Porsche 911 SC) und einige andere Einheimische, die auf heimischem Boden glänzen wollten.

Auch die VHRS-Kategorie versprach einige großartige Kämpfe. Bruno Saby, ein brillanter Teilnehmer an der Welt-, Europa- und französischen Rallye-Meisterschaft, Gewinner der Dakar 1993 und des Off-Road World Cup 2005, kehrte ebenfalls an den Ort seiner früheren Erfolge zurück. Der Sieger der Tour de Corse WRC von 1986 verband die Freude am historischen Rennsport mit seinem Engagement für eine Sache, die ihm am Herzen liegt, den Kampf gegen den Krebs (www.espoir-isere-cancer.com), dessen Farben durch seinen Ford Capri fließen, der mit jenem identisch ist, in dem er 1970 mit seinem Vater an der Tour de Corse teilnahm. Die Besatzung Jean-François und François Nicoules in ihrem Ford Escort RS 2000 sind bekannte Spezialisten für Gleichmäßigkeitsrallyes und wollten ihren Ruf gegen zahlreiche Konkurrenten verteidigen.

Ein weiterer prestigeträchtiger Name, der bei der 21. Auflage an den Start ging, war Bernard Béguin. Der vierfache französische Rallye-Meister (1979, 1991, 1992 und 1993) und Vize-Europameister von 1980 aus Grenoble saß am Steuer eines Porsche, den sein ehemaliger Tuner Louis Meznarie als Schotterfahrzeug vorbereitet hatte, und erinnerte daran, dass er 1987 die Tour de Corse in einem BMW M3 Prodrive gewonnen hatte, die damals zur Rallye-Weltmeisterschaft zählte.

Und zu guter Letzt: Jacques Laffite wurde am Montagnachmittag im Parc fermé gesichtet. Der ehemalige Ligier- und Williams-Pilot (176 Grands Prix in der Formel 1, davon sechs Siege zwischen 1974 und 1986), ein Liebhaber historischer Ereignisse, kam, um die Crew Philippe Vandromme-Frédéric Vivier in ihrem Lancia Stratos in der Kategorie VHC anzufeuern.

Fotos: ©Tour de Corse Historique