Oldtimer-Rallye im Schnee

Die 32. Ausgabe des historischsten und wichtigsten Regelmäßigkeitswettbewerbs – der Wintermarathon – für Oldtimer kündigt sich für Januar an: vom Donnerstag, 23. bis Sonntag, 26. Januar 2020 ist Madonna di Campiglio wieder Startpunkt.

Es wird wichtige Neuigkeiten geben, beginnend mit der neuen Route von über 450 km mit

13 Dolomitpässen und über 70 Prüfungen in zwei Teilabschnitten. Der erste, der am Donnerstag, den 23. in der Nacht durch das Val di Sole (mit einer Pause auf dem Tonalepass führt) und der zweite am Freitag, den 24., durch die berühmtesten Straßen und Pässe Südtirol mit der stimmungsvollen Mittagspause auf dem Gardena Pass. Spannend werden die beiden Wettkämpfe auf dem zugefrorenen See von Madonna di Campiglio Samstagnachmittag (25. Januar).

Wie immer werden die Protagonisten Oldtimer sein, die bis 1968 gebaut werden, mit einer Auswahl von Sammlerstücken, die Geschichte geschrieben haben in den 1970er Jahre – gebaut bis Ende 1976.

Es ist möglich, die Veranstaltung online auf wintermarathon.it oder in den Sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram und Twitter zu verfolgen. Hashtag #WinterMarathon2020.