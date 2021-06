Moss – Gedenktafel in Shelsley Walsh

Am 11. Juni ehrt Shelsley Walsh einen seiner großen Fahrer: Dann wird eine Gedenktafel für den im vergangenen Jahr verstorbenen Stirling Moss enthüllt. Die Tafel wurde von der Worcester Civic Society gespendet, um an die Leistungen bedeutender Persönlichkeiten zu erinnern, die mit der Stadt und der Grafschaft verbunden waren.

Sir Stirling Moss’ Verbindung zu Shelsley Walsh

Stirling Moss begann seine Karriere mit der Teilnahme an Speed Hillclimbs und insbesondere an denen in Shelsley Walsh. Er startete in Shelsley am 25. September 1948 (1. in der Klasse), am 11. Juni 1949 und am 24. September 1949, als er die schnellste Tageszeit (FTD) erzielte. In den letzten Jahren kehrte er regelmäßig nach Shelsley zurück, bis seine Gesundheit nachließ.

Stirling Moss und Jaguar

An dem Wochenende, an dem die Gedenktafel in Shelsley enthüllt wird, beginnen dort auch die Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen des Jaguar E-Type. Diese werden von Stirling Moss’ Freund Philip Porter, dem Mitbegründer des E-Type Clubs, ausgerichtet.

Stirlings erster großer internationaler Rennsieg kam am Vorabend seines 21. Geburtstags am Steuer eines geliehenen Jaguar XK 120 bei der RAC Tourist Trophy 1950 in Dundrod, und er bezeichnete dies stets als seinen großen Durchbruch. Dies veranlasste William Lyons (Geschäftsführer von Jaguar Cars), ihn zu bitten, dem geplanten Jaguar-Werksteam beizutreten. 1951 fuhr er einen von drei C-Types in Le Mans, brach den Rundenrekord mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 105,1 mph und “zerstörte” die Konkurrenz, was zu einem Sieg von Jaguar führte, der die Marke weltweit mehr etablierte als alles andere in ihrer gesamten Geschichte. Er gewann die TT noch sechs weitere Male und fuhr bis Ende 1954 weiterhin Rennen für Jaguar. Er blieb ein begeisterter Jaguar-Fan.

Fotos: ©Shelsley Walsh/Jaguar