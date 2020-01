Millionen für McQueens “Bullitt”

Der Steve McQueen Bullitt Mustang GT hat die Messlatte für Mustangs um ein weiteres Stück höher gelegt. Am Ende der Versteigerung von Mecum Auctions in Kissimee, Florida, brach der Wagen mit dem Zuschlagspreis von 3,4 Millionen US-Dollar nicht nur Rekorde, sondern begeisterte auch die Zuschauerschar in der Osceola Heritage Park Hall.

Der GT von 1968 in Highland Green war der “Hauptdarsteller” von “Bullitt”. Er wurde für Nahaufnahmen und Fahrszenen verwendet, während ein identischer Mustang als Stuntauto hergerichtet wurde. Dieses Stunt-Auto wurde im Wesentlichen von einer strapazierenden Anzahl von “Gags” am Set zerstört.