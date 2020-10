Geschichtsträchtiges Arbeitstier: Der VW Iltis

Volkswagen ist größtenteils bekannt für seine Straßenfahrzeuge oder seine SUVs. Aber auch bei der Rallye-Weltmeisterschaften, dem Rallye-Cross, Pike’s Peak oder der Rallye Dakar kann Volkswagen auf ein halbes Jahrhundert Rennsport-Engagement zurückblicken. Und obwohl nicht in großen Stückzahlen produziert, hat sich ein Volkswagen mit einer beeindruckenden Leistung bei der Rallye Dakar seinen ganz eigenen Platz in der Markengeschichte erarbeitet: der Volkswagen Iltis.

Der Iltis wurde als Nutzfahrzeug für den Einsatz bei der Bundeswehr gebaut. Er ging 1978 im Audi-Werk Ingolstadt in Produktion, ab 1979 wurde ein ziviles Modell gebaut. Alles in allem baute Volkswagen etwas mehr als 9.000 militärische und zivile Exemplare. Obwohl als Volkswagen gebrandet, wurde die Entwicklung hauptsächlich von Audi übernommen: Der Iltis war im Wesentlichen eine überarbeitete und aktualisierte Version des DKW Munga, den Audi in den 1960er Jahren gebaut hatte.

Der Volkswagen Iltis mit der Bezeichnung Typ 183 (technisch gesehen der Ersatz für den Typ 181 Thing) wurde von einem Team unter der Leitung von Ferdinand Piëch aus Teilen des Munga und anderer Audi-Modelle sowie des Mk1 Golf und des Käfers zusammengesetzt. Angetrieben wurde er von einem 1.741ccm-Motor, der 70 PS (75 mit Superbenzin) mit einem Viergang-Schaltgetriebe und einem zusätzlichen niedrigen Gang (gekennzeichnet mit “G” für Gelände) leistete. Der interessanteste Teil des Iltis war sein Antriebsstrang – ein mechanischer Allradantrieb, der als Hinterradantrieb laufen konnte, bis der Fahrer das Allradsystem je nach Bedarf einschaltete.

1980 war nicht nur das zweite Produktionsjahr des Iltis, es war auch das zweite Jahr der aufstrebenden Rallye Dakar. Damals hieß das Rennen noch Rallye Paris-Dakar, die auf ihrem ursprünglichen Kurs von der französischen zur senegalesischen Hauptstadt verlief. Volkswagen setzte bei der Paris-Dakar 1980 vier Iltis ein. Ein starker Auftritt würde viel Aufmerksamkeit auf den Iltis lenken, da Volkswagen ihn damals an Militärs in aller Welt vermarkten wollte. Konkret hoffte Volkswagen, zwei Ziele zu erreichen: Zum einen wollte man vor allem das französische Militär beeindrucken – und zwar durch die Teilnahme an der Paris-Dakar-Rallye – und zum anderen das Interesse der Öffentlichkeit für das zivile Modell wecken.

Moderne Rallye-Dakar-Fahrzeuge sind Spezialanfertigungen, von denen viele den Straßenmodellen, auf denen sie basieren, nur oberflächlich ähneln. In den frühen Paris-Dakar-Jahren waren Wettbewerbsfahrzeuge jedoch überraschend nahe am Original: Der Fahrer Patrick Zaniroli behauptet, dass die einzigen Modifikationen, die Audi an den Iltis für die Paris-Dakar vorbereitete, das Hinzufügen eines größeren Vergasers und einer anderen Nockenwelle waren. Ein weiterer Unterschied in diesen frühen Paris-Dakar-Jahren war das Fehlen von “Chase”-Teams von Mechanikern, die die Fahrzeuge an den Haltestellen durchgehend warten; die Teams fuhren mit dem, was sie hatten, und wenn etwas kaputt ging, flickten diejenigen an Bord es entweder von Hand zusammen oder waren raus.

Der Iltis war ein Außenseiter in einem Feld von schnelleren Fahrzeugen mit größeren Motoren. Aber wo die anderen schneller waren, dominierte der Iltis die Paris-Dakar 1980 mit seiner Zuverlässigkeit. Alle vier Iltis-Teams beendeten die Paris-Dakar 1980, wobei Freddy Kottulinsky und Gerd Löffelmann die ersten Plätze belegten und die anderen auf den Plätzen zwei, vier und neun landeten. Diese beeindruckende Paris-Dakar-Leistung erkaufte dem Iltis ein paar weitere Lebensjahre bei Volkswagen, aber seine hohen Kosten schadeten ihm auf dem zivilen Markt: Während die Produktion bis Ende der 1980er Jahre in einem Rinnsal in Europa und in internationaler Lizenz fortgesetzt wurde, rollte der letzte Iltis 1982 aus der Ingolstädter Produktionsstätte.

Seine Leistung bei Paris-Dakar 1980 gegen alle Widerstände in allen Ehren – aber sein größter Beitrag zur Volkswagen-Geschichte war abseits der Rallye-Strecke. In Schweden setzte Audi bei Fahrzeugtests im Schnee einen Iltis als Begleitfahrzeug ein, als es feststellte, dass das Allradsystem des Iltis, unabhängig von der Leistung, besser mit dem Wetter zurechtkam als andere. Eine Idee zündete: Was wäre, wenn das Allradsystem des Iltis modifiziert und in ein Straßenauto eingebaut werden könnte? Innerhalb weniger Jahre revolutionierte der Quattro die Rallye-Welt, und “quattro” brachte der Welt die ein Alltagsauto mit Allradantrieb.

Fotos: ©Volkswagen AG