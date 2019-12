Le Mans-Teilnehmer zu verkaufen

Ein ultra-seltener 1960er Triumph TRS-Sportwagen mit Le Mans-Geschichte wird von dem in Bicester Heritage ansässigen Spezialisten für britische Sportwagen der Nachkriegszeit, Pendine Historic Cars, zum Verkauf angeboten und bietet Sammlern der wichtigsten historischen Rennwagen der Welt eine schöne Gelegenheit.

Als eines von nur vier Fahrzeugen, die je gebaut wurden, ist der Triumph TRS 1960 ab Werk dafür bekannt, eine bedeutende Rolle in der britischen Automobilgeschichte zu spielen, als eines von drei Fahrzeugen, die in den 24-Stunden-Rennen von Le Mans in den Jahren 1960 und 1961 antraten. Daraus resultiert der renommierte Teampreis des Herstellers.

Das als “927 PS” zugelassene Wagen war Vorläufer des noch nicht veröffentlichten TR4 mit einem der äußerst seltenen “Sabrina” – Twin – Cam – Prototypen, der 1959 von der Triumph Competition – Abteilung speziell für das anspruchsvolle Rennen in Le Mans entwickelt wurde. Jetzt sucht der ‘927 HP’ seinen nächsten Besitzer mit einem Verkaufspreis von 295.000 GBP.