Brexit und der Oldtimermarkt

Wie sind die Auswirkungen des Brexit auf den Oldtimermarkt? Diese Frage stellte sich auch der britische Oldtimer-Analyst Hagerty. Eine Analyse von John Mayhead, Head of UK Valuations bei Hagerty UK – aus britischer Sicht.

Nachdem jahrelang über die möglichen Auswirkungen des Brexit auf die britische Oldtimer- und Sammlerautowelt spekuliert wurde, erleben wir sie nun aus erster Hand.

Jedes neue System würde anfangs Verwirrung stiften, und Großbritanniens neue Beziehung zur EU bringt eine Menge neuer Bürokratie mit sich, wo es vorher fast keine gab.

“Wir konnten für einen No-Deal planen, da wir wussten, wie das aussehen würde“, sagt Peter Bonham Christie, Gründer von Straight Eight Logistics, einem der führenden Unternehmen für den Transport historischer Fahrzeuge in Großbritannien, “aber wir erfuhren erst eine Woche, bevor wir es in die Praxis umsetzen mussten, was in dem Vertrag stand, und jetzt verbringe ich etwa 90 Prozent meines Arbeitslebens mit der Zollbehörde.”

Jede Fahrzeugbewegung aus dem Vereinigten Königreich erfordert jetzt ein Carnet ATA. Ein Access/Temporary Access Carnet ist wie ein Reisepass für Waren, eine Bürgschaft, die garantiert, dass Ihre Gegenstände nicht verschwinden, nachdem sie das Land betreten haben. Während ein ATA nur ein paar hundert Pfund kostet, muss zusätzlich eine Kaution in Höhe von 40 Prozent des Fahrzeugwertes hinterlegt werden. Selbst wenn der Wert eines Autos nur £10.000 beträgt, liegt die Kaution bei £4000; bei einem £1m-Fahrzeug sind es £400.000.

Die neu eingeführten Kosten und der Papierkram belasten auch die britischen Exporteure. Julian Majzub von dem auf Klassiker spezialisierten Hersteller Blockley Tyres sagte gegenüber Hagerty: “Der Papierkram, der Ärger, der Anstieg der Kosten, die echten Verzögerungen und die Unannehmlichkeiten für die Kunden werden uns treffen. Natürlich werden wir das Beste daraus machen, aber ich habe jetzt einen ziemlich schweren Affen auf dem Rücken, den meine Mitbewerber nicht haben.”

Händler, die den Liebhaber-Markt bedienen, sind nicht besonders betroffen: Es ist eine ruhige Zeit im Jahr für den Verkauf von Klassikern, und britische Käufer bevorzugen eher rechtsgelenkte Autos aus dem Heimatmarkt. Bei den Händlern, die teurere Autos verkaufen, sieht es allerdings anders aus.

“Unser Geschäft ist sehr international”, sagt der führende Sammlerautohändler Max Girado, “die neuen Regeln sind ziemlich drakonisch, und jeder gewöhnt sich daran. Mit der Zeit werden wir uns alle anpassen, aber aus geschäftlicher Sicht hat uns der Brexit in keiner Weise geholfen.”

Händler von moderneren Sammlerautos haben ihr eigenes spezifisches Problem – den Zusatz einer 20-prozentigen Mehrwertsteuer auf den Import von Gebrauchtwagen aus Europa, die weniger als 30 Jahre alt sind. “Das ist ein echtes Problem“, sagt Edward Lovett, führender Händler und Gründer von Collecting Cars. “Ein Käufer, der auf der Suche nach einem selteneren, modernen, leistungsstarken Modell ist, hätte normalerweise in Europa gesucht. Jetzt kommt das mit einem saftigen Aufpreis.”

In Großbritannien ansässige Auktionshäuser haben in der Vergangenheit Verkäufe in ganz Europa abgehalten und auch Autos aus der EU auf britischen Auktionen willkommen geheißen. Jetzt müssen die Autos (und ihre Verkaufstische, Lautsprecher und andere Utensilien) vorübergehend importiert werden, mit all dem zusätzlichen Papierkram, der damit verbunden ist. Aber sind die Verkäufe davon betroffen? Mark Perkins, Gründer und Geschäftsführer des Auktionshauses Historics, gab sich optimistisch, als er zu seiner für den 23. April geplanten Monaco-Versteigerung befragt wurde. “Bedeutende Einlieferungen von Sammlerautos sind bereits von britischen Verkäufern eingegangen, zusammen mit ernsthaftem Importinteresse von nicht in Großbritannien ansässigen Verkäufern in unseren britischen und europäischen Büros. Drei Monate vor der Auktion ist es noch zu früh, um aussagekräftige Kommentare zur Bieterregistrierung abzugeben, aber auch das wird uns einige nützliche Einblicke in das britische/internationale Kaufverhalten geben.”

Viele in der Branche behaupten, die Regeln seien nicht klar. Ob historische Fahrzeuge in Großbritannien immer noch von den EU-Vorschriften für Umweltzonen ausgenommen sind, ob Ersatzteile unter einem Carnet zusammengefasst werden können und was mit ihnen geschieht, wenn sie nicht neu, sondern gebraucht sind – die Antworten sind in der offiziellen Literatur nicht zu finden und werden erst später entdeckt, wenn die Regeln getestet werden. Die aktuelle COVID-Krise könnte sich jedoch unerwartet zu Gunsten der Branche auswirken, da die Sperrung vielen eine Atempause verschafft hat, während sie untersuchen, wie das Ganze funktioniert.

Einige innerhalb der Branche befürchten, dass COVID das wahre Ausmaß der Krise verschleiern könnte. “Wie viel von dem Abschwung, den wir noch nicht spüren, ist COVID und wie viel ist Brexit?”, fragt Julian Majzub. “Die britische Regierung sagt, dass alles auf COVID zurückzuführen ist, aber wenn das Land im Juni aus dem Urlaub kommt, werden wir sehen, wie die Dinge stehen und wo die Arbeitslosigkeit wirklich ist.”

John Mayhead, Head of UK Valuations, schlussfolgert: “Es ist eine faire Vorhersage zu sagen, dass der Sommer 2021 ein Wendepunkt für die britische Oldtimer-Community sein könnte. Welche Auswirkungen dies auf den durchschnittlichen Sammler haben wird, bleibt abzuwarten, aber die meisten scheinen entschlossen zu sein, die Probleme zu umgehen und so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren. Großbritannien war schon immer eine tragende Säule der Oldtimer-Industrie, und es scheint, dass unsere Branche entschlossen ist, erfolgreich zu sein – egal welche Hindernisse ihr in den Weg gelegt werden.”

Fotos: ©Hagerty