1000 Miglia: Impressionen von Alfa Romeo

Nach einem kurzen Abstecher an die Riviera der Versilia kehrte der Konvoi bei Tagesanbruch auf die Straße zurück und verabschiedete sich von Viareggio mit einem Bild, das den lokalen Flair repräsentierte – ein wahrhaft malerischer Start in den Tag. Das Rennen wendete sich dann in Richtung Pisa entlang des Flusses Arno, bevor es zurück ans Meer ging, obwohl jeder Kilometer der 1000 Miglia voller Überraschungen ist

Ein Design, das Ästhetik und Funktion miteinander verbindet

Zu den Besonderheiten einer Alfa Romeo-Kreation gehört das Design, das auf der Verbindung von Form und Funktion beruht. Der Stil des Fahrzeugs muss einer übergeordneten Ästhetik entsprechen, um den Lauf der Zeit zu überdauern, während die Funktionalität zum Vorteil der aerodynamischen und mechanischen Effizienz erhalten bleibt. Diese Maxime wird in der Giulia GTA verkörpert.

Leichtigkeit, Aerodynamik und Handling auf jeder Straße

Die Begrüßung in der Toskana während der 1000 Miglia: Auf einem Tuffsteinfelsen thronend, verabschiedete Pitigliano den Konvoi, der sich dann auf die Straßen des etruskischen Kernlandes ins Latium aufmachte. Die Route umfasste die üblichen stündlichen Kontrollen am Westufer des Bolsena-Sees und die Ankunft in Viterbo, wo auf der Piazza del Comune das Punchen stattfand. Vom Lago Bolsena zum Lago Vicoo, dem mit über 500 m über dem Meeresspiegel höchstgelegenen der großen Seen Italiens. Die Pferdestärken der Giulia GTA betragen ebenfalls mehr als 500, nämlich 540: Kraft und totale Kontrolle auf den Straßen, während sie an alten Städten und sanften grünen Hügeln vorbeifahren. Die immer wieder beeindruckenden Panoramablicke bei der 1000 Miglia ändern sich von einem Moment zum nächsten. Aber die Ankunft in Rom belohnt die Crews für all ihre Mühen.

Alfa Romeo: Schönheit und zeitloser Reiz

Wie immer viel Verkehr und noch mehr Aufregung, aber die Verkehrs- und Stadtpolizei war geduldig und freundlich, als sie den Konvoi durch die Straßen der Stadt eskortierte und leitete. Die 1000 Miglia ist ein Fest, das für alle offen ist, und all die zusätzliche Arbeit wird mit einem Lächeln erledigt, in dem Wissen, dass diejenigen, die dabei sind, Zeugen eines seltenen Ereignisses sind. Schließlich sieht man nicht jeden Tag vor der Villa Borghese den 6C 1500 Super Sport (1928), den 1900 Sport Spider (1954), den 2000 Sportiva (1954) und den 1900 Sport Spider (1956), gefahren von außergewöhnlichen Crews, zusammen mit den besten aktuellen Modellen von Alfa Romeo, paradieren. Ein weiterer magischer Moment der 1000 Miglia, verewigt in einem Augenblick auf den Smartphones der Fans, die auf die Vorbeifahrt des Konvois warten. Fast wie ein weiterer Versuch im Blitzlichtgewitter von Fellinis Paparazzi. Es ist kein Zufall, dass die Alfa Romeo Modelle jeder Epoche sich wie die zeitlosen Stars fühlen, die sie sind.

Statement von Stellantis-Chairman John Elkann und seiner Frau Lavinia Borromeo

“Das Vergnügen, den Alfa Romeo 1900 Super Sprint zu fahren, und die Schönheit dieses Landes verhinderten, dass uns diese sehr lange Etappe zu sehr ermüdet hat. Wir werden uns an die Vorbeifahrt an Bolgheri und den Zauber der funkelnden Lichter der italienischen Hauptstadt erinnern. Am meisten hat uns der herzliche Empfang in Rom bewegt, der uns den ganzen Tag über in jedem Dorf, in jeder Stadt und auf jeder Straße zu jeder Tageszeit entgegengebracht wurde: ein Zeichen für die Leidenschaft, die schöne Autos in uns Italienern wecken.”

Fotos: ©Alfa Romeo