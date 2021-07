Shelsley Walsh: (Fast) wie in alten Zeiten

Weniger als drei Wochen vor dem diesjährigen Classic Nostalgia Meeting in Shelsley Walsh (17. und 18. Juli) haben die Organisatoren bestätigt, dass die Veranstaltung vollständig für Zuschauer geöffnet sein wird. Die Fans können die Action auf dem Hügel beobachten sowie das Fahrerlager erkunden. Dieses feiert der Event auf der berühmten Bergrennstrecke sein zehntes Jubiläum. Hier die Highlights des Programms:

Zwanzig Jahre nach dem dramatischen Sieg von Richard Burns in der Rallye-Weltmeisterschaft in der letzten Runde wird der verstorbene Engländer mit einer Auswahl seiner Autos geehrt. Der Subaru Impreza, mit dem er die Safari-Rallye 2000 gewann, wird von Prodrive-Urgestein Paul Howarth gefahren, der eng mit Burns sowie Colin McRae, Tommi Mäkinen, Petter Solberg und Carlos Sainz zusammenarbeitete. Es wird das erste Mal seit 10 Jahren sein, dass das Auto in der Öffentlichkeit fährt.

Auch die Ralli22 kehrt nach Shelsley Walsh zurück. Die Rallye-Klasse mit 40 Startern ist immer ein Publikumsliebling und bietet eine Auswahl an Gruppe A, Gruppe B und WRC-Maschinen. Darunter befinden sich auch einige selten zu sehende Fahrzeuge, wie ein ehemaliger Tony Pond Metro 6R4, ein ehemaliger Colin McRae Ford Focus WRC, ein ehemaliger Stig Blomqvist Saab und ein ehemaliger Sébastien Loeb Citroën C4 WRC.

Battle of Britain Memorial Flug

Der Battle of Britain Memorial Flight wird an beiden Tagen des Classic Nostalgia Wochenendes einen Überflug veranstalten. Die Hawker Hurricane wird am Samstag am Himmel über dem Teme Valley zu sehen sein und an ihren lebenswichtigen Dienst im Sommer 1940 erinnern. Das verehrte einsitzige Jagdflugzeug wurde von Sydney Camm entworfen und soll während der Schlacht um Großbritannien mehr feindliche Flugzeuge zerstört haben als alle anderen Luft- und Bodenabwehrsysteme zusammen.

Am Sonntag werden die Zuschauer die Dakota ZA947 über Shelsley Walsh sehen können. Die Dakota, die von ihren Besatzungen den Spitznamen “Kwicherbichen” erhielt, war am Vorabend des D-Day an Fallschirmjägereinsätzen beteiligt und später an Nachschub- und Evakuierungsmissionen für Verletzte. Bis Ende 1944 wurden 1.092 Krankentragen und 467 sitzende Verwundete von den Dakotas der 233 Squadron nach England evakuiert.

Legendäre Autos

Einer der berühmtesten aller Ferraris wird in Shelsley Walsh Passagierfahrten anbieten, um Spenden für den Wohltätigkeitspartner Hope for Tomorrow zu sammeln. Fahrgestellnummer 2735 GT ist der 250 GT Short Wheelbase, mit dem Sir Stirling Moss 1961 die Tourist Trophy für den berühmten Privatier Rob Walker gewann. Es war Moss’ siebter und letzter TT-Sieg, und er wurde später Schirmherr von Hope for Tomorrow.

Die Le-Mans-Legende Derek Bell bezeichnete das Bergrennen als “Formel 1 auf einem Gartenweg”, und der unvergessliche Anblick und Klang eines Grand-Prix-Autos wird bei Classic Nostalgia zu erleben sein. Ein 1979er Shadow DN9B, der vom eleganten Italiener Elio de Angelis in seiner ersten Saison in der Formel 1 gefahren wurde, wird auf den Hügel fahren.

Ebenfalls anwesend ist ein McLaren M10B Formel 5000, der von dem historischen Rennfahrer Matthew Wurr vorgeführt wird. Angetrieben von einem 5-Liter-Chevrolet-V8-Motor, trug dieses Auto Peter Gethin 1970 zur britischen F5000-Meisterschaft. Es wurde dann in den gesamten 1970er Jahren bei Speed-Events eingesetzt und gewann zweimal die Britische Sprint-Meisterschaft.

Weitere V8-angetriebene Aufregung gibt es mit einem ehemaligen Pedro Rodriguez BRM P154 Can-Am Auto. Das mexikanische Ass fuhr Chassis Nummer zwei in drei Runden des Can-Am Challenge Cups 1970 – eine Serie, die für ihre “no holds barred”-Action bekannt ist.

Neben dem McLaren und dem BRM wird in Shelsley Walsh auch der Fiat S76 Landgeschwindigkeitsrekordler von 1911, das “Beast of Turin”, antreten. Der feuerspeiende 28,5-Liter-Fiat erreichte 1913 in Belgien eine Einbahngeschwindigkeit von 132 Meilen pro Stunde und ist eine erstaunliche technische Meisterleistung

ERA R4D kehrt in seine geistige Heimat zurück

Der R4D ist der berühmteste aller ERAs und hat einen besonderen Platz in der Zuneigung von Enthusiasten – und in der Geschichte von Shelsley. Er war eigentlich ein Werksentwicklungsauto und wurde 1935 als R4B gebaut, bevor er ein Jahr später auf eine C-Typ-Spezifikation aufgerüstet wurde. Er wurde schließlich zum R4D, als für 1938 ein leichteres Chassis eingeführt wurde.

Der R4D wurde sowohl vor als auch nach dem Zweiten Weltkrieg von Raymond Mays ausgiebig eingesetzt und erlangte großen Ruhm: Er nahm am britischen Grand Prix teil, brach Rekorde in Shelsley Walsh und gewann 1947 die allererste britische Berglaufmeisterschaft. Der R4D stellte zwischen 1935 und 1956 16 Mal die Tagesbestzeit in Shelsley auf und wird für Classic Nostalgia mit Nick Topliss am Steuer zurückkehren.

Ex-Stirling Moss HWM bei Classic Nostalgia

Der “Stovebolt Special” hat eine bemerkenswerte Geschichte, die berühmte Rennfahrer, Wettbewerbsruhm und Hollywood-Ruhm umfasst. Gegründet von John Heath und George Abecassis, startete HWM 1950 mit seinen Formel-2-Rennwagen in ganz Europa. Die Einsitzer erzielten große Erfolge mit hauptsächlich britischen Fahrern, und das Team gab Stirling Moss seinen allerersten bezahlten Werksfahrervertrag.

1954 wurde dieser Wagen nach Hollywood verschifft, rot lackiert und von Kirk Douglas in dem Film The Racers gefahren. Der in Seattle lebende Tom Carstens kaufte ihn und ersetzte den Vierzylindermotor durch den brandneuen Chevrolet V8. Presseberichte gaben ihm damals den Namen “The Stovebolt Special”.

Der jetzige Besitzer Simon Taylor erwarb ihn 1999 und fährt seitdem mit ihm Rennen auf der ganzen Welt. Simon hält nichts davon, das Auto zu Veranstaltungen zu schleppen und wird es von London nach Shelsley fahren, um am Wochenende teilzunehmen.

Hill Climb-Heldinnen

Shelsley Walsh hat eine lange Geschichte von talentierten Fahrerinnen, und es gab keine bessere als die verstorbene Joy Rainey. Im Jahr 1986 stellte Rainey den Damenrekord in Shelsley mit beeindruckenden 28,32 Sekunden auf – eine Marke, die 16 Jahre lang unangetastet blieb. Insgesamt hielt sie den Damenrekord 22 Jahre lang.

Rainey wird bei Classic Nostalgia durch die “Fastest Lady”-Trophäe geehrt, die Shelsley Walsh aus ihrer persönlichen Sammlung geschenkt wurde, während ihr langjähriger Freund und regelmäßiger Beifahrer Mark Riley den Cooper Mk9 vorführen wird, der in den 1950er Jahren von ihrem Vater Murray gefahren wurde. Ihr geliebter 1904er Einzylinder Oldsmobile wird ebenfalls ausgestellt.

Stephen Hepworth wird am Steuer des allradgetriebenen Hepworth FF sitzen. 50 Jahre ist es her, dass sein Vater David als erster Fahrer die 30-Sekunden-Grenze in Shelsley Walsh durchbrach, als er 1971 die britische Hillclimb-Meisterschaft gewann.

Classic & Sports Car Concours d’Elegance

Am Sonntag kehrt der beliebte Classic & Sports Car Concours d’Elegance zur Classic Nostalgia zurück. Er ist offen für alle Autos, die vor 1985 gebaut wurden, und die Bewertung wird vom Motorjournalisten und Shelsley Walsh-Teilnehmer Simon Taylor geleitet. Ihm zur Seite stehen John Mayhead, Oldtimer-Bewertungsexperte des Veranstaltungspartners Hagerty, sowie Alastair Clements, Redakteur der Zeitschrift Classic & Sports Car.

Eingereicht werden können alle Concours-würdigen Fahrzeuge, wobei Fahrzeuge mit signifikanter Provenienz und Seltenheit bevorzugt werden. Es gibt vier Klassen, die bewertet werden: Vor dem 2. Weltkrieg, 1949-1959, 1960-1985 Limousinen und 1960-1985 Sport/GT sowie ein “Spirit of the Day”-Preis für ein Fahrzeug, das sich zwar nicht in einem Top-Concours-Zustand befindet, aber auf seine eigene Art und Weise herausragend ist.

Fotos: ©Shelsley Walsh