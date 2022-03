Heiß: I.C.E. Concours D’Elegance in St. Moritz

Belebend war nicht nur das Wetter. Bei minus 13 Grad Celsius, strahlend blauem Schweizerhimmel und prickelnd frischer Luft war es in St. Moritz wieder einmal Zeit für Pferdestärken auf dem zugefrorenen See. Aber nicht der Polo Snow World Cup, sondern der Event I.C.E. St. Moritz stand auf dem Programm. Für Autofans, die die Oldtimer sonst bei Weltklasse-Veranstaltungen wie Pebble Beach oder beim Concorso Villa d’Este im Sommer bestaunen, bot sich auf der schneeweißen Ebene ein spektakuläres Umfeld, in dem die atemberaubenden Karossen ganz neuartig inszeniert wirkten. Ein erfrischendes Erlebnis, bei dem die Concoursteilnehmer auf dem Rundkurs über das 60 Zentimeter dicke Eis brausten, statt statisch in Schönheit zu stehen.

45 ausgewählte Fahrzeuge mit den schönsten Exemplaren beispielsweise von Alfa Romeo, Aston Martin, Ferrari, Jaguar, Lamborghini oder Maserati gingen an den Start auf dem Rundekurs. IWC Schaffhausen, die legendäre Uhrenmarke, war als offizieller Timing Partner vor Ort und für das IWC Racing Team startete die österreichische Rennfahrerin Laura Kraihamer im Mercedes-Benz 300 SL „Gullwing“.

Die Teilnehmer des Concours waren in fünf verschiedene Klassen aufgeteilt. Das hohe Niveau der teilnehmenden Autos – viele davon sind bedeutendste Vertreter der Motorsportgeschichte, erschwerte die Arbeit der Jury.

Der Gesamtsieger „Best in Show“ 2022 bei ICE ging an den Alfa Romeo Tipo B/P3 Scuderia Ferrari (1933), mit dem schon Motorsportlegende Tazio Nuvolari gefahren ist.

Die Kategorie „Stars auf Rädern“ gewann der Lamborghini Miura von 1965, der einst in der Eröffnungsszene des Films „The Italian Job“ zu sehen war. Bei „Jet Set on Ice“ siegte der unglaubliche Ferrari 275 GTB Long Nose Alloy , Baujahr 1965. In der Klasse „Vintage Grand Prix“ nahm der Maserati 4CL von 1939 den Pokal mit nach Hause. Ein Morris Mini Cooper S von 1967 siegte in der Klasse „Vintage Road Racing“ und in der Klasse der „Barchettas on the Lake“ gewann ein Jaguar C Type Baujahr 1953.

Es gab aber noch zwei Sonderklassen. Erstmals in der Szene gab es einen ‚InstaLake Award‘ für das Fahrzeug, das die meisten Stimmen auf Instagram bekam. Gewinner war der Ferrari 250 GTO (1963). , Der Preis ‚Spirit of St. Moritz‘ – für den Wagen, der den Geist des noblen St. Moritz am besten vertrat in 2022 – wurde dem Besitzer des Fiat 130 Villa d’Este verliehen.

Vor Ort war auch TV-Moderator und Schauspieler Max Loong, der für den Event -um die halbe Welt flog. „Für mich als Auto-Enthusiast gibt es nichts Besseres als die legendären Automobil-Events dieser Welt wie Pebble Beach oder Villa d’Este zu besuchen. Für den ICE Event bin ich auf Einladung von IWC von Los Angeles nach St. Moritz geflogen und es hat sich gelohnt. Die Kombination aus einzigartigen Autos, Motorsport, faszinierenden Menschen – und das alles eingebettet in der traumhaften Landschaft des Pontresina – das ist einfach faszinierend. Die zeitlosen Formen der Traumautos kommen auf dem weißen Element extrem stark zur Geltung.“

Auch die Zufriedenheit der Organisatoren ist spürbar. Marco Makaus, Schöpfer und Schirmherrn von THE I.C.E. St.Moritz: „Nach der Ausgabe «Nummer Null» im Jahr 2019 mussten wir zwei Jahre warten, um diesen Traum zu verwirklichen, der vor 37 Jahren geboren wurde: Das Ergebnis der Geduld und Arbeit aller Beteiligten entschädigt für das Warten. Wir danken dem Automotive Partner, den Partnern, den Ausstellern und den Sponsoren, die uns erneut ihr Vertrauen geschenkt haben. Ein besonderer Dank gilt allen Medien, Fotografen und Influencern, die uns folgen, und der großen Gruppe von Enthusiasten aller Altersgruppen und Nationen, die mit ihrer Begeisterung Jahr für Jahr dazu beitragen, dass die I.C.E. St. Moritz – International Concours of Elegance das schlagende Herz eines “Top of the World”-Events!“

Fotos: ©Mathieu Bonnevie for IWC, Rafael Rübel, THE I.C.E., Max Loong