Für Frauen im Motorsport

Dare to be Different geht in der Girls on Track-Plattform der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) auf. Auf diese Weise soll eine globale Initiative mit Entwicklungspotenzial geschaffen werden.

Dare to be Different wurde 2016 von Susie Wolff gegründet und hat mit seinen inspirierenden Schul- und Rennstreckenveranstaltungen und seiner einzigartigen Online-Community bereits das Leben tausender Mädchen und jungen Frauen berührt .

FIA Girls on Track wurde 2019 ins Leben gerufen und hat Mädchen zwischen acht und 18 Jahren bei Events in Europa, Mittel- und Südamerika sowie im Nahen Osten für die Welt des Motorsports begeistert. Die beiden Initiativen werden nun vollständig zusammengelegt und weltweit als „FIA Girls on Track“ firmieren.

Susie Wolff, Gründerin von Dare to be Different und Botschafterin der FIA Women in Motorsport, sagt: “Ich bin so stolz auf das, was wir in den letzten vier Jahren erreicht haben. Dieses neue Kapitel mit der vollständigen Integration in die FIA wird uns noch stärker und erfolgreicher machen. Wir haben so langfristig eine noch größere Wirkung. Die Leidenschaft und Absicht dahinter ist klar. Die Bewegung und die Initiativen, die Dare to be Different bereits geschaffen hat, haben die Notwendigkeit einer größeren Vielfalt in der Branche ins Rampenlicht gerückt. Um langfristig in diesem Sport erfolgreich zu sein, müssen wir Chancengleichheit schaffen, was dann auch zu einem Anstieg der Zahl der Frauen im Motorsport führt.”

Foto: ©FIA