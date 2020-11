Louwman Museum auf der RETRO Classics

Mit Wehmut blicken viele Oldtimerfans auf das Jahr 2020, in dem aus Rücksicht auf die Gesundheit vieler Menschen so wenige Oldtimer-Events durchgeführt wurden. Wir möchten Sie in loser Reihenfolge mit auf Zeitreise nehmen – ins Atrium der Messe Stuttgart.

Die weltweit älteste private Automobilsammlung war 2016 zu Gast im Atrium der Messer Stuttgart während der RETRO CLASSICS. Im Rahmen einer Sonderschau präsentierte das in Den Haag beheimatete Louwman Museum einige seiner wertvollsten historischen Kostbarkeiten.

Es war die 16. RETRO Classcis und auf insgesamt 125.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche kamen Fans, Sammler und Händler aus der ganzen Welt zusammen.

Das Louwman Museum ist weit mehr als nur ein Automuseum. Einige der Stücke aus der Sammlung sind wahre Zeitmaschinen und bieten eine greifbare Verbindung mit der Vergangenheit. Die Geschichte der Sammlung selbst begann 1934. Seitdem kamen rund 230 antike und klassische Automobile dazu. Die Sammlung, die von zwei Generationen der Familie Louwman zusammengetragen wurde, umfasst die schönsten Sport- und Rennautos der Welt, Fahrzeuge berühmter Persönlichkeiten, Fahrzeuge, die selbst Filmstars waren (z.B. das Taxi aus dem Film „Der Pate“, der Aston Martin aus den James Bond-Filmen „Goldfinger“ und „Feuerball“). Eine Auswahl der außergewöhnlichen Automobile der Sammlung wurde im Rahmen einer Sonderschau bei der RETRO CLASSICS gezeigt. Eines der Highlights war ein Mercedes-Benz Typ Nürburg 500. Vorbesitzer war der damals im niederländischen Exil lebende letzte deutsche Kaiser Wilhelm II.

Jedes einzelne Automobil erzählte seine ganz eigene Geschichte und lieferte einen eigenständigen Beitrag zur Historie des Automobils.

Foto: ©RETRO Classics