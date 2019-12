Youngtimer bei der Retromobile

Zum zehnten Mal in Folge nimmt das Youngtimers-Magazin an Rétromobile in Paris teil. Bei dieser 45. Ausgabe rückt die Zeitschrift für Kultautos der Jahre 1970-2000 die Sportwagenikonen der neunziger Jahre ins Rampenlicht. Aus jedem Land stammt ein Vertreter: Renault Clio Williams (Frankreich), BMW M3 GT E36 (Deutschland), Alfa Romeo GTV 3.0 24V V6 Cup (Italien), Lotus Elise S1 (Großbritannien), Honda Integra Type R (Japan) und Chevrolet Corvette ZR-1 (USA). Eine Sonderschau, die junge Herzen schneller schlagen lässt. https://www.retromobile.com/