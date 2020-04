Alfa Romeo blickt auf seine Historie

Offiziell begann die Geschichte von Alfa Romeo am 24. Juni 1910 mit der Gründung von Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (ALFA). Aber tatsächlich begann die Geschichte schon ein paar Jahre früher mit einem farbenfrohen Charakter: einem Franzosen mit einem Lenkerschnurrbart und einem hervorragenden Geschäftsinstinkt.

Pierre Alexandre Darracq startete seine Karriere als Leiter einer Fahrradfabrik in Bordeaux, bevor er sich in Autos verliebte. Er begann in Frankreich Autos zu produzieren und wurde erfolgreich. Dann beschloss er, sie zu exportieren und eröffnete Niederlassungen zunächst in London, dann in Italien, wo er im April 1906 seine Geschäftstätigkeit in Neapel aufnahm. Aber Neapel war weit von Frankreich entfernt und die Reise war komplex und kostspielig. Bis Dezember im selben Jahr, war die Produktion bereits nach Mailand (Portello) verlagert.

Neben den logistischen Schwierigkeiten stellte Darracq fest, dass es auch Marktprobleme gab. Die Autoverkäufe in Italien beschränkte sich auf nur wenige tausend Autos, und die allgemein niedrige durchschnittliche Kaufkraft gab ihren Teil dazu. Noch schlimmer war, dass potenzielle Kunden in Italien andere Erwartungen hatten – die Autos von Darracq waren leicht und preiswert … nach dem italienischen Geschmack mangelte es ihnen an Leistung. Ende 1909 rollte Darracqs Firma in die Liquidation.

Der Kavalier aus Mailand

Doch Cavalier Ugo Stella, Geschäftsführer von Darracq, suchte schnell nach lokaler Finanzierung. Mit einer Garantie der Mailänder Landwirtschaftsbank übernahm er dann die Fabrik und stellte die über 200 Mitarbeiter wieder ein. Ein ehrgeiziger und definitiv riskanter Schritt, mit denen die Alfa Romeo Story auch in Zukunft gepflastert werden würde. Er kannte seinen Job gut, hatte die Risiken abgewogen und verstanden, welche Autos seine Kunden wünschten. Außerdem hatte er ein Ass im Ärmel: Er hatte den Mann gefunden, der es entwarf.

Der Landvermesser aus Piacenza

Giuseppe Merosi war Mengengutachter in Piacenza, aber wie viele junge Männer zu dieser Zeit war er von einer Leidenschaft für Autos erfasst worden und hatte in verschiedenen Rollen in der Branche gearbeitet. Im Herbst 1909 bat ihn Stella, zwei völlig neue Autos in den Leistungsbereichen 12 PS und 24 PS zu bauen. Vorgabe: Stärker als der Darracq, geeignet für den Geschmack italienischer Kunden und mit einem Rahmen, der die Montage von prestigeträchtigen Karosserien ermöglicht. In seiner Unterkunft in Mailand in der Via Cappuccio 17 arbeitete der junge Ingenieur Tag und Nacht und übergab die Pläne für das erste Auto am 1. Januar 1909 an das Technische Büro.

Die 24 PS

Vielleicht zum einzigen Mal in der Geschichte der Kraftfahrzeuge wurde das Fahrzeugmodell vor der Marke entwickelt, die es verkaufen würde. Der 24 PS hatte einen Monoblock-Motor (zu dieser Zeit ungewöhnlich), 4 Zylinder, 4 Liter Hubraum und 42 PS mit einem einzigen Cardan-Getriebe für die Hinterräder. Es hatte einen stabilen Rahmen mit Seitenteilen und Querträgern aus C-gepresstem Blech, so dass die Karosseriebauer Castagna, Schieppati, Sala und Bollani Torpedo- und Limousinenversionen für eine sehr anspruchsvolle Kundschaft entwickeln konnten. Die 24 PS waren von Anfang an hoch angelegt und kosteten etwa zwei Jahre Lohn eines Mitarbeiters.

Es ging auch von Anfang an schnell und erreichte 100 km / h und wurde mit außerordentlicher Sorgfalt und Präzision gebaut. Dies bedeutete, dass es nicht nur schnell ging, sondern auch eine hervorragende Straßenleistung lieferte. Kein Wunder, dass es so gut aufgenommen wurde. Der erste A.L.F.A. war schon ein wahrer Alfa Romeo: elegant und sportlich, technologisch avantgardistisch und unverkennbar charismatisch. Dies wäre die Zauberformel der Marke in ihrer langen Geschichte.

Merosi erkannte, dass er auf dem richtigen Weg war und trat aufs Gaspedal. Bis 1911 hatte er den 24-PS-Corsa entwickelt: weniger Gewicht, mehr Leistung und mehr Schub, ein bisschen wie der heutige GTA. Mit diesem Modell, nur ein Jahr nach seiner Gründung, hat A.L.F.A. betrat die Welt des Rennsports. Der erste Sieg kam 1913 beim Rennen Parma-Poggio di Berceto, wobei Fahrer Nino Franchini Zweiter in der Gesamtwertung und Erster in seiner Kategorie wurde.

Die 40/60 PS

Für eine junge Marke war Rennsport der beste Weg, sich einen Namen zu machen. Merosi war sich dessen bewusst und beschloss, den Sprung zu wagen und einen Rennwagen mit einem neuen Konzeptmotor zu bauen. Bis 1913 war der 40/60 PS fertig.

Castagna, der Karosseriebauer, war von Graf Ricotti gebeten worden, diesen A.L.F.A. Fahrgestell nach den Prinzipien einer neuen Wissenschaft, Aerodynamik. Das Ergebnis war der 40/60 PS starke aerodynamische Ricotti Torpedo, eine Kreation direkt aus einem Roman von Jules Verne, der eine Geschwindigkeit von 100 km / h erreichen konnte.

Aber der Ausbruch des Ersten Weltkriegs veränderte das Spielfeld für alle, einschließlich A.L.F.A., das aufgefordert wurde, zu den militärischen Bedürfnissen beizutragen. Aber Veränderung bedeutet Chance, und am 2. Dezember 1915 übernahm die Kommanditgesellschaft Engineer Nicola Romeo & Co das Werk in Portello und wandelte es zur Herstellung von Munition und Flugzeugtriebwerken um. Die ursprüngliche Produktionsabteilung wurde von einer neuen Schmelzerei und Gießerei flankiert, die mit Werkzeugmaschinen und Geräten ausgestattet war, die direkt in t gekauft wurden.

Fotos: ©Alfa Romeo