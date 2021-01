1955 Jaguar D-Type: $5,750,000 – $7,500,000

Kaum hat das neue Jahr begonnen, verspricht es auch schon einen eventuellen Rekordverkauf bei der RM Sotheby’s-Auktion in Arizona. Zum Verkauf steht einer der legendärsten und erfolgreichsten Rennwagen der Automobilhistorie. Ein echter Jaguar D-Type mit nachweislicher Rennhistorie, originalen Bauteilen und Matching Numbers und einigen namhaften Vorbesitzern. Es könnte der teuerste Oldtimer 2021 werden.

Der unzähmbare D-Type

Nach dem Zweiten Weltkrieg verfolgte Jaguar Cars mit ganzem Herzen eine bewährte Verkaufsstrategie für Automobile: Die Vermarktung der zivilen Sportwagen und Luxuslimousinen sollte über Geschwindigkeits- und Wettbewerbserfolge erfolgen. Zuerst sorgte der XK 120 für Schlagzeilen, dann folgte der Erfolg des Modells bei Rundstreckenrennen. Der XK 120 wurde dann zum schnittigen C-Type-Rennwagen weiterentwickelt. Die Siege des C-Type bei den 24 Stunden von Le Mans 1951 und 1953 zeigten, dass Jaguar sehr klug in den Motorsport investiert hatte.

Doch während der C-Type eine Weiterentwicklung des XK 120 darstellte, war die nachfolgende Maschine, der Jaguar D-Type, ein radikaler Sprung in die Zukunft. Mit seinen Rundungen und dem kleinen, ovalen Kühlergrill präsentierte der D-Type der Welt ein freundliches Gesicht; dahinter jedoch lauerte ein starker Rennwagen, vollgepackt mit fortschrittlicher Technologie.

Im Gegensatz zu seinem eher konventionellen Vorgänger nutzte der D-Type eine auffallend moderne Fahrwerkskonfiguration, in deren Zentrum eine starke, leichte Monocoque-Karosseriewanne stand, die das Cockpit umschloss. Ein XK-Typ Inline-Six-Motor mit zwei obenliegenden Nockenwellen war in einem Hilfsrahmen untergebracht, der an der Vorderseite dieses Monocoques befestigt war; die solide Hinterachse und die Hinterradaufhängung des Wagens waren entsprechend an der hinteren Stirnwand angebracht. Während sich Materialien und Technik in den folgenden Jahrzehnten dramatisch weiterentwickelt haben, wird dieses grundlegende Konstruktionskonzept bis heute bei Rennwagen und Exoten verwendet.

Weitere zukunftsweisende Elemente waren die von Dunlop gelieferten Vierrad-Scheibenbremsen, die erstmals beim C-Type zum Einsatz kamen, und eine kompakte, glatte Karosserie, die die Frontfläche minimierte, um den Luftwiderstand zu verringern –eine Anstrengung, die durch die Trockensumpfkonfiguration des XK-Motors und die leicht geneigte Ausrichtung, die eine geringere Höhe der Motorhaube ermöglichte, unterstützt wurde. Schließlich verlieh eine asymmetrische vertikale Finne hinter der Kopfstütze des Fahrers, die entwickelt wurde, um die Stabilität auf Rennstrecken mit langen Hochgeschwindigkeitsabschnitten zu erhöhen (und später bei vielen ursprünglich finnenlosen Autos, darunter auch diesem Chassis, hinzugefügt wurde), dem D-Type ein unverwechselbares Profil.

Der D-Type wurde im April 1954 vorgestellt und konnte bald Erfolge im Wettbewerb verbuchen: Nach dem Sieg bei den 12 Stunden von Sebring 1954 und einem starken zweiten Platz bei den 24 Stunden von Le Mans 1954 gelang dem Jaguar-Werksteam 1955 ein Sieg auf dem Circuit de la Sarthe; die Ecurie Ecosse holte dort im folgenden Jahr einen Sieg als Privatier. Die Renntechnik entwickelt sich jedoch schnell weiter, und angesichts der rückläufigen Verkaufszahlen beschloss Jaguar, das vorhandene D-Type-Chassis für den Bau des sehr ähnlichen (wenn auch flossenlosen) Straßenwagens XKSS zu verwenden.

Die Produktion des D-Type und des XKSS erlitt am 12. Februar 1957 einen schweren Schlag, als ein Feuer im Jaguar-Werk in Coventry ausbrach. Fünf D-Types wurden bei dem Feuer zerstört, ebenso wie wichtige Werkzeuge und Materialien. Die endgültigen Produktionszahlen des D-Types beliefen sich auf 17 Werksrennwagen (einschließlich 11 “Long-Nose”-Varianten) und 54 “Short-Nose”-D-Types, die für Kunden bestimmt waren; von letzteren gingen fünf im Feuer verloren und vier wurden für Ersatzteile demontiert. Zwei weitere dieser Serien-D-Types wurden später zu XKSS-Modellen umgebaut.

Doch trotz der Coventry-Katastrophe war die Geschichte des D-Type noch lange nicht zu Ende. Beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1957 waren fünf private D-Types am Start. Die Ecurie Ecosse D-Types wiederholten ihren ersten Platz von 1956 und erreichten sogar den zweiten Platz. Der Platz des schnittigen Jaguars in der Motorsportgeschichte war damit gesichert.

Fahrgestellnummer XKD 518

Ausgeliefert am 29. Dezember 1955 an Henlys in Manchester, England, hob sich der XKD 518 durch sein Aussehen sofort von den ohnehin schon raren D-Type-Modellen ab. Rot lackiert und mit einer passenden Innenausstattung versehen, war er einer der wenigen D-Types (vielleicht sogar nur zwei oder drei Exemplare), die im Neuzustand so ausgestattet waren. Ein Historiker vermutet auf humorvolle Weise, dass diese unerwartete Lackierung von Jaguar in der Hoffnung gewählt wurde, auf dem italienischen Markt für Privatrennfahrer Fuß zu fassen.

Was auch immer die Motivation gewesen sein mag, der Wagen blieb in England, und der Rennfahrer Peter Blond wurde sein erster privater Besitzer – er kaufte den Wagen für 3.500 Pfund von einem gewissen Bernie Ecclestone, der den Wagen übernommen hatte, nachdem Henlys keinen Käufer gefunden hatte. Blond setzte den Wagen bald bei Clubrennen ein und erreichte im Juni 1956 in Snetterton einen zweiten und einen ersten Platz sowie im September einen weiteren ersten Platz in Snetterton. Weitere Auftritte in den ereignisreichen Saisons 1956 und 1957 waren Aintree, Silverstone, Oulton Park und Goodwood, wo Blond am Goodwood Trophy Rennen teilnahm und Neunter wurde.

Blond verkaufte das Auto im August 1957 an Jonathan Sieff; Sieff fuhr das Auto weiterhin mit Blond, mit einer besten Platzierung als Zweiter in Full Sutton im Juli 1958. Nach der Rennsaison 1959 verkaufte Sieff den Wagen an Monty Mostyn von der Speedwell Garage, und nach einer kurzen Zeit in den Händen von John Houghton wurde er von dem Rennfahrer Jean Bloxham erworben. Bloxham brachte den Wagen im März und April 1961 nach Goodwood und fuhr im Mai ein Rennen in Silverstone, bei dem er den dritten Platz belegte.

XKD 518 kehrte um 1962 zu John Houghton zurück, und um 1967 wurde er an John Coombs und Richard Wilkins weiterverkauft. Unter der Obhut seines nächsten Besitzers, Clive Lacey, nahm er 1974 am ersten International E-type Day in Donington Park teil. Nach Lacey wurde dieser D-Type von Led Zeppelin-Manager Peter Grant gekauft.

Der Wagen überquerte 1982 den Atlantik, nachdem er von dem amerikanischen Sammler George Stauffer gekauft wurde, der den D-Type bis 1996 behielt. Von Stauffer ging er an Chris Cox, dann 1998 an Roger Willbanks, bevor er 2005 von Bill Jacobs erworben wurde. Seit 2008 befindet er sich in der Sammlung seines jetzigen Besitzers und Verkäufers. Wichtig ist, dass es keine bekannten Unterbrechungen in den Besitzverhältnissen des XKD 518 oder Lücken in seiner Geschichte gibt, und der Wagen ist in maßgeblichen Marken- und Modelltexten enthalten, darunter Jaguar Sports Racing Cars: C-Type, D-Type, XKSS und Lightweight E-Type und Jaguar C-Type. D-Type & Lightweight E-Type Register.

Der XKD 518, der früher einmal in British Racing Green lackiert war, wurde inzwischen wieder in sein Werksrot zurückversetzt. Im Inneren des bemerkenswert tief liegenden Cockpits setzt sich die korrekte rote Innenpolsterung, die sich an den mit Beckengurten ausgestatteten Sitzen findet, auf dem Getriebetunnel fort. Die beiden Sitze des Wagens sind durch eine Trennwand getrennt, ein Merkmal, das bei den XKSS-Straßenfahrzeugen wegfiel; ein zweckmäßiges Lenkrad mit Holzeinfassung – alle D-Types waren Rechtslenker – sitzt vor einer Reihe von Smiths-Instrumenten. Eine schwarze Tonneau-Abdeckung bietet einen gewissen Wetterschutz, wenn der Wagen geparkt ist.

Ursprünglich mit einer schmalen Windschutzscheibe und ohne Heckflosse hinter der Kopfstütze gebaut, wurde der XKD 518, als das Auto regelmäßig an Rennen teilnahm, aufgerüstet, da das D-Type-Design durch den Wettbewerb verfeinert wurde. Gegenwärtig ist der Wagen mit einer breiten Windschutzscheibe ausgestattet, eine Konfiguration, die auf einigen zeitgenössischen Fotos zu sehen ist; wann genau er seine charakteristische Heckflosse erhielt, ist unbekannt.

Unter der aerodynamisch geformten Motorhaube, die mit Lederriemen gesichert ist, sitzt der nummerngleiche 3,4-Liter-Trockensumpfmotor des XK (Block und Zylinderkopf sind mit E 2028-9 gestempelt). Gespeist von drei Weber-Vergasern, die durch den auf der Beifahrerseite montierten Auspuff atmen, und gekoppelt an ein Vierganggetriebe, leistete diese Kombination im Neuzustand 245 PS. Im Heck des Wagens ist ein vollwertiges Reserverad in einem kleinen Kofferraum versteckt; der Tankdeckel befindet sich ebenfalls unsichtbar in einem Fach hinter der Kopfstütze des Fahrers an der Basis der Heckflosse.

Fortschrittlich in Design und Konstruktion und äußerst erfolgreich im Wettbewerb – und gleichzeitig eine der ästhetisch ansprechendsten Rennmaschinen, die je entwickelt wurden –ist jeder Jaguar D-Type ein wichtiges und bemerkenswertes Fahrzeug. Abgesehen von seiner unverwechselbaren Farbkombination liegt der besondere Reiz des XKD 518 in seiner gut dokumentierten Provenienz, zu der auch eine beachtliche Anzahl von Renneinsätzen in dieser Zeit gehört. Außerdem hat er trotz seiner langen Zeit auf den Rennstrecken bis heute mit seinem Originalmotor, dem Zylinderkopf und der Karosserie überlebt. Unnötig zu sagen, dass nicht alle Wettbewerbsmaschinen aus der goldenen Ära des Rennsports so viel Glück hatten.

Der XKD 518 ist ein überzeugendes Herzstück für jede ernsthafte Sammlung bedeutender Sport- und Rennwagen und ein würdiger Kandidat für Oldtimer-Wettbewerbe auf höchstem und prestigeträchtigstem Niveau; er wartet auf einen engagierten Besitzer, der bereit ist, das Erbe fortzuführen, das Rennfahrer und Enthusiasten in den Jahrzehnten seit der Entstehung dieses besonderen Fahrzeugs aufgebaut haben.

Fotos: ©RM Sotheby’s