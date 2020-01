Kunstprojekt der Shell Heritage Art Collection

Schüler gestalteten ihr persönliches Poster für die Shell Heritage Art Collection und das Motor Museum.

Die Shell Heritage Art Collection ist eine der wichtigsten Sammlungen britischer Werbekunst des 20. Jahrhunderts und umfasst Werbeplakate, Originalgemälde, Cartoons und Pressewerbung sowie die allseits beliebten Shell County Guide-Bücher. Plakate und Gemälde aus der Sammlung sind ständig im Museum zu sehen und werden regelmäßig an Museen und Galerien in Großbritannien und Europa ausgeliehen, so dass jährlich rund eine Million Menschen Zugang zur Sammlung haben. Seine Popularität ist zum Teil auf die hohe Qualität der Künstler zurückzuführen, die zuvor für Shells Kampagnen beauftragt worden waren.

Schüler der New Forest School wurden eingeladen, an einem Gemeinschaftsprojekt mit der Shell Heritage Art Collection und dem National Motor Museum Trust zu arbeiten. Sie wurden beauftragt, ein zeitgenössisches Poster zu kreieren, das von der renommierten Shell-Kollektion in Beaulieu inspiriert ist. Die Schüler der Oak Lodge School, einer Fachschule für Kunst für Schüler mit besonderen Bedürfnissen und Behinderungen, haben Plakate für die Shell Heritage-Ausstellung im National Motor Museum in Beaulieu erstellt.



Acht Schüler der 10. Klasse besuchten die Shell-Ausstellung, um die Kultplakate im National Motor Museum zu sehen, sich über die beteiligten Künstler zu informieren und etwas über die Geschichte der Shell-Werbung zu erfahren. Sie schauten sich einige der ausgestellten Fahrzeuge genau an, darunter das Gobron Brillié-Feuerwehrauto von 1907, Columbia Electric von 1901, das von Königin Alexandra und dem Willys Jeep aus der Kriegszeit gefahren wurde. Unterstützt von Schulmitarbeitern zeichneten sie auch auf dem Gelände der Abtei von Beaulieu und dem Stammsitz des Palasthauses in Montagu.