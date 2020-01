Oldtimer-Auktion: Customized Gone Mad

Bei der Barrett-Jackson-Auktion im Jahr 2020 in Scottsdale werden auch zwei extreme Beispiele personalisierter Oldtimer zum Verkauf stehen. Das ist natürlich Geschmacksache, aber handwerklich einwandfrei gearbeitet. Kurios ist diese grün-goldene Schönheit mit dem Namen „Gone Mad“.

Der 1955er Nomad von Chevrolet ist für viele einer der wohl schönste Wagen, den GM je gebaut hat. Die ohnehin klare Linienführung des Bel Air Sport Coupé ’55 wurde durch ein langes Dach mit wunderschönem Design und einer nach vorne gekippten B-Säule unterstrichen, die zur schrägen Heckscheibe und Heckklappe passt. Chevrolet baute weniger als 8500 Nomads im Jahr 1955, dadurch sind die Fünftürer beliebte Sammlerstücke.

Dieses personalisierte Custom-Fahrzeug, das bei Barret-Jackson versteigert wird, baute das Classic Car Studio in St. Louis, Missouri, für Art Boze, der eine Vision für den Hot Rod Nomad hatte. On top bekam der Nomad eine Menge Leistung mehr unter die Haube gezaubert. Das Team des CCS baute den Wagen um und bekam so Raum für eine harte 4L80E Übertragung. Der elektronisch gesteuerte Overdrive ist der Nachfolger des ehrwürdigen Turbo 400 und wurde in Luxus-Autos und schweren Lkw gleichermaßen verwendet. Seine Muskulatur ist notwendig, da Boze einen 509-Kubikzoll-Big-Block von Shafiroff Racing als Antrieb für seinen heißen Wagen auswählte.