Blecharbeiten – Der Schonhammer und seine Anwendung

Ein typisches Beispiel ist das Abkanten von Blech. Zwischen zwei L-Profile eingespannt, wird das Blech stückweise mit dem Schonhammer umgetrieben. Die umgetriebene Flanke wird dabei nicht gestreckt, da die Flanke wirklich nur umgetrieben wird. Dies verhindert einen Verzug im Blech.

Mit dem Schonhammer kann aber auch ein flaches Blech an einem Amboss in Form gebracht werden. Auch hier wird das Blech schonend ohne es zu stauchen umgeformt. Ein sehr typisches Beispiel für die Anwendung eines Schonhammers ist das Runden eines Blechs. Das Blech wird über einen runden Ambos gelegt und mit dem Schonhammer über die Form der Amboss-Rundung getrieben. Dabei ist der Durchmesser des runden Amboss maßgeblich für die erzielte Rundung im Blech. Solche Rundungen können einem am Schweller eines Fahrzeugs begegnen.