Maria Teresa de Filippis und Maserati – Wagemut auf der Rennstrecke

Maria Teresa de Filippis war die erste Frau, die sich am Steuer eines Maserati 250F für einen Formel 1 Grand Prix qualifizierte. Ihre Geschichte ist eine Geschichte der Leidenschaft und des Wagemuts, und aus diesem Grund (und anlässlich des Internationalen Frauentags) erinnert sich Maserati an ihre Leistungen.

Maria Teresa de Filippis wurde 1926 in Neapel geboren und entschied sich quasi als Herausforderung für den Einstieg in die Welt des Motorsports. 1948 nahm sie an ihrem ersten Rennen teil; im Alter von nur 22 Jahren gewann sie die 10 km Salerno-Cava de ‘Tirreni in der 500ccm-Klasse der Tourenwagen und ließ ihre männlichen Kollegen hinter sich. Dieser erste Sieg entfachte ihre Leidenschaft für den Rennsport und im folgenden Jahr triumphierte sie bei mehreren Wettbewerben in der 750ccm-Klasse.

In den Jahren 1953 _ 1954 stieg sie auf einen Osca 1100 cc um, mit dem sie die 12 Stunden von Pescara, den Trullo d’Oro, die Catania-Etna und die Rennstrecken von Caserta und Syrakus gewann.

Maria Teresa de Filippis stieg 1955 auf einen Maserati 2000 A6GCS um. In einem Artikel, den sie später über ihre Rennjahre schrieb, sagte sie: “Ein starkes Auto, mit dem ich das Gefühl hatte, alles tun zu können…und das tat ich auch”, und fügte hinzu: “Armes Auto! So viele spektakuläre Unfälle, aber auch so viele Siege!” Dazu gehörte vor allem der Sieg bei der Catania-Etna in Rekordzeit, die in den folgenden drei Jahren ungeschlagen blieb. In der Meisterschaft der 2000-ccm-Klasse von 1955 belegte sie den zweiten Platz.

1958 gab Maria Teresa de Filippis am Steuer eines privaten Maserati 250F ihr Debüt beim GP von Syrakus und bestritt anschließend in Belgien ihren ersten Grand Prix in der Formel-Weltmeisterschaft. Eine Reihe von Rennfahrerinnen sind im Laufe der Jahre im Motorsport angetreten, aber nur Maria Teresa de Filippis hält den einzigartigen Rekord, der nie gebrochen oder erreicht werden kann, nämlich die erste Frau zu sein, die in der Formel 1 antrat.

Maria Teresa de Filippis war in der Lage, sich in einem Umfeld zu behaupten, das bis dahin ausschließlich als männlich galt. Sie erwarb sich den Respekt und die Wertschätzung ihrer Konkurrenten im Feld und brachte die Werte auf die Rennstrecke, die Maserati auch heute noch leiten: Exzellenz, Eleganz und Kraft.

Maserati und Maria Teresa de Filippis sind eine erfolgreiche Kombination. Eine Geschichte von Zähigkeit, Mut und Kühnheit. Der Wunsch und die Entschlossenheit, sich technischen, physischen und persönlichen Herausforderungen zu stellen und sie in Chancen zu verwandeln, die es zu ergreifen gilt, um entschlossen in die Zukunft zu blicken.

Fünf Jahre nach ihrem Tod definieren die Kraft und die Bedeutung ihrer Leistungen weiterhin die Werte von Maserati und inspirieren auch alle Frauen, die heute für die Marke arbeiten. Ein Video, das am 8. März anlässlich des Internationalen Frauentags in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, vereint und feiert sie.

Fotos: ©Maserati