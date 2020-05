Blecharbeiten – Schlösser mit 3D schablone pressen

In dieser Folge zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einer 3D gedruckten Prägestanze, Schlösser für Verschraubungspunkte in das Blech pressen können. Dazu wird am 3D Drucker eine Stanzform gedruckt. Als Material haben wir PLA mit 100% Infill gewählt. Zuerst wird an der Stelle, an der das Schloss angebracht werden soll, in Loch gebohrt. Dieses Loch dient später dazu, dass die Stanze passgenau gehalten wird. Die 3D gedruckte Stanzform wird angesetzt und im Schraubstock verspannt. Die Kraft des Schraubstocks reicht aus, das Blech umzuformen. Es entsteht ein deutlich geprägtes Schloss.