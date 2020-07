Lamborghinis in Venedig

Sechsunddreißig Lamborghini, die zwischen 1964 und 1991 hergestellt wurden, sowie zeitgenössische Modelle nahmen an der zweiten Ausgabe des Concorso d’Eleganza „Lamborghini & Design“ teil. Die von Lamborghini Polo Storico organisierte Veranstaltung fand vom 19. bis 21. September zwischen Venedig und Triest statt und würdigte das kreative Genie des großen italienischen Architekten Gae Aulenti (1927-2012), der in der Nähe von Triest geboren wurde und als Vertreter von italienischem Design und Architektur auf der ganzen Welt bekannt ist.

Am Freitag, nachdem sie von Venedig aus gestartet waren und rund 200 Kilometer zurückgelegt hatten, kamen die Autos in Portopiccolo bei Triest an, wo sie auf den drei Hauptplätzen am Meer der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Am Samstagmorgen wurden die Autos von einer ausgewählten internationalen Jury beurteilt, bestehend aus Kennern und Enthusiasten der Marke Raging Bull. Während die Jury am Samstagnachmittag über die Preisverleihung des Abends beriet, gingen die Teilnehmer nach Triest, wo sie auf der Piazza Unità di Italia von einer riesigen Menschenmenge, die glücklich war, einen wichtigen Teil der italienischen Automobilgeschichte aus nächster Nähe zu sehen, buchstäblich überfallen wurde. Die Veranstaltung wurde auf den Straßen des historischen Aufstiegs von Triest-Opicina fortgesetzt und endete nach der Einreise nach Slowenien mit der Rückkehr nach Portopiccolo, nachdem 62 Kilometer beliebte Straßen zurückgelegt worden waren, die Lamborghini-Besitzern ein angenehmes Fahrerlebnis boten.

Am Abend sprach Nina Artioli, Gae Aulentis Enkelin und Kuratorin des Architektenarchivs, über einige Momente in Aulentis Leben, gefolgt von der Preisverleihung. Die Jury verlieh dem Lamborghini 350 GT, Chassis Nr. 102, im Besitz eines Schweizer Sammlers und Gewinner der Klasse A „Front Engine Dawn“, den Titel „Best in Show“. Das Auto, das mit größter Sorgfalt restauriert wurde und die ursprünglichen Merkmale vollständig beibehält, gehört zu den Säulen der Geschichte von Lamborghini, da es das erste Auto war, das vom Autohersteller an einen Privatkunden verkauft wurde. Heute ist der 350 GT #102 das älteste existierende Lamborghini-Serienmodell.

Die Gewinner der jeweiligen Klassen:

Klasse A “Front Engine Dawn”: 1964 Lamborghini 350 GT (Fahrgestell Nr. 102)

Klasse B „Heckmotorrevolution“: 1971 Lamborghini Miura P400 S (Fahrgestellnummer 4863)

Klasse C “Longitudinale Posteriore”: 1974 Lamborghini Countach “Walter Wolf” (Fahrgestellnummer 1120002)

Klasse D „Auf dem Weg in die Zukunft“: 1999 Lamborghini Diablo SV (Fahrgestellnummer ZA9DE21A0XLA12178)

Klasse E „Moderne Träume“: Lamborghini Centenario-Prototyp 2016 (Fahrgestellnummer ZHWEC1478CLA00058)

Klasse F „New Frontiers“: 1987 Lamborghini LM002 (Fahrgestellnummer ZA9L00000HLA12065)

Folgende Sonderpreise wurden ebenfalls vergeben:

Lamborghini Preservation Auto: 1990 Lamborghini Countach 25-jähriges Jubiläum (Fahrgestellnummer ZA9C005A0KLA12029)

Lamborghini Movie Star für das Auto, das Lamborghini auf der großen Leinwand am besten repräsentiert: 1968 Lamborghini Miura P400 (Chassis Nr. 3586), für seine Mitwirkung im Film „The Italian Job“ von 1969.

Längste Reise: Für das Auto, das am weitesten auf der Straße zum Concorso fuhr: 1974 Lamborghini Urraco P250 S (Fahrgestellnummer 15416) mit 1.278 Kilometern.

Längster Besitz: Für das Auto, das am längsten in derselben Familie war: 1969 Lamborghini Islero S (Fahrgestellnummer 6543), seit 40 Jahren im Besitz derselben Familie.

Lamborghini-Meilenstein: Für das Auto, das einen Meilenstein in der Geschichte von Lamborghini darstellt, der Lamborghini Countach „Walter Wolf“ von 1974 (Fahrgestellnummer 1120002)

Besonders erwähnt wurde auch das 1968er „Lamborghini“ Riva Aquarama, das einzige Riva-Motorboot, das mit Lamborghini-Motoren ausgestattet war, und das ehemalige Privatboot von Ferruccio Lamborghini (Rumpf Nr. 278).

Die Jury setzte sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Präsident der Jury, Stefano Pasini (ITA), Journalist und Automobilhistoriker. Giudici: Silvia Nicolis (ITA), Präsidentin des Museo Nicolis, Verona; Stephen Bayley (UK), Historiker und Designkritiker; Gary Bobileff (USA), Präsident der Bobileff Motorcar Company; Mark Dixon (UK), Journalist für Octane, UK; Hidetomo Kimura (JAP), Präsident und CEO des Kyoto Concours d’Elegance; Andrea Nicoletto (ITA), Präsident des Lamborghini Club Italia; Peter Read (UK), Präsident der Automobilabteilung des Royal Automobile Club.

Fotos: ©Lamborghini Polo Storico