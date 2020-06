Eine Stiftung für Gino Macaluso

Die Fondazione Gino Macaluso per l’Auto Storica wurde in Erinnerung an Gino Macaluso gegründet – auf Wunsch seiner Frau und seiner Kinder – und zielt darauf ab, Autos als Kultobjekte zu fördern: Sie sind in der Lage, technologische Innovation und humanistische Kultur, traditionelle Handwerkskunst und die Schönheit des avantgardistischen Designs zu verbinden und haben einen tiefen Einfluss auf die Bräuche und die Gesellschaft des 20. Jahrhunderts. Die Stiftung ist eine Hommage an Turin, die Stadt, in der Gino Macaluso geboren wurde. Er war Sportler und Gewinner der Rallye-Europameisterschaft 1972, Architekt und Designer, Unternehmer (mit dem Titel Cavaliere del Lavoro. Obwohl er den größten Teil seiner beruflichen Laufbahn und seines Lebens in der Schweiz und im Ausland verbracht hat, fühlte sich Macaluso der Stadt der Autos und der experimentellen Innovation stark verbunden. Die Stiftung ist ein Zeichen für das Erbe, das Gino Macaluso der Stadt Turin zurückgibt, mit dem Ziel, junge Menschen und neue Generationen mit einer Leidenschaft für Autos, Motorsport, Innovation und Autodesign zu unterstützen.

Bei der Eröffnung vor wenigen Tagen war Monica Mailander Macaluso, President of the Foundation, mit den Kindern Stefano, Massimo, Anna und Margherita Macaluso, und berühmte Gäste der Automobilwelt zugegen: Lord Charles Richmond, Duke of Richmond and Gordon and Goodwood House Manager, Präsident des ACI-Automobile Club of Italy Angelo Sticchi Damiani, Eng. Paolo Cantarella, President of the ACI and FIA Historic Cars Commission, Stefano Domenicali, Lamborghini CEO und der Rally Champion Miki Biasion.

https://fondazioneginomacaluso.com/

Fotos: ©Fondazione Gino Macaluso