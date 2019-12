RETRO Classics Bavaria: Schöne Sonderausstellungen & viele Verkäufe

Die vierte RETRO Classics Bavaria in Nürnberg überraschte viele Besucher mit außergewöhnlichen Sonderausstellungen und einem Klassiker- und Neuwagenangebot, das nicht alltäglich ist. Auffallend waren auch die meist realistischen Preisvorstellungen der Verkäufer, die zu guten und zufriedenstellenden Verkäufen führten. Schon am zweiten Tag der Messe war das Schild „Verkauft“ an zahlreichen Fahrzeugen zu lesen – egal, ob es junge oder ältere Klassiker waren. Die Stimmung an den Ständen und auf den Gängen war positiv und auch der Veranstalter durfte sich über einen 10prozentigen Zuwachs an Besuchern freuen.