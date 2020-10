RM Sotheby’s: Contemporary Art Evening Auction am 28. Oktober

Unabhängig von den Beschränkungen des Budgets und den Realitäten der Fertigung bieten Concept Cars talentierten Designern die Möglichkeit, ihre wildesten und fortschrittlichsten Ideen zu erforschen. In ihrer besten Form laden uns diese schillernden, künstlerischen Kreationen dazu ein, uns völlig neu auszumalen, was das Automobil sein kann.

Wie in der Welt der Mode entwickelt sich auch das Automobildesign jedoch schnell weiter; es ist ungewöhnlich, ein Konzept zu finden, das auch nach Ablauf seiner Zeit im Rampenlicht noch relevant ist, ganz zu schweigen von einem Konzept, das über sechs Jahrzehnte nach seinem Debüt immer noch überzeugend ist. Noch seltener ist ein Konzept, das über seine Rolle als Designübung hinausgeht und das skulpturale Potenzial der automobilen Form verkörpert. Und wenn es um eine Trilogie von Konzepten geht, die beide Kunststücke mühelos vollbringt, gibt es nur ein spektakuläres Beispiel: Die Serie Alfa Romeo Berlina Aerodinamica Tecnica von Franco Scaglione.

Ob sie als das ultimative Konzert des Automobildesigns in drei Sätzen oder als das einzig wahre Automobil-Triptychon aller Zeiten gilt, nur wenige werden die Grandezza der B.A.T. 5, 7 und 9d-Konzepte bestreiten. Von der Carrozzeria Bertone in Turin, Italien, handgefertigt und 1953, 1954 bzw. 1955 eingeführt, waren diese Autos bahnbrechend in der Anwendung der Aerodynamik. Mit ihrer extravaganten Ästhetik, die gleichzeitig den Luftwiderstand für optimale Leistung minimierte, wurden die B.A.T.-Autos von Presse und Öffentlichkeit sofort mit Jubel begrüßt.

Jeder der B.A.T.s gehört ohne Übertreibung zu den wichtigsten Automobilkonzepten, die je gebaut wurden. Werden sie gemeinsam präsentiert, vertieft sich ihre Bedeutung: Einzigartig in der Welt des Automobils lassen sich die B.A.T.s am besten als Variationen über ein einzelnes Thema verstehen, als ein dreiteiliges Gesamtwerk. Wie in einem Francis-Bacon-Triptychon offenbart die Betrachtung eines Autos im Kontext der beiden anderen neue Aspekte ihrer Formen sowie die fesselnden Details, die in die handgeformte Karosserie jedes einzelnen Autos eingearbeitet sind.

Vereinfacht gesagt, hat seit den Anfängen des Verbrennungsmotors kein Fahrzeug – geschweige denn eine ineinander verwobene Trilogie – das Konzept des Automobils als reine kinetische Skulptur so überzeugend erforscht wie die Alfa Romeo B.A.T. 5, 7 und 9d.

Die Vision von Franco Scalione

Die größten Autos der Welt, die den Lauf der Automobilgeschichte völlig neu schreiben, sind das Produkt brillanter kreativer Köpfe – Ingenieure, die überdenken, was in Bezug auf Leistung möglich ist, Industriekapitäne, die sich ein neues Paradigma des Transports vorstellen, und nicht selten Designer, deren Skizzen und Tonmodelle ihrer Zeit um Jahre voraus sind.

Die besten Autodesigner der Welt sind Legenden der Branche, von Harley Earl bis Ian Callum, deren Bleistiftstriche im fertigen Produkt sofort erkennbar sind. Franco Scaglione war einer dieser ikonischen Designer.

Franco Scaglione wurde am 26. September 1916 in Florenz, Italien, als Sohn von Vittorio Scaglione, einem Chefarzt der Armee, und Giovanna Fabbri, beschäftigt beim italienischen Roten Kreuz, geboren. Franco sollte schließlich in die Fußstapfen seines Vaters treten und bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in die Armee eintreten. Nach Kriegsende, Anfang 1948, reiste Franco auf der Suche nach Arbeit nach Bologna, mit dem Ziel, ein Autodesigner in der wiederaufgebauten italienischen Autoindustrie zu werden.

Anfänglich verbrachte er seine Zeit damit, Kleidung für verschiedene Modehäuser zu entwerfen. Obwohl sich die Arbeit als lukrativ erwies, erfüllte sie nicht seine Leidenschaft für die Arbeit im Automobildesign. Mit Blick auf die großen Karosseriebaufirmen zog er 1951 nach Turin um, wo er sich an Battista “Pinin” Farina wandte, eine Zusammenarbeit kam jedoch nie zustande. Kurz darauf traf Franco jedoch den großen Giuseppe “Nuccio” Bertone, und eine Partnerschaft war geboren.

Carrozzeria Bertone und Berlina Aerodinamica Tecnica

Zu Beginn der 1950er Jahre kämpfte Nuccio Bertones Carrozzeria, das Designhaus und Karosseriebauunternehmen, das für die Fertigung und den Bau handgefertigter Karosserien verantwortlich war, mit den Folgen der Nachkriegszeit. Einmalige Aufträge für wohlhabende Kunden, einst das Herzblut des Karosseriebaus, stellten eine immer weniger tragfähige Geschäftsstrategie dar. Unterdessen war die Idee eines Konzeptautos – ein Automobil, das in erster Linie gebaut wurde, um die Grenzen der Kreativität auszuloten, und nicht, um einen genauen Blick auf ein zukünftiges Produkt zu werfen – noch lange nicht weit verbreitet.

Das begann sich zu ändern, als Franco Scaglione die Szene betrat. Die Einstellung eines damals noch weitgehend unbekannten Konstrukteurs mit einem Hintergrund in der Luftfahrt im Jahr 1951 führte bald zu einigen der berühmtesten Werke der Firma und katapultierte sowohl Scaglione als auch Bertone zu dauerhaftem Ruhm.

Nach dem Erfolg des von Scaglione entworfenen und von Bertone gebauten Abarth 1500 Biposto im Jahr 1952 bekundete Alfa Romeo sein Interesse an der Erforschung eines technischen Vorschlags zur Aerodynamik. Bertone wählte die moderne Plattform von 1900 als Prüfstand für diese Forschung, und Scaglione genoss die Gelegenheit, seine Interessen in Wissenschaft und Mathematik mit seinen ästhetischen Vorlieben zu verbinden. Später schrieb er über das Leitmanifest des Fahrzeugs in einem Artikel aus dem Jahr 1954 in der Auto Italiana, wobei er argumentierte, dass aerodynamische Überlegungen bis zu 85 Prozent der Effizienz eines Autos ausmachten, und schloss mit der Feststellung, dass “die Form ein sanftes Eindringen ermöglichen muss”.

Aus diesem relativ einfachen Prinzip würde Scaglione die drei automobilen Juwelen ableiten, die die revolutionäre Berlina Aerodinamica Tecnica-Serie ausmachen würden.

B.A.T. 5 (1953)

Mit festen Vorstellungen über die Minimierung des Luftwiderstands durch die Formgebung laminarer Luftströmung und Stabilität unter Berücksichtigung der äußeren Form des Autos arbeitete Scaglione nach und nach vier Modelle in Originalgröße durch, bevor er zur fünften und letzten Stufe überging, der eigentlichen Metallarbeit für das Auto. Nach der Fertigstellung erhielt das Konzeptfahrzeug den passenden Namen Berlina Aerodinamica Tecnica 5, oder B.A.T. 5.

Selbst einem zufälligen Beobachter fiel sofort auf, dass die hervorstehenden Pontonkotflügel und die abgerundete Mittelnase des B.A.T. 5 den Luftstrom über die gepfeilte Motorhaube leiten, deren niedriges Profil von einem mit Seitenzugvergasern modifizierten Motor aufgenommen wurde. Die Frontluft wurde in doppelte Nasenschlitze mit horizontalen Schlitzen geleitet, die direkt den Kühlerkern speisten. Der Luftstrom auf der Oberseite wurde über ein schlüpfriges, tropfenförmiges, umhülltes Glascockpit und über die hinteren Schultern geleitet, die von geneigten Heckflossen umschlossen waren. Die Flossen wölbten sich sanft zum sich verjüngenden Heck hin zusammen, wobei der Luftstrom durch eine zentrale hintere Wirbelsäule weiter stabilisiert wurde. Hintere Radschürzen wurden angebracht, um den rückwärtigen Luftstrom von der Radoberseite zu reduzieren, und große Seitenschlitze sorgten für den Auslass der vorderen Bremsen.

Bemerkenswert ist, dass Scaglione bei der Entwicklung des B.A.T. 5 und seiner Nachfolger trotz seines radikalen Aussehens die straßenzugelassene Fahrbarkeit (wenn auch nicht komfortabel, so doch praktisch für Langstreckenfahrten) im Auge hatte. Im Laufe der Jahre haben viele fälschlicherweise behauptet, dass Scagliones zielstrebiges Streben nach aerodynamischer Effizienz dazu führte, dass das Auto auf Scheinwerfer verzichtete. Die Scheinwerfer sind in der Tat so konstruiert, dass sie weg und in die Kotflügel schwenken, wenn sie nicht benötigt werden – eine von vielen Demonstrationen von Scagliones Fähigkeit, funktionelle technische Lösungen geschickt in das einzubauen, was sonst vielleicht ein visuell nachsichtiger Höhenflug gewesen wäre.

Zusätzlich zu seinem beeindruckenden Aussehen und seinem Jet-Age-Charakter war Scagliones Karosserie bemerkenswert für seine fortschrittliche Aerodynamik. Die Zahlen variieren leicht (die damaligen Analysemethoden waren nach heutigen Maßstäben primitiv), aber der B.A.T. 5 soll einen Luftwiderstandsbeiwert von etwa 0,23 bei fast 94 mph erreicht haben, und das bei einer geringen Leistung von unter 43 PS. Die Höchstgeschwindigkeit wurde bei 123,6 mph getestet, was angesichts der Epoche und des relativ kleinen Vierzylindermotors des Wagens ein beeindruckender Wert ist.

Der B.A.T. 5 feierte sein öffentliches Debüt auf dem Turiner Autosalon im Mai 1953, worüber die internationale Autofahrerpresse schwärmerisch berichtete. Im Oktober 1953 verkaufte Bertone das Konzeptauto an den amerikanischen Importeur Stanley “Wacky” Arnolt, und es wurde dann in den Vereinigten Staaten auf den Automessen von Herb Shriner ausgestellt. Nachdem er das Auto in einem dunkleren Silberton neu lackiert hatte, fuhr Arnolt es mehrere Jahre lang persönlich, während er es in seinem Ausstellungsraum von Hoosier International Motors in Warschau, Indiana, ausstellte.

Im Jahr 1956 verkaufte Arnolt den Alfa Romeo an seinen Freund Joe Prysak aus South Bend, und er fand eine Möglichkeit, das Auto an den Dachsparren seines Fachgeschäfts aufzuhängen, wo es viele Jahre lang ausgestellt wurde. Nach 30 Jahren Besitz bot Prysak den B.A.T. 5 schließlich 1987 zum Verkauf an, und er wurde dann von Said Marouf aus La Jolla, Kalifornien, erworben. Nach einer einjährigen Restaurierung in der ursprünglichen Farbkonfiguration wurde das wichtige Konzeptauto im August 1988 auf dem Pebble Beach Concours d’Elegance gezeigt und mit einem Klassenpreis ausgezeichnet. Ein Jahr später sollte noch Spektakuläreres geschehen.

B.A.T. 7 (1954)

Wie oft bei Konzeptautos üblich, wurde der B.A.T. 5 nach der Ausstellungssaison 1953 im Wesentlichen eingemottet, als die Arbeiten an einer aktualisierten Version begannen, die bald unter dem Namen B.A.T. 7 bekannt wurde. Das Fahrwerk sollte wieder aus dem Alfa Romeo 1900 stammen, aber angesichts des Erfolgs des ersten Autos wurde Scaglione ermutigt, verschiedene Merkmale des Originals hervorzuheben. Er verengte die vorderen Lufteinlässe, senkte die Motorhaube um mehr als zwei Zoll ab und verlängerte die Heckflossen, während er den Extremitäten einen größeren Winkelabstand hinzufügte. Die hinteren Radschürzen und ausgeprägten Seitenschlitze blieben erhalten.

Doch auch hier vermied Scaglione die Falle der Selbstgefälligkeit mit Bedacht. Er hatte die Lizenz, ein extremeres Design zu entwerfen, und schuf eines, das auch in Bezug auf die Aerodynamik extremer war: Der Luftwiderstandsbeiwert des B.A.T. 7 war mit 0,19 noch bemerkenswerter als der seines Vorgängers. Man bedenke, dass ein Toyota Prius und ein Tesla Modell S, zwei Vorbilder moderner Effizienz, einen Luftwiderstandsbeiwert von 0,24 Cd erreichen; Scaglione hat beide in einer Ära ohne weit verbreitete Windkanaltests oder computergestützte Konstruktion übertroffen. Das Gewicht wurde ebenfalls reduziert, vom B.A.T. 5, der etwa 2.400 Pfund wiegt, auf nur 2.200 Pfund.

Der B.A.T. 7, der im April 1954 auf dem Turiner Salon vorgestellt werden sollte, musste fieberhaft vorbereitet werden, und er wurde so spät fertig, dass Nuccio Bertone und Franco Scaglione den Wagen persönlich nach Turin fuhren. Die Resonanz auf der Messe war eindeutig positiv, denn der B.A.T. 7 wurde von den Medien noch enthusiastischer gelobt als sein Vorgänger und schaffte es auf die Titelseite der Schweizer Zeitschrift Automobil Revue.

Nach der Ausstellungssaison 1954 wurde der B.A.T. 7 im Januar 1955 von Alfa Romeo erworben und in die Vereinigten Staaten verschifft, wo er vom Hersteller auf den Automobilausstellungen in New York und Chicago ausgestellt wurde. Kurz darauf wurde der Wagen von dem bekannten Importeur Charles Rezzaghi aus San Francisco im Namen des Alfa Romeo-Enthusiasten Al Williams gekauft, einem extravaganten Gastronom, in dessen Penthouse des Fairmont-Hotels viele Top-Prominente zu Gast waren. Der B.A.T. 7 wurde bald nach Südkalifornien transportiert, um die SCCA-Rennen in Palm Springs im März 1955 zu fahren, und danach wurde er im Ferrari-Verkaufsbüro von Bill Doheny in Los Angeles ausgestellt.

Nach seiner Rückkehr nach San Francisco wurde der B.A.T. 7 durch das Entfernen der Flossen modifiziert; obwohl diese Entscheidung für einen modernen Beobachter zweifellos schockierend ist, muss doch festgestellt werden, dass diese hervorstechenden Konstruktionsmerkmale die Sicht nach hinten behinderten und somit die Nutzung auf der Straße überaus schwierig machten. Der damals von Ken Shaff erworbene Alfa Romeo wurde in Rolls-Royce Sand und Schwarz neu lackiert und 1958 auf dem Pebble Beach Concours d’Elegance vorgestellt.

Nach der Übergabe an den Sammler Col. James Sorrell wurde der B.A.T. 7 dem Van Nuys-Geschäft von Sal di Natale anvertraut, damals einer der angesehensten italienischen Autospezialisten der Westküste. Nach einer Auffrischung blieb der Alfa Romeo eine Zeitlang unverkauft, was di Natale dazu veranlasste, ihn schließlich mit einem Pfandrecht zu versehen und um 1969 in seinen Besitz zu überführen. Der Mechaniker behielt den Wagen 17 Jahre lang in seinem Besitz und verkaufte ihn schließlich 1986 an einen privaten Sammler. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Karosserie zwei Jahre lang renoviert und die Flossen wieder in ihre ursprüngliche Konfiguration gebracht.

B.A.T. 9d (1955)

Nach der B.A.T. 7-Saison 1954 begann Scaglione mit der Arbeit an einem dritten Konzept für 1955. Vielleicht spürte er einige verpasste Gelegenheiten – so populär die früheren B.A.T.s auch waren, sie sahen völlig anders aus als alles, was Alfa Romeo ursprünglich mit dem B.A.T.-Konzept bezweckte, nämlich “es für den Straßenverkehr praktischer zu machen”.

So erforschte Scaglione für seinen dritten Akt eine straßentaugliche Gran-Turismo-Interpretation des B.A.T.-Themas. Die Flossen wurden verkleinert, um die Sicht nach hinten zu verbessern, und die Schürzen der Hinterräder wurden eliminiert. Hinten wurde eine ausgeprägte Gürtellinie hinzugefügt, während ein serienmäßiger dreieckiger Alfa Romeo Giulietta-Kühlergrill mit dem berühmten Mailänder Wappen am vorderen Kühlergrill angebracht wurde, um die Identität des Autos als Alfa Romeo hervorzuheben. Und natürlich wurden auch die mechanischen Komponenten wieder dem Alfa Romeo 1900 entnommen.

Der Turiner Salon wurde erneut ausgewählt, um das neue Konzeptauto zu enthüllen, und der B.A.T. 9d wurde wenig überraschend mit großem Lob überschüttet und vervollständigte eines der wichtigsten Automobil-Triptychen, das je entwickelt wurde. Nach der Ausstellungssaison 1955 wurde dieses letzte Konzeptauto in amerikanischen Besitz verkauft, und als nächstes tauchte es im März 1956 auf dem Parkplatz des Langstreckenrennens in Sebring auf. Dort wurde der B.A.T. 9d vom Chicagoer Händler Harry Woodnorth entdeckt, und er arrangierte zusammen mit Tom Barrett einen Kauf, nachdem er geduldig auf die Rückkehr der Besitzer des Autos gewartet hatte.

Später verkaufte Barrett seinen Anteil an Woodnorth, und 1958 verkaufte Woodnorth seinerseits den Alfa Romeo an Ed Beseler aus Lansing, Michigan, der die Karosserie rot lackierte. Nachdem Beseler einige Jahre später verstorben war, wurde der B.A.T. 9d von Arlen Regis bei einem Nachlassverkauf gekauft, und er stellte den Wagen prominent bei dem von ihm geleiteten Autohaus Chapin Motors in Greenville, Michigan, aus. Im Jahr 1962 entdeckte der 16-jährige Gary Kaberle das Auto bei dem Händler und begann, Regis unerbittlich zu verfolgen, um es ihm abzukaufen, wobei er schließlich eine Sporttasche mit Bargeld auf den Schreibtisch des Händlers leerte, um eine Transaktion auszulösen.

Kaberle behielt den B.A.T. 9d 28 Jahre lang, und er diente ihm als Transportmittel, während er sich seinen D.D.S. verdiente. Da er den Alfa Romeo kontinuierlich instand hielt, stellte er das Auto Ende der 1960er Jahre auf der jährlichen “Sports Cars in Review” des Henry Ford Museums vor. Nachdem er 1987 eine Einladung erhalten hatte, den Wagen beim Meadow Brook Concours d’Elegance auszustellen, arrangierte Dr. Kaberle eine Neulackierung des alternden Exterieurs und entschied sich für eine Neulackierung in Silber.

Ein Automobil-Triptychon, vereint

Studiert man die Geschichte dieser drei Konzepte, so zeigt sich eine überraschende Tatsache: Trotz ihrer individuellen Popularität und kollektiven Bedeutung wurden die B.A.T.s nie zusammen ausgestellt, wenn sie neu waren. Doch als 1987 jedes der drei B.A.T.-Autos die Aufmerksamkeit von Sammlern erregte, begannen die Concours-Organisatoren davon zu träumen, alle drei in einer Ausstellungsumgebung zu versammeln.

Das überstürzte Ereignis war Nuccio Bertones Besuch in Pasadena, dem kalifornischen Art Center College of Design im Jahr 1989, um die Ehrendoktorwürde zu erhalten. Die Organisatoren des Pebble Beach Concours d’Elegance nutzten die Gelegenheit und luden die drei Besitzer der B.A.T.s zur Ausstellung 1989 ein, und der ältere Karosseriebauer wurde ermutigt, zu diesem Anlass die Küste hinauf zu reisen. Da die drei Wagen zum ersten Mal in ihrer Geschichte gemeinsam ausgestellt wurden, erzählte Nuccio Bertone nostalgische Anekdoten über seine Erlebnisse mit Franco Scaglione.

Da er den einzigartigen Reiz erkannte, alle drei B.A.T.s zusammenzuhalten, machte ein privater Sammler jedem der drei Besitzer ein Angebot, und die Autos wurden auch im Besitz vereint. Gemeinsam reisten die B.A.T.s Anfang der 1990er Jahre nach Europa und wurden im Februar 1992 in der Genua Autostory, im 80. Jahrestag von Bertone in Turin, im Centre International de l’Automobile in Pantin, Paris, und bei Rétromobile in Versailles im Februar 1993 gezeigt.

Die Konzeptautos wurden dann an das Blackhawk Museum in Danville, Kalifornien, geschickt, wo sie über ein Jahrzehnt lang ausgestellt waren. Die Ausstellung während dieser Zeit umfasste eine Reise zum Museum of Science in South Kensington, London, und eine Präsentation beim Coys International Historic Festival im Juli 1994. Im August 2005 kehrten die drei B.A.T.s nach Pebble Beach zurück, und 2009 wurden sie beim Concorso Italiano präsentiert.

Die wichtigen Fahrzeuge wurden auch bei Automobilveranstaltungen von Weltrang ausgestellt, wie der Cartier Style et Luxe in Goodwood, dem Louis Vuitton Bagatelle Concours d’Elegance und dem Villa d’Este Concorso d’Eleganza. Um ihre große Anziehungskraft und Bedeutung als Objekte der mechanischen Kunst zu unterstreichen, wurden die drei B.A.T.s 2016 im Frist Center for the Visual Arts in Nashville, Tennessee, neben einer sorgfältig kuratierten Sammlung bedeutender italienischer Autos gezeigt.

Die aerodynamisch fortschrittlichen, visuell fesselnden und äußerst einflussreichen Alfa Romeo B.A.T. 5, 7 und 9d von Franco Scaglione besetzen einen faszinierenden Raum zwischen fahrbaren Automobilen und reinen kinetischen Skulpturen. Es ist unglaublich einzigartig, dass drei solcher Konzeptautos schon so lange in kollektivem Besitz sind und gemeinsam gewartet werden. Diese seltene und aufregende Gelegenheit bietet anspruchsvollen Sammlern die Chance, das vielleicht berühmteste Trio serienmäßig konzipierter Konzeptautos der Automobilgeschichte zu erwerben – ein Triptychon, in dem Form und Funktion ein perfektes, überzeugendes Gleichgewicht bilden.

Willkommen bei den weltweit renommiertesten internationalen Concours d’Élégance und Design-Ausstellungen. Dieses markante Trio wäre die Krönung jeder Sammlung von Autos und Kunstwerken.

Fotos: ©RM Sotheby’s