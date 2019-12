Tag der offenen Tür & Auktion

Einmal im Jahr öffnet Classic Motor Cars, das weltbekannte britische Restaurierungsunternehmen, einen Tag der offenen Tür. Im kommenden Jahr wird eine große Auktion für Autos, Motorräder und Erinnerungsstücke verbunden werden. Zum ersten Mal bei einer britischen Auktion, mit Ausnahme von Scheunenfunden und anderen Projekten, wird jedes der angebotenen Autos nicht nur einen neuen TÜV haben, sondern auch von CMC geprüft und auf der Straße getestet sein und dafür mit einem Zertifikat ausgezeichnet sein.

Geschäftsführer von CMC, Nigel Woodward: „Der Grund, warum wir einen Straßentest durchführen und ein Zertifikat ausstellen, ist auf einen Zwischenfall bei CMC zurückzuführen. Wir wurden kürzlich angesprochen und gebeten, einen fantastisch aussehenden Zweisitzer-Sportwagen zu verkaufen, von dem und erzählt wurde, dass er in jeder Hinsicht 100% sei. Bei der Inspektion jedoch war die Unterseite komplett verrottet und das Auto war einfach nicht so, wie es angeblich war, und wir haben es abgelehnt. Einige Wochen später erschien es in einem Katalog eines bekannten Auktionshauses, das es als makellos beschrieb. Als Unternehmen, das stolz auf seine Integrität ist, hatten wir das Gefühl, dass wir keine Auktion durchführen könnten, ohne einige Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.“

Die Auktion, die bereits Auto- und Fahrradbesitzer angezogen hat, wird auch eine einzigartige Sammlung von Gegenständen aus der Norman Dewis-Sammlung zeigen, die von seiner Familie eingereicht wurde. Zu den Artikeln gehören der Schreibtisch des ehemaligen Jaguar-Testpiloten, den er während seiner Zeit bei Jaguar benutzte, und seine geschätzte Aktentasche, die er auf der ganzen Welt mitnahm.

Zu den bisher angebotenen Fahrzeugen gehört ein 1928 Swallow, der auf 25.000 £ und 30.000 £ geschätzt wird und wahrscheinlich das Beste ist, das jemals versteigert wurde. In einer Scheune fand man das Jaguar E-Type Series 2-Coupé aus dem Jahr 1972, das dem Architekten, Designer und Motorsport-Enthusiasten John Reid OBE gehörte, der als Pageant Master der Lord Mayors Show fungierte. Es wurde in der Show von dem verstorbenen Graham Hill gefahren: Schätzpreis £ 30.000; und einen Austin Healey 100/4 von 1954, der von der Donald Healey Motor Company in Warwick neu geliefert wurde und der vollständig restauriert und für den historischen Wettbewerb vorbereitet wurde und sowohl FIA- als auch FIVA-Papiere enthält. Schätzung: £ 75.000 – £ 85.000.

Der Tag der offenen Tür und die Auktion finden am Samstag, den 30. Mai statt. Wie alle CMC-Tage der offenen Tür wird auch dieser Tag einem bestimmten Thema gewidmet sein.