Motorenteile mit Nussschalen strahlen und reinigen

Besonders im Hinblick auf die neue Sichtweise, Oldtimer eher möglichst original zu belassen und die Spuren der Zeit nicht zu beseitigen, werden neue Verfahren gebraucht, die ein schonendes Restaurieren ermöglichen. Natürlich soll die Technik trotzdem sauber und funktionsfähig sein. Um nun Motorenteile entsprechend sanft zu reinigen und die Oberfläche möglichst „patiniert“ zu erhalten, können Nussschalen für das Strahlen der Bauteile verwendet werden. Nussschalen Granulat ist zwar hart, hinterlässt aber keine Veränderung an der Oberflächenstruktur, da die Nussschalen stumpf auf der Oberfläche wirken und von der Konsistenz her weicher sind. Die Nussschalen reinigen die Oberfläche, lassen aber die ursprüngliche Patina unverändert. So behält zum Beispiel der Vergaser sein „antikes“ Aussehen. Der Vorteil des Nussschalenstrahlens ist auch, dass das Granulat nicht in die feinen Düsen und Kanäle eindringen kann und so der Vergaser nicht verstopft werden kann. Beim Strahlen mit Korund oder Glasperlen ist ein anschließendes Durchblasen mit Druckluft extrem wichtig, da ansonsten die feinen Granulate in den Kraftstoff kommen können und eventuell die Funktion des Vergasers stören. Gelangen sie gar in den Brennraum sind die Schäden an Kolben oder Zylinderwand erheblich.