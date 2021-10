Lizenz zur Wertsteigerung: Bond-Autos im Preisvergleich

Nicht nur Bond-Bösewicht Auric Goldfinger hatte ein Faible für Gold. Die britische Automobil-Lifestyle-Marke Hagerty hat untersucht, wie sich das Franchise der Autos aus den James-Bond-Filmen auf die Verkaufszahlen der “realen” Welt auswirken.

Die Bewertungsanalysten verglichen die Werte der 007-Autos, die bei der Produktion der berühmten Filme verwendet wurden, mit den Preisen von Standardmodellen desselben Modells. Ihr Fazit: Die “Hauptrolle” in einem James-Bond-Film steigerte den Wert eines Autos im Durchschnitt um ca. 1000 Prozent, wobei sogar ein bestimmtes Fahrzeug fast 5000 Prozent mehr wert war als sein straßentaugliches Pendant.

Da Hagerty jedes Jahr Tausende von Auktionen, Händler- und Privatverkäufen überwacht und verfolgt, konnte man den durchschnittlichen Verkaufspreis eines Standardfahrzeugs mit dem Verkaufspreis desselben Modells vergleichen, das in einem Film verwendet wurde. Die Preise wurden unter Verwendung des damaligen Wechselkurses umgerechnet und dann mit dem Wert des Hagerty Price Guide für das jeweilige Jahr verglichen. Wenn der Verkauf vor Beginn der Aufzeichnungen stattfand, wurde der Wert anhand zeitgenössischer Verkaufslisten und anderer Bewertungsquellen ermittelt.

Hier die 10 Modelle, die dank eines Auftritts in einem Bond-Blockbuster laut Hagerty den höchsten Aufpreis erzielt haben.

10. 1971 Ford Mustang Mach 1, “Diamonds Are Forever”

Verkaufsjahr: 2004, Hagerty-Standardwert: £9200, Bond-Autowert: £12.650 Bond-Bonus: 37,5%

Der rote Ford Mustang Mach 1, der von Tiffany Case gefahren wurde, machte im Film Diamonds are Forever aus dem Jahr 1971 sicherlich einen visuellen Eindruck, aber er begeisterte die Käufer nicht, als er 2004 bei Barrett-Jackson zum Verkauf angeboten wurde, und erreichte mit einem Höchstgebot von 23.000 $ (12.650 £) nicht den Mindestpreis.

Das waren 37,5 % mehr, als ein normales Auto damals wert war, aber der Nicht-Verkauf machte dieses Auto zum Schlusslicht dieser Liste.

9. 1991 Mercedes-Benz 190E, “No Time To Die”

Verkaufsjahr: 2021, Hagerty-Standardwert: £6500, Bond-Autowert: £8991, Bond-Bonus: 38%

Dieses Auto ist ein seltsames Exemplar: Es steht derzeit auf der Kleinanzeigenseite Car and Classic zum Verkauf, ist aber noch nicht lange auf der Leinwand zu sehen. Es spielt die Hauptrolle in “No Time To Die”, dem neuesten Film der Reihe, der aktuell in den Kinos läuft und ist nicht einmal in den Trailern zu sehen. Trotzdem liegt der Wert dieses Wagens schon jetzt fast 40 % über dem eines Standardwagens.

8. 1937 Bentley 4 ¼-Liter Gurney Nutting 3-Position DHC, “Never Say Never Again”

Verkaufsjahr: 2010, Standard Hagerty Wert: £133,300, Bond Autowert: £221,500, Bond-Bonus: 66%

James Bond fuhr dieses Auto in einigen Szenen von “Never Say Never Again” aus dem Jahr 1983, und das Fahrzeug wurde bei einer Auktion von Bonhams im September 2004 für 188.500 £ verkauft. Sechs Jahre später kehrte das Auto in den Verkaufsraum zurück, und dieses Mal erzielte Bonhams 221.500 £, mehr als zwei Drittel mehr als ein Standardauto der damaligen Zeit. Dieser Wagen war jedoch ein echter Star: Er hatte nicht nur eine Bond-Verbindung, sondern trat auch in Magnum, P.I. auf und war ein echtes Concours-Exemplar, das 2003 in Pebble Beach nach einer Restaurierung, die Berichten zufolge mehr als 450.000 Dollar gekostet hatte, zu sehen war.

7. 1969 Aston Martin DBS-6, “On Her Majesty’s Secret Service”

Jahr des Verkaufs: 1978, Standard-Hagerty-Wert: £3050, Bond-Autowert: £8991, Bond-Bonus: 182%

James Bond war nur einmal verheiratet, und dies war sein Hochzeitsauto. Dieser grüne Sechszylinder-Aston Martin DBS wurde 1969 in einigen Szenen des Films Im Geheimdienst Ihrer Majestät verwendet und nach Australien exportiert, wo er 1978 an den jetzigen Besitzer Sigi Zidziunas verkauft wurde, der gegenüber ABC News in Australien erklärte: “Er wurde in der Zeitung als ehemaliges Filmauto angepriesen, aber ich habe es nicht geglaubt, denn – nichts für ungut – wer glaubt schon Gebrauchtwagenverkäufern?” Und selbst dann war er noch teuer: Der Preis war mit 14.950 AUD angegeben, aber Zidziunas hat ihn auf 14.200 AUD heruntergehandelt – das sind umgerechnet 8991 £. Standardautos in gutem Zustand waren laut zeitgenössischen Reiseführern damals 3050 Pfund wert: das ist ein Aufschlag von 182 %.

6. 2008 Aston Martin DBS V12, “Quantum of Solace”

Verkaufsjahr: 2012, Hagerty-Standardwert: £70.000, Bond-Autowert: £241.250 Bond-Bonus: 245 %

Dieser Aston Martin DBS aus dem Jahr 2008 wurde von Daniel Craig in “Ein Quantum Trost” gefahren und war einer von sieben für die Dreharbeiten verwendeten Wagen. Das Auktionshaus Christie’s warnte potenzielle Käufer, dass sie für “alle Tests und Reparaturen sowie alle anderen gesetzlich vorgeschriebenen Formalitäten” verantwortlich seien, um den Wagen wieder in ein Straßenfahrzeug zu verwandeln. Die Käufer ließen sich von dieser Warnung nicht abschrecken: Das Fahrzeug übertraf den Schätzwert von 150 000 Pfund und wurde für 241 250 Pfund verkauft, was etwa 245 % über dem damaligen Wert eines Standardfahrzeugs lag.

5. 1969 Mercury Cougar XR7, “On Her Majesty’s Secret Service”

Verkaufsjahr: 2020, Standard Hagerty-Wert: £55,500, Bond Autowert: £365,500 Bond-Bonus: 559%

Die Contessa Teresa Di Vicenzo, auch bekannt als Tracy Bond, fuhr 1969 im Bond-Film Im Geheimdienst Ihrer Majestät einen Wagen, der sich die erste Szene mit dem oben beschriebenen Aston Martin DBS-6 teilt. Als einer von vier Cougars, die für die Dreharbeiten verwendet wurden, wurde er am 16. Dezember 2020 bei Bonhams Bond Street Sale in London für 365.500 Pfund verkauft und übertraf damit die Schätzung von 100.000 bis 150.000 Pfund vor der Auktion. Das ist ein enormer Aufschlag von 559 % auf den Standardpreis für dieses Modell.

4. 1965 Aston Martin DB5, “Thunderball” und “Goldfinger”

Verkaufsjahr: 2019, Standard-Hagerty-Wert: £ 616.550, Bond-Autowert: £ 4.677.850 Bond-Bonus: 759%

Das “berühmteste Auto der Welt”, das RM Sotheby’s 2019 zur Versteigerung anbot, war ein echtes Bond-Auto: eines von zwei Autos, die von Eon Productions für den Start von Thunderball gekauft und dann für den Film Goldfinger auf die Spezifikation von Q Branch” umgebaut wurden. Er wurde für 6,38 Mio. $ bzw. 4,67 Mio. £ verkauft, was einem Preisaufschlag von 759 % gegenüber einem normalen DB5 entspricht. In diesem Fall war die Herkunft alles: Ein ähnlicher DB5, der bei den Dreharbeiten zu Golden Eye als Stuntauto eingesetzt wurde, wurde im Vorjahr bei Bonhams verkauft, erzielte aber “nur” 1.961.500 Pfund, also etwas mehr als das Dreifache des Wertes eines Standardmodells. Trotzdem ist es nur der vierte Platz auf der Liste…

3. 2014 Land Rover Defender 110 Double Cab SVX, “Spectre”

Verkaufsjahr: 2018, Standard Hagerty-Wert: £35.200 Bond-Autowert: £365.000 Bond-Bonus: 937%

2017 verkaufte RM Sotheby’s einen dieser Bond SVX Defender 110 für 230.000 Pfund, und im darauf folgenden Juli wurde ein weiterer für 365.000 Pfund bei Bonhams versteigert. Das Timing war perfekt: Die Produktion des ursprünglichen Defender war 2016 eingestellt worden, aber 2018 hatte das Werk eine kurze Serie von Sondermodellen zum 70. Die Nachfrage nach dem Modell stieg ins Unermessliche. Der Preis für den “Spectre”-Defender von Bonhams war fast 940 % höher als der eines normalen 110er Defender.

2. 1974 AMC Hornet, “The Man with The Golden Gun”

Verkaufsjahr: 2017, Standard Hagerty-Wert: £5200, Bond-Autowert: £89105, Bond-Bonus: 1614%

Wenn Sie jemanden bitten, einen James-Bond-Stunt zu nennen, dann muss der Korkenziehersprung von Roger Moores Bond im Film Der Mann mit dem goldenen Colt von 1974 ganz oben auf der Liste stehen. Das verwendete Auto aus amerikanischer Produktion war ein AMC Hornet, der so banal war, dass selbst der US Hagerty Price Guide ihn nicht als würdig erachtete. Aber das Auto, das bei den Dreharbeiten verwendet wurde, war etwas ganz Besonderes: Es wurde genau so erhalten, wie es bei den Dreharbeiten war, und 2017 bei RM Sotheby’s in Auburn, Indiana, für 110.000 Dollar (89.105 Pfund) verkauft – über 1600 % über dem Wert eines Standardautos. Damit liegt er auf dem zweiten Platz.

1. 1977 Lotus Esprit S1 ‘Wet Nellie’, “The Spy Who Loved Me”

Verkaufsjahr: 2013, Standard-Hagerty-Wert: £ 12.300, Bond-Autowert: £ 616.000 Bond-Bonus: 4908%

Das wertvollste Bond-Auto im Vergleich zu seinem normalen, straßentauglichen Gegenstück ist… der Lotus Esprit S1 von 1977, bekannt als “Wet Nellie”, der 1977 in dem Film “Der Spion, der mich liebte” die Hauptrolle spielte. Er wurde bei der Londoner Auktion von RM Sotheby’s 2013 für 616.000 Pfund verkauft, ein enormer Aufschlag von 4908 % auf den damaligen Standardwert des Hagerty Price Guide für dieses Modell. Nach den Dreharbeiten verschollen, wurde er 1989 in einem New Yorker Lagercontainer wiederentdeckt, nachdem er in einer Blindauktion für 100 Dollar an den nächsten glücklichen Besitzer verkauft worden war.

Der Lotus, der von Elon Musk ersteigert wurde, war in Wirklichkeit eine Filmrequisite, die nur in Unterwasserszenen verwendet wurde, und er hat nicht einmal Räder. Ist es also überhaupt ein Auto? Sollte der bescheidene AMC Hornet die Zielflagge sehen? Wir überlassen Ihnen die Entscheidung.

Beste Nebendarsteller

Zwei weitere Bond-Autos wurden auf Auktionen angeboten, schafften es aber nicht in diese Liste, weil keines von ihnen der Öffentlichkeit zugänglich war und es daher keinen “Standardwert” gibt. Beide Autos spielten die Hauptrolle im Film Spectre von 2015, in dem sie sich gegenseitig durch die Straßen von Rom jagten. Bonds Aston Martin DB10 wurde 2016 von Christie’s für 2.434.500 £ (3,5 Mio. $) verkauft und 2019 bot RM Sotheby’s den Jaguar C-X75 des Bösewichts Mr. Hinx bei einer Auktion in Abu Dhabi an, erreichte aber nicht den unteren Schätzwert von 800.000 $.

Fotos: ©Hagerty