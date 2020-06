Die magische US-Cars Auktion

Eine erstaunliche Museumssammlung mit unzähligen Oldtimern, für die ein einziger Mann mehr als ein Vierteljahrhundert gebraucht hat, wird jetzt bei einer Live-Auktion vor Ort in Jefferson, North Carolina (ungefähr zwei Stunden von Charlotte entfernt) am 26. Juni angeboten. Mecum Auctions, das weltweit größte Auktionshaus für Sammlerautos, bietet all die Raritäten und farbenfrohen Unikate an, die der Baulöwe und Autosammler Eddie Vannoy zusammengetragen hat. Insgesamt werden geschätzte 80 Autos – fast alle ohne Vorbehalt angeboten – sechs Motorräder und 5.000 Gegenstände (alle mit Verbindung zur Straße) aus der Museumszusammenstellung den Auktionsblock überqueren.

Seit mehr als 30 Jahren sammelte Vannoy hochwertige Autos, Straßenkunst und Relikte ganz gezielt aus, um diese außergewöhnliche Kollektion aufzubauen. Ja man kann sagen, dass sie ein Eigenleben erlangt hat. Die große Auswahl an makellosen Sammlerautos umfasst eine Vielzahl amerikanischer Muclecars, darunter zwei der klassischen Aero Warriors (beide mit V-8-Motoren mit 440/375 PS: ein 1970er Plymouth Superbird mit 4 Gängen (Lot V25) mit nur 21.838 Originalmeilen und ein 1969er Dodge Daytona (Lot V24) in kräftigem Rot über Schwarz mit kontrastierendem weißen Flügel). Ein weiteres attraktives Muscle-Car-Paar aus Vannoys Kollektion ist ein Satz Buick GSX von 1970: ein 4-Gang in Gelb mit schwarzem Innenraum (Lot V4) und der andere in Apollo White (Lot V5) und werksseitiger Klimaanlage. Für Fans des amerikanischen Sportwagens umfasst Vannoys Sammlung außerdem eine Handvoll Corvettes, darunter ein paar der Begehrenswerten 1967er Baujahre. Einer ist ein 4-Gang-Viergang mit 427/400 PS und Tri-Power-Ausstattung und werkseitiger Klimaanlage in klassischem Ermine White mit schwarzem Stinger und schwarzem Interieur (Lot V17), der andere ist ein hochgradig angepasster Resto Mod (Lot V17). Lot V26) von American Speed ​​Shop gebaut und mit einem 525 PS starken LS3 V-8-Motor und einem Tremec 5-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet, eingebettet in ein speziell gefertigtes Stahlrohrgehäuse.

Die riesige Auswahl an Erinnerungsstücken aus Vannoys Museum umfasst ungefähr 5.000 Objekte der Straßenkunst, die strategisch im gesamten Raum verwendet wurden, um vergangene Epochen nachzubilden. Von Soda-Pop-Schildern über Diner-Waren aus den 50er Jahren und Flipperautomaten (wie in einer kompletten Spielhalle) bis hin zu Gaspumpeninseln, Tretautos, Fahrrädern und Neon- und Porzellanschildern ist alles so angelegt, um den Betrachter ins Midcentury America mit seiner überwältigenden nostalgischen Anziehungskraft zurückzubringen. www.Mecum.com

Fotos: ©Mecum Auctions