Goodbye Sir Sterling Moss

Moss hat einen immensen Siegeswillen. Ihn habe immer ein Gedanke getrieben, sagt er: „Heute ist Renntag, heute riskiere ich mein Leben.“ Dem Fahrzeug fordert er stets alles ab – manches Mal kommt er mit einem ramponierten Auto ins Ziel, aber eben als Sieger.

Als Mercedes-Benz sich nach der überaus erfolgreichen Saison 1955 aus dem Motorsport zurückzieht, stehen Moss die Cockpits aller bedeutenden Marken offen. In den Folgejahren fährt er verschiedene Fahrzeuge, beispielsweise von Vanwall, Cooper, Porsche, Aston Martin, Ferrari, Lotus und B.R.M. Jede Saison zeigt erneut: Er ist ein Fahrer von Weltklasseformat. Zwar gewinnt der Brite nie die Formel-1-Weltmeisterschaft. Aber Moss sichert sich in weiteren Jahren – wie schon 1955 mit Mercedes-Benz – den Titel des Vizeweltmeisters: 1956 und 1957 wieder hinter Juan Manuel Fangio sowie 1958 hinter seinem Landsmann Mike Hawthorn. Platz 3 der Fahrerweltmeisterschaft holt er in den Jahren 1959 bis 1961.

1962 wird zu seinem Schicksalsjahr. Moss ist angestellter Fahrer bei Lotus. Am 30. April ist er bei einem nationalen Formel-1-Rennen unterwegs, den 100 Meilen von Goodwood. In der 35. von 42 Runden passiert es: Er kommt unter nie geklärten Umständen mit hoher Geschwindigkeit von der Strecke ab, prallt gegen einen Erdwall und erleidet schwerste Verletzungen. Zwar erholt er sich wieder, doch rund ein Jahr nach dem Unfall fällt Moss die Entscheidung, mit dem Motorsport aufzuhören – seine Körperreaktionen sind deutlich langsamer als vor dem Unfall. „Wer nicht schnell und sicher fährt, soll aufhören, schon aus Rücksicht auf seine Konkurrenten“, sagt er.

Die Gesamtbilanz von Moss liest sich beeindruckend: Mit insgesamt 84 verschiedenen Autotypen nimmt er an 495 Motorsportveranstaltungen teil, erreicht bei 366 das Ziel und gewinnt 222. Die Bilanz zeigt: Moss ist einer der besten Fahrer seiner Zeit. Für seine Verdienste verleiht ihm Queen Elizabeth II. 1959 den Rang eines Offiziers im Orden „The Most Excellent Order of the British Empire“ (OBE). Im Jahr 2000 wird Moss als „Knight Bachelor“ in den Adelsstand erhoben, fortan darf er sich Sir Stirling nennen.

Moss gilt auch als Wegbereiter der Professionalisierung im Motorsport: Bereits ab 1949 organisiert ein Manager seine geschäftlichen Belange. Das ist ein absolutes Novum in einer Zeit, als die meisten Rennfahrer sich in Eigenregie um Engagements und Honorare kümmern. Ab Mitte der 1960er-Jahre tritt dann kaum noch ein Fahrer ohne Manager auf. Auch die Rennteams arbeiten anders als zuvor und sind beispielsweise viel enger mit Werbepartnern verknüpft.

Nach dem Ende seiner aktiven Zeit nimmt Moss weiterhin großen Anteil am Motorsport und ist sehr häufig Teilnehmer bei historischen Renn- und Rallye-Veranstaltungen. Oft sitzt er am Steuer „seines“ Mercedes-Benz 300 SLR, mit dem er die Mille Miglia gewonnen hat und der heute zu den faszinierendsten Fahrzeugen in der Sammlung von Mercedes-Benz Classic gehört. In genau diesem Rennsportwagen mit der Startnummer 722 feiert Moss im Jahr 2015 noch einmal, exakt 60 Jahre nach seinem herausragenden Triumph, in Italien und auf der originalen Strecke der Mille Miglia ein Wiedersehen. Dabei wirft er einen Blick zurück auf ein bewegtes und bewegendes Leben und bilanziert: „Ich war immer stolz darauf, Teil der Mercedes-Benz Familie zu sein.“