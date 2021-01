Bonhams Scottsdale: Oldtimer-Schätze in Arizona

Zum zehnten Mal findet im Westin Kierland Resort die Scottsdale Arizona-Auktion von Bonhams statt. Zum Jubiläum stehen 37 ganz besondere automobile Schätze zum Verkauf. Dieser Kompressor Mercedes-Benz ist mit der Wertvollste:

Mercedes-Benz Kompressor, Baujahr 1930

Der prächtige Mercedes-Benz 540K war zusammen mit seinem Vorgänger 500K das wohl bemerkenswerteste Serienmodell der Stuttgarter Firma in den 1930er. Der 540K ist eine Weiterentwicklung des 500K, dessen Einzelradaufhängung er sich teilt, und wird von einem 5,4-Liter-Reihenmotor mit Kompressoraufladung angetrieben. Der 540K ist eines der ersten Modelle, die unter dem neuen Chefingenieur von Mercedes, dem ehemaligen Rennfahrer Max Sailer, dem Nachfolger von Hans Nibel, entwickelt wurden. Er wurde zum Flaggschiff von Mercedes-Benz und verfügt über das berühmte Roots-Kompressorsystem, bei dem das Betätigen des Gaspedals bis zum Anschlag den Kompressor aktiviert und gleichzeitig die alternative Luftansaugung zum Vergaser verschließt. Dieses System hatte sich bereits in der vorangegangenen Serie der von Dr. Ferdinand Porsche konzipierten S-Wagen bewährt, die in den 1920er Jahren den Rennsport dominiert hatten.

Bei seiner Vorstellung auf dem Pariser Autosalon im Oktober 1936 beschwört Mercedes-Benz mit dem 540 K “Visionen von atemberaubenden Leistungen von Rennwagen und Fahrern von Weltruf, aber auch von höchstem Komfort und Karosserien von erlesener Schönheit, von feinem Lack, blank poliertem Metall, feinsten Harthölzern und Leder, von wuchtigen und doch überaus attraktiven Karosserien – kurz: der Wagen für den Kenner”. Im Mai 1938 wurde der 540 K von der britischen Zeitschrift Autocar getestet und erreichte die schnellste Höchstgeschwindigkeit aller bis dahin auf der Straße getesteten Autos: Mit drei Passagieren an Bord erreichte der Wagen 104,65 mph (168,5 km/h) auf der Rennstrecke in Brooklands. Der Fuß geht hart nach unten, und ein fast dämonisches Heulen setzt ein”, berichtete Testfahrer H. S. Linfield. Der Drehzahlmesser und die Tachonadeln springen um ihre Skalen: Es gibt vielleicht kein anderes Autogeräusch auf der Welt, das so unverwechselbar ist wie das, das der Mercedes-Kompressor erzeugt.

Ende 1938 erschien ein überarbeiteter 540K mit ovalen Chassisrohren anstelle von Kanalrahmenelementen, während die Einführung von natriumgekühlten Ventilen der sehr erfolgreichen Rennpraxis des Unternehmens folgte. Die Produktionszahlen des 540K verraten seinen exklusiven Charakter: 1936 wurden 97, 1937 145, 1938 95 und 1939 69 Exemplare hergestellt, bevor der Krieg die Serienproduktion beendete. Seit den Anfängen des Autosammelns gehören diese großen Kompressor-Mercedes aufgrund ihrer Seltenheit, ihres Stils und ihrer Leistung zu den begehrtesten Oldtimern, wenn sie auf den Markt kommen.

Der Wagen zur Auktion

Laut Mercedes-Benz Werksunterlagen wurde der hier angebotene 540K, Fahrgestell- und Motornummer 408371, als Linkslenker unter der Kommissionsnummer 311463 am 29. April 1939 an einen Kunden in Paris ausgeliefert. Die Karosserie ist werksseitig als Cabriolet A verzeichnet. 408371 sollte jedoch kein “normales” Cabriolet A sein, sondern wurde mit einer schräggestellten Windschutzscheibe bestellt, ein Merkmal, das bei den Spezial-Roadstern der damaligen Zeit zu finden war und das sowohl die Länge der Frontpartie als auch den kräftigen Schub der vorderen Kotflügel betonte. Nur ein einziges ähnliches Exemplar eines solchen Special Cabriolets, das auf der früheren 5.0-Liter 500K Plattform produziert wurde, ist bekannt. Das Cockpit bietet luxuriöse Sitzplätze für zwei weitere Passagiere hinter den Vordersitzen, und im Kofferraum befindet sich ein 3-teiliges Einbaugepäck. Da dieser Wagen gegen Ende der 500/540K-Produktionsserie fertiggestellt und voll entwickelt wurde, ist er mit dem begehrten 5-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet, ein erstaunliches Merkmal zu der Zeit, als die meisten Autos auf der Straße 3-Gang-Getriebe hatten.

Das 540K Special Cabriolet mit der Nummer 408371 gelangte nach dem 2. Weltkrieg in die USA. Der früheste bekannte Nachkriegsbesitzer war der amerikanische Operntenor James Melton, wahrscheinlich einer der bekanntesten amerikanischen Autosammler jener Zeit. Mr. Melton scheint seinen 540K für einen Großteil seines Lebens recht ausgiebig genutzt zu haben. Er und der 540K mit der Nummer 408371 wurden viele Male zusammen fotografiert, unter anderem 1947 in Indianapolis, 1949 in Watkins Glen und vor dem Haus der Meltons in Weston, Connecticut. In seiner Autobiografie “Bright Wheels Rolling” von 1954 schrieb er über den Spaß, den er mit seinem aufgeladenen Biest hatte: “Die meisten Kompressoren saugen am Vergaser, aber der Mercedes-Typ blies durch den Vergaser. Das Pfeifen der komprimierten Luft, die an den Verstopfungen und Drehungen des Vergasers vorbeigeht, macht ein Geräusch, das einer Schaufensterpuppe die Perücke wegwehen würde”. Selbst als Melton in den 1950er Jahren begann, seine Sammlung zu verkaufen, blieb 540K 408371 bei ihm. Erst kurz vor seinem Tod 1961 wurde er verkauft, als eines der letzten Autos in seinem Stall.

Etwa ein Jahrzehnt später wurde 408371 von Otis Chandler erworben, einem weiteren bekannten Pionier unter den Autosammlern und dem letzten Familienmitglied, das die Los Angeles Times herausgab. Der 540K wurde für Chandler vom renommierten Restaurator Richard Martin rechtzeitig für den Pebble Beach Concours d’Elegance 1973 restauriert. Er wurde in einer auffälligen zweifarbigen grünen Lackierung lackiert und von Marilyn B. Chandler zusammen mit dem Duesenberg Model J Tourster des Paares ausgestellt. Es überrascht nicht, dass der 540K seine Klasse gewann und die prestigeträchtige Auszeichnung “Best of Show” erhielt.

Der 540K mit der Nummer 408371 wurde später von Tom Barrett für seinen Kunden Axel Wars gekauft, einem mexikanischen Enthusiasten, der zu dieser Zeit eine unglaubliche Sammlung von Vorkriegsautos anhäufte. Als die Wars-Sammlung in den frühen 1980er Jahren aufgelöst wurde, wurde das Spezial-Cabriolet A von General William Lyon erworben und bildete einen Teil einer der prominentesten Sammlungen von Kompressor-Mercedes-Benz-Fahrzeugen, die jemals zusammengetragen wurden. Es blieb fast ein Jahrzehnt lang in General Lyons berühmtem Stall und verdiente sich einen Auftritt auf den Seiten von Beverly Rae Kimes’ 1990 erschienenem Buch The Classic Car.

In den frühen 1990er Jahren wurde der 540K mit der Nummer 408371 von Mike Fennel aus Saugas, Kalifornien, restauriert. Während dieser Zeit erhielt der Wagen seine heutige, leuchtend scharlachrote Lackierung mit hellbraunen Lederbezügen und einem hellbraunen, gepolsterten Stoffverdeck. Danach ging er in die Sammlung seines jetzigen Besitzers über, wo er nun schon seit über zwei Jahrzehnten gepflegt wird. Mit seinem außergewöhnlichen Stammbaum von früheren und heutigen prominenten Sammlerbesitzern kann 408371 zu Recht als einer der 540K der Superlative gelten. Er hat alle Zutaten, die ein Sammlerauto haben sollte, in Hülle und Fülle: atemberaubendes und ziemlich einzigartiges Karosseriedesign, hervorragende Technik und eine Best of Show-Gewinnergeschichte.

Spezielle Abläufe sind erforderlich, um auf dieses Los zu bieten. Unter bids.us@bonhams.com kann man sich dafür mindestens 48 Stunden vor der Auktion registrieren. Online-Gebote für dieses Los sind nicht möglich.

Fotos: ©Bonhams