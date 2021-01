Blecharbeiten: Teardrop Hutze formen

Die Form wird gleichzeitig aus beiden Holzbrettern ausgeschnitten. Sind die Klopfschablonen fertig, wird das Blech zwischen die beiden Schablonen gelegt und mit Schaubzwingen verspannt. Jetzt kann mit einem Klopfhammer die Form in das Blech geklopft werden. Man beginnt erst einmal damit, die Form grob in das Blech zu klopfen. Die Form soll sich zur engen Stelle auch in der Höhe verjüngen, daher wird an dieser Stelle das Material weniger getrieben.

Je mehr das Blech geklopft wird, desto höher muss die Klopfschablone liegen. Eventuell muss die Klopf-Schablone noch etwas erhöht werden.

Ist die Form in etwa erreicht, werden die Ränder des Blechs entlang der Schablone gekantet. Zu guter Letzt wird mit leichten Schlägen das Blech mit dem runden Klopf-Hammer geglättet. Die Letzten Feinheiten werden mit einem Kunststoffhammer an einem T-Stack geglättet.

Zu guter Letzt erhält man eine perfekt geformte Hutze in der Tropfen-Form.