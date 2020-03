Die Ausgrabung des Jenkins VW

Nach dem Tod von Esau Jenkins im Oktober 1972 wurde sein “Microbus” geparkt und schließlich während einer Erweiterung in den Hinterhof des Familienhauses Jenkins verlegt. Die Familie wollte Esaus VW und die damit verbundenen Erinnerungen nicht loslassen. Leider kam das Leben in die Quere und der Bus lag über 40 Jahre lang im Hinterhof der Familie.

Im März 2019 reiste das HVA-Team (Historic Vehicle Association USA) nach John’s Island, SC, um den Jenkins VW freizulegen, damit er stabilisiert und für das National Historic Vehicle Register dokumentiert werden kann. Es dauerte mehr als drei Stunden, um den Bus vom Boden zu befreien, in den er versunken war. Es mussten Schweißstützen angebracht werden, damit der Bus transportiert werden konnte. Mit Hilfe der Familie Jenkins und Progressive Club-Mitglied Joe Boykin und Keith Flickinger und anderen wurde er von seinem Langzeitparkplatz abgeschleppt.

Der Bus wurde zur Stabilisierung in das NB Center for American Automotive Heritage gebracht, um eine weitere Verschlechterung zu verhindern. Es wurden bei B.R. Howard & Associates, Inc., weitere Schutzmaßnahmen ergriffen, bevor der Wagen dann im September 2019 in der National Mall ausgestellt wurde.

Dieser jüngsten Wagen, der in das National Historic Vehicle Register gelistetet wurde, unterscheidet sich von jedem Fahrzeug, mit in der Vergangenheit aufgenommen wurde. Der 1966er Volkswagen Typ 2 Deluxe Kombi von Esau und Janie B. Jenkins ist keine Showroom-Königin. Der “Jenkins VW” wurde nicht in einer klimatisierten Garage aufbewahrt, in der er sorgfältig poliert wurde, bevor er zum nächsten Concours-Event transportiert wurde. Stattdessen hat dieses Fahrzeug in den letzten 40 Jahren die das Wetters in South Carolina überlebt.

Seine Geschichte: Esau Jenkins, ein früher Bürgerrechtspionier in South Carolina, nutzte diesen VW als sein nun legendäres Alltagsfahrzeug, um im gesamten amerikanischen Süden Chancen und Hoffnung zu bieten. Zu Lebzeiten von Esau und Janie B. Jenkins kauften sie Busse, um Kinder zur Schule und Arbeiter zu Arbeitsplätzen zu transportieren, brachten erwachsenen Passagieren das Lesen bei, um Alphabetisierungsprüfungen zu bestehen und registrierte Wähler zu werden, und gründeten die Community Owned Federal Credit Union, um weiterzumachen der wirtschaftliche Fortschritt ihrer Gemeinde durch zinsgünstige Kredite zum Kauf von Häusern und Geschäften. Die bemerkenswerteste Leistung von Esau & Janie B. Jenkins war die Gründung von The Progressive Club, einer Genossenschaft, die 1948 gegründet wurde und ein Lebensmittelgeschäft, eine Tankstelle, eine Kindertagesstätte und Unterrichtsräume für Gemeinschaftsworkshops beherbergte, die Dr. Martin Luther King Jr. besuchte und sie diente als Vorbild für im ganzen Süden eingerichtete Staatsbürgerschaftsschulen, um Alphabetisierung und politische Bildung zu unterrichten.

Um die große Menge an biologischem Material zu bewältigen, die auf dem VW gewachsen ist, hat das Team von BR Howard & Associates ein programmierbares Sprühsystem eingesetzt, um das biologische Wachstum abzutöten, ohne das Fahrzeug zusätzlich zu korrodieren. Dieser Prozess, der normalerweise zur Reinigung von historischem Mauerwerk oder zur Außengestaltung von Gebäuden verwendet wird, wurde so modifiziert, dass er mit dem VW zusammen mit Luftentfeuchtern und Ventilatoren zusammenarbeitet, um zu verhindern, dass die Luftfeuchtigkeit während des Prozesses zu hoch steigt. Diese Mischung aus Aminen und Tensiden, die auf den VW gesprüht wurden, hat große Mengen an Flecken, biologischem Wachstum und Oberflächenrost entfernt, wodurch ein Großteil des ursprünglichen Lackes im gesamten Fahrzeug sichtbar wurde und ein großer Teil seiner ursprünglichen Schwingung wiederhergestellt wurde.

Die Erhaltung des Jenkins VW ist immer noch eine ständige Anstrengung, da BR Howard & Associates sorgfältig daran arbeitet, den VW für die Zukunft richtig zu erhalten. Die vollständige Erhaltung des VW wurde im Rahmen der fünften jährlichen Cars at the Capital im September 2019 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt, als der VW vom 20. bis 27. September in der National Mall in Washington, DC, ausgestellt wurde. Dieses unglaubliche Stück amerikanischer Geschichte ist auch ein Beispiel, wie das Thema „unrestaurierter Oldtimer“ angegangen werden kann.

Ein Blick in das das US- Register „Cars that matter“ der Historic Vehicle Assoc. Lohnt sich auf jeden Fall! https://www.historicvehicle.org/national-historic-vehicle-register/vehicles/

Fotos: ©Historic Vehicle Association/Jenkins