Mille Miglia-Mercedes siegt beim Online Concours

Der erste Concours Virtual, der von Hagerty und zugunsten von Unicef präsentiert wird, hat seine Siegerautos in den Kategorien Best of Show, People’s Choice und Special Awards bekannt gegeben.

Best in Show ging an den berühmten Mercedes-Benz 300 SLR ,722′, den Stirling Moss mit Denis ,Jenks’ Jenkinson als Beifahrer beim 1000-Meilen-Straßenrennen Mille Miglia 1955 in Italien zum Sieg fuhr – ein Sieg, der oft als die größte Einzelfahrt in der Geschichte des Motorsports bezeichnet wird. Sie beendeten die Rallye in 10 Stunden, 7 Minuten und 48 Sekunden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 99 Meilen pro Stunde. Das Auto gehört dem Mercedes-Benz Museum in Deutschland.

Auf dem zweiten Platz kommt der unglaubliche Bertia Stratos HF Zero von 1970, der von Bertone kreiert und auf der Turiner Automobilausstellung 1970 vorgestellt wurde. Insofern eine Seltenheit, weil es sich um ein voll funktionsfähiges Concept Car handelt. Der Besitzer fährt tatsächlich damit und hebt die Windschutzscheibe an, um in das futuristische Cockpit zu gelangen. Dieses Auto gehört einem privaten Sammler in den USA.

Auf dem dritten Platz steht der 1970er Porsche 917K Salzburg, den Richard Attwood und Hans Herrmann bei den 24 Stunden von Le Mans 1970 zum Sieg gefahren haben. Dies war ein äußerst bedeutendes Ergebnis. Es war der erste Gesamtsieg für Porsche in Le Mans, das bis heute weitere 17 Mal Le Mans gewann. Dieses Auto gehört einem privaten Sammler in Großbritannien.

Es wurden 245 Autos in 18 verschiedenen Klassen in den Concours aufgenommen, von Vorkriegs-Exemplaren bis zu Supersportwagen aus den 1980er Jahren. Jeder Klasse wurde eine Expertenjury zugewiesen, um zu einen Best of Class zu wählen, und dann gingen diese Autos in die letzte Bewertungsrunde.

Das Team von mehr als 40 Juroren bestand aus der Rocklegende Nick Mason von Pink Floyd, dem olympischen Radfahrer und UNICEF-Botschafter Sir Chris Hoy, dem fünfmaligen Le Mans-Sieger Derek Bell, dem TV-Star Wayne Carini von Chasing Classic Cars, Andrea Zagato von Goodwoods The Duke of Richmond des berühmten Designhauses, Hagerty-CEO McKeel Hagerty, dem klassischen Händler Gregor Fisken, dem Rennfahrer Lyn St James und der Vorsitzenden des Pebble Beach Concours, Sandra Button.

Jede Klasse war auch offen für einen People’s Choice Award, der mit einem People’s Choice Best of Show ausgezeichnet wurde. Das Auto, das gewann, war der erstaunliche Talbot Lago T26 Grand Sport von Figoni & Falaschi aus dem Jahr 1948 – ein einzigartiges Auto, das für den Reißverschlusshersteller Fayolle gebaut wurde und oft als “Zipper King” bezeichnet wird. Das Auto verfügt über einen verchromten Reißverschluss über dem zentralen Cyclops-Scheinwerfer.

Es gab auch mehrere Sonderpreise, die von Partnern und Sponsoren des Concours Virtual verliehen wurden. Die vollständige Liste der Gewinner finden Sie unten.

Concours Virtual hat bereits mehr als 30.000 GBP für den Unicef-Pandemie-Appell gesammelt, um Kindern zu helfen, die von der Corona-Krise betroffen sind – und die Spenden gehen immer noch ein.

Lady Susie Moss, die Frau von Sir Stirling, der im April im Alter von 90 Jahren verstarb, sagte über den Best in Show Award: “Der 722 Mercedes war Stirlings Lieblingsauto und auch meins. Stirling und ich fuhren das Auto bei Veranstaltungen auf der ganzen Welt und ich freue mich, dass es gewonnen hat.

Es hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, und es hatte es in seinem. Er hätte sich gefreut, dass sein Lieblingsauto wieder ,gewonnen‘ hat. Zumal es dazu beigetragen hat, Geld für Unicef ​​zu sammeln, und dazu verwendet wird, Kindern zu helfen, die unter der Pandemie leiden. “

Sir Chris Hoy sagte: „Es war eine Freude, Teil des Concours zu sein. Ich bin Unicef-Botschafter, daher ist es eine schöne Verbindung meiner Leidenschaft für Autos und meines Engagements für die Wohltätigkeitsorganisation.“

Den Concours Virtual finden Sie im Internet unter www.concoursvirtual.com und unter www.facebook.com/concoursvirtual. Neben den 245 Fahrzeugen gibt es auch Podiumsdiskussionen zu jeder Klasse, zu den fünf besten Fahrzeugen und zur Zukunft des Concours, alle mit Experten auf ihrem Gebiet.

Die vollständigen Ergebnisse des Concours 2020 2020:

Best of Show, präsentiert von Hagerty

Erster: 1955 Mercedes-Benz 300 SLR ‘722’, Mercedes-Benz Museum

Zweiter: 1970 Lancia Stratos HF Zero, Privatsammler

Dritter: 1970 Porsche 917K # 23, Privatsammler

People’s Choice Award

1948 Talbot Lago T26 Grand Sport von Figoni & Falaschi, Robert Kudela

Hagerty Junior Judges Award

1948 Talbot Lago T26 Grand Sport von Figoni & Falaschi, Robert Kudela

Das historisch bedeutendste Auto, präsentiert von Creative Workshop

1907 Thomas Flyer Modell 35, Nationales Automobilmuseum

Genialstes Auto, präsentiert von Loop

1963 Rover-BRM Gasturbine, British Motor Museum

Der Inspiration in Motoring Award für das faszinierendste Fahrzeug, verliehen vom Petersen Automotive Museum

1970 Porsche 917 LH „Hippie Car“, Automobilmuseum der Simeone Foundation

Das beste Auto, um eine Kollektion zu starten, präsentiert von Classic Trader

1934 Alfa Romeo Gran Sport Zagato Testa Fissa, Mark Gessler

Der Geist der Geschwindigkeit, präsentiert von Rodin

1960 Bluebird CN7, Nationales Motor Museum

Das technologisch fortschrittlichste Automobil, gesponsert von BRM

1978 JPS Team Lotus 79/3, klassisches Team Lotus

Die Wahl des Sportwagenmarktes, präsentiert von der Zeitschrift Sports Car Market

1967 Ford GT MkIV, der Henry Ford

The Magneto Editor’s Choice, präsentiert vom Magneto Magazine

1973 Porsche 917/30 CanAm, Rob Kauffman

Der Hüter der Flamme, präsentiert von Collier Auto Media

1913 SCAT 25/35 PS Landaulette / Limousine, Sammlung Lopresto

Fotos: © Evan Klein, Porsche, Mercedes-Benz