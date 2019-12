Portrait: Ford GT40

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der RETROC CLASSICS Stuttgart findet eine weltweit einzigartige Sonderausstellung der legendären Gulf Rennsportfahrzeuge statt. Insgesamt werden 28 Exponate ausgestellt, welche in den verschiedensten Rennserien der Welt zuhause waren.

Ein Highlight der Ausstellung wird der Ford GT40, Baujahr 1968, sein. Der Ford GT40 entstand aus der Entscheidung von Henry Ford im Jahr 1962, die langjährige Vereinbarung zwischen US-amerikanischen Autoherstellern, nicht direkt in den Motorsport einzusteigen, zu brechen. Ford zielte ursprünglich auf den Indianapolis “500” ab, aber gegen Ende des Jahres wurde Roy Lunn, der in England geborene Leiter des Ford Advanced Vehicle Centers, beauftragt, einen Sportwagen für die Grand Touring Prototype Cars-Klasse zu entwerfen. Eric Broadley von Lola in England arbeitete an einem ähnlichen Projekt und Lunn sah sich den resultierenden Lola MK 6 genau an und entschied sich, das Design als Grundlage für den neuen Ford zu verwenden. Broadley wurde zusammen mit Lunn und dem ehemaligen Teammanager von Aston Martin, John Wyer, für eine neue Firma, Ford Advanced Vehicles, eingestellt.

FAV stattete den Lola mit dem Indy-Motor aus und testete dieses Fahrzeug mit dem endgültigen GT40. Der von Lunn entworfene GT40 bestand aus einem Stahl-Monocoque-Chassis mit herkömmlicher Doppelquerlenker-Federung, einem Colotti-Getriebe und dem 4195 cm3-Aluminiumblock-Trockenstumpf-Ford V8, der durch vier Weber-Doppeldrossel-Vergasern mit 350 PS und 7200 U / min angetrieben wurde. Das Auto wurde bei MIRA getestet und nach enttäuschenden Tests im April wurde auf Vorschlag von John Wyer ein Heckspoiler angebaut, der die Stabilität des Fahrzeugs erheblich verbesserte. In Le Mans erwiesen sich die GT40 als schnell, aber unzuverlässig.

Für das Jahr 1965 wurde das Projekt Ford GT40 an Shelby-American übergeben, die ihren 289 ci (4736 ccm) Eisenblock -Ford-Fairlane-Motor montierten. Eines der neuen Fahrzeuge, das für 1965 gebaut wurde, war das Chassis P / 1104, das von Rob Walker in Le Mans eingesetzt und von Bob Bondurant und Umberto Maglioli gefahren wurde. Wie jeder andere Ford im Le Mans von 1965 wurde der Rennwagen danach abgestellt. Nach diesem Débâcle wurde P / 1004 zu Fords Basis in Slough zurückgebracht und demontiert. Über zwei Jahre vergingen, bis das Auto wieder gebraucht wurde.

Während P / 1004 im Lager stand, gewannen weitere GT40s 1966 in Le Mans (Chris Armon und Bruce McLaren in einem MK II) und 1967 (Dan Gurney und AJ Foyt in einem MK VI). Ende 1967 beschränkte die FIA ​​die Prototypen auf 3 Liter Hubraum, schuf jedoch eine neue Kategorie für Wettbewerbs-Sportwagen. Die neue Kategorie erlaubte 5-Liter-Motoren, aber es mussten mindestens 25 Autos gebaut werden. Der alte GT40 war ideal für diese Kategorie und John Wyers JW Automotive baute drei neue Autos für 1968, eines aus einen umgebauten Mirage M1 und zwei aus dem Originalbestand. So wurde das alte P / 1004-Chassis aus dem Lager genommen und von JWA zu einem neuen P / 1084-Rennwagen umgebaut. Die Autos verwendeten anfangs den originalen 4727ccm Motor, der jedoch im Verlauf der Saison auf 4942ccm verbessert wurde. Die beiden Hauptboliden des Teams waren P / 1074 und P / 1075. Der gezeigte Ford GT40 mit der Chassis Nummer P / 1084 wurde im Mai 1968 für das 1000-km-Rennen in Spa-Francorchamps von Paul Hawkins und David Hobbs auf den vierten Platz gefahren.

Einen Monat später gewann das Gulf GT40-Chassis P / 1075, das von Pedro Rodriguez und Lucien Bianchi gefahren wurde, einen dritten Le Mans-Sieg für Ford, und im folgenden Jahr gewann P / 1075 erneut, diesmal von Jacky Ickx und Jackie Oliver.

Vor diesem endgültigen Triumph wurde P / 1084 jedoch wieder in den Ruhestand versetzt und 1969 für Ausstellungszwecke verwendet. 1970 wurde es von Rodney Clarke verkauft, der es als CPI 6H für den Straßengebrauch registrierte.