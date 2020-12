BMW: Sternemenü to go im Oldtimer

Wer in den Restaurants und Cafés von Feinkost Käfer in der BMW Welt, dem BMW Museum und der BMW Group Classic essen geht, genießt raffiniert zubereitete Speisen und kann auch einen Blick auf die neueste Fahrzeuggeneration und automobile Klassiker werfen. Dieses Erlebnis bringen Sternekoch Bobby Bräuer und die BMW Group Classic im Dezember direkt nach Hause.

Der Zwei-Sterne-Koch aus dem Restaurant EssZimmer by Käfer in der BMW Welt bietet bis Ende des Jahres immer freitags bis sonntags (sowie an Weihnachten und Silvester) nicht nur ein exklusives Vier-Gang-Menü „Bobby to Go Bon Appétit“, sondern liefert auch einmal täglich persönlich aus. Im Rahmen der Gastronomiepartnerschaft stellt ihm die BMW Group Classic einen Klassiker aus ihrer historischen Sammlung zur Verfügung. Das Los entscheidet darüber, welcher Gast die exquisite Lieferung zu Hause in Empfang nehmen darf. „Während des zweiten Lockdowns möchten wir unseren Gästen wieder kulinarische Freuden bereiten und bieten dafür ein Rundumpaket für Feinschmecker. Ganz besonders freut mich, dass die BMW Group Classic uns einen Oldtimer für die Auslieferung unseres exklusiven Menüs einmal täglich zur Verfügung stellt“, so Bobby Bräuer zu dem Projekt. Einen Blick hinter die Kulissen gibt es hier im Video.

Freuen können sich Gourmets auf eine edle Komposition für zwei Personen: Ora King Lachs aus dem Smoker macht den Anfang, gefolgt von einer Kastaniensamtsuppe. Zum Hauptgang gibt es geschmorte Kalbsbäckchen und eine Caramel-Tarte mit Tahiti-Vanille bildet den süßen Abschluss. Eine Lieferung ist im Münchner Stadtgebiet möglich oder die Bestellung kann selbst im Restaurant Bavarie in der BMW Welt (an Sonntagen vor dem Gebäude am Doppelkegel) abgeholt werden. Weitere Informationen sowie das Bestellformular gibt es im Feinkost Käfer Onlineshop unter: https://www.feinkost-kaefer.de/bobbytogo

Fotos: ©BMW Group