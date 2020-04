100 Jahre Pininfarina – Teil 3

Pininfarina entwickelte sich im Laufe der 60er Jahre zu einem extrem erfolgreichen Unternehmen. Mittlerweile hatte die Firma die Möglichkeiten sowohl die Entwicklung der Technik als auch das Design komplett in Haus durchzuführen. Ein weiterer wesentlicher Vorteil war die Möglichkeit, die Serienfertigung einzelner Modelle abwickeln zu können. Forschung und Entwicklung wurden immer mehr ausgebaut. Ab 1972 hatte Pininfarina auch einen eigenen Windkanal, in dem auch Forschungsprojekte und Untersuchungen zur Aerodynamik von Pininfarina als Subunternehmer durchführt werden konnten. Im Windkanal entstanden zum Beispiel Modelle wie der keilförmige Alfa Romeo P33 Cuneo von 1971, die NSU RO-80 Coupé Studie, der Alfa Romeo Alfetta Spider von 1972 oder auch der Ferrari 512S Modulo. Aufgrund des Know-hows erhielt Pininfarina sogar öffentliche Forschungsaufträge, wie die Entwicklung der Studie CNR e1 für das italienische Nationalkonzil für Forschung (CNR). Mit dieser aerodynamischen Studie erreichte Pininfarina einen CW-Wert von 0.172. Auch Fiat vergab einige Forschungs-Aufträge an Pininfarina, wie 1978 die Entwicklung des ökologischen Stadtautos Ecos. Weitere Highlights der 70er Jahre aus dem Windkanal bei Pininfarina sind der Ferrari 375 GT/4 BB, Autobianchi A112 Giovanni, die Studie Ferrari CR25 mit Spoiler an der Front von 1974 und der Jaguar XJ Spider von 1978. Außergewöhnliches Design bietet der Peugeot Peugette von 1978, bei dem das Heck deutlich der Front gleicht. Für Chevrolet baute Pininfarina die Studie des formschönen XP-897 GT. 1980 wurde zum 50. Jubiläum von Ferrari die Studie des Pinin gebaut.