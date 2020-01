Mercedes: Missing Coupe wieder aufgetaucht

Der Mercedes-Benz 540 K gehörte zu den prestigeträchtigsten und in den Augen vieler zu den schönsten europäischen Automobilen der Zwischenkriegszeit. Die Kombination aus aufgeladenem Achtzylinder mit 180 PS bei eingeschaltetem Gebläse, seinem geringen Gewicht und seiner extravaganten Schönheit machte ihn zum Meister der deutschen Straße und zu einem Zeugnis der erstaunlichen Fähigkeiten der Ingenieure, die ihn konzipiert hatten. Es war auch in all seinen Karosserievarianten atemberaubend teuer und garantierte den Besitzern Exklusivität. Es wurden nur 419 Fahrgestelle gebaut, von denen der Großteil in einer von elf Karosserievarianten geliefert wurde, die vom berühmten Sindelfinger Werk hergestellt wurden.

Wenige 540 K waren schöner als das Cabriolet A der zweiten Generation, von dem nur 32 Exemplare gebaut wurden. Dieses Design bot vollere vordere Kotflügel, die elegant nach hinten in Richtung des abgerundeten Hecks flossen, in dem sich zwei Reserveräder befanden. Das elegante Design und die hohe Leistung des aufgeladenen Motors und seiner externen Auspuffanlagen wurden durch ein Merkmal, das umgangssprachlich als “zurückgesetzter Kühler” bezeichnet wird, weiter verbessert. Werksseitig als “Fahrgestell mit zurückgesetztem Motor” bezeichnet Tatsächlich waren der Kühler und der gesamte Antriebsstrang 185 mm weiter hinten am Fahrgestell positioniert als in der Standardausführung. Dies verlieh dem Auto eine völlig andere Ausstrahlung, mit einer längeren, aggressiveren Frontpartie, die dem sagenumwobenen Spezialroadster am nächsten kommt.

Als Komplettpaket zählt es zu den elegantesten und elegantesten deutschen Karosserien seiner Zeit und zählt heute zu den begehrtesten unter den Enthusiasten. Die Überlebenden werden geschätzt, und die wenigen wirklich einzigartigen Exemplare, die der größeren Sammlerwelt seit einem halben Jahrhundert fehlen, werden selten, wenn überhaupt, verfügbar. Das Chassis 154143 sollte für sich genommen einzigartig werden.

FAHRGESTELLNUMMER 154143: DAS FEHLENDE COUPE

Der hier angebotene 540 K wird von Daimler-Benz als unter der Provisionsnummer 233173 bestellt und am 12. Juli 1937 ausgeliefert vermerkt. Abnehmer war die Brabender GmbH, ein Unternehmen, das noch heute Laborgeräte für die Materialprüfung in der chemischen und lebensmittelverarbeitenden Industrie liefert. Der Brabender 540 K mit Sitz in Duisburg an Rhein und Ruhr war mit dem Fahrgestell, Motor, Getriebe und Karosserie (bis auf die Spitze) ausgestattet, die er heute noch besitzt.

Nach Angaben der Familie Hebmüller wurde es von seinem späteren Eigentümer, der Düsseldorfer Henkel-Familie von Henkel & Cie. Chemical Works, Mitte bis Ende 1951 an die Karrosseriewerke Joseph Hebmüller Söhne gebracht. Hebmüller ist ein angesehener Karosseriebauer, der Ende des 19. Jahrhunderts in Wuppertal gegründet wurde und ironischerweise für seine Cabrio-Karosserien bekannt ist. Im Auftrag des Kunden entfernte Hebmüller das Cabrioverdeck und die Windschutzscheibensäulen und integrierte auf hervorragende Weise eine neue Coupé-Dachlinie in das Sindelfinger Karosseriewerk. Es ist interessant festzustellen, dass Hebmüller gleichzeitig ein 170 S-Cabriolet für einen Direktor des Henkel-Industriekonzerns mit einer ähnlichen Dachlinie versehen hat – wohl kein Zufall.

Die flache Windschutzscheibe wurde zu einer zweiteiligen Einheit mit auskurbelnden Fenstern. Die Türfenster wurden dem neuen Dachprofil angepasst. An den vorderen Kotflügeln wurden verlängerte Röcke mit Chromstreifen sowie rechteckige Begrenzungsleuchten angebracht. und das Heck der Karosserie wurde modifiziert, um leicht abgeschnitten zu werden, wobei modernere Rücklichter installiert wurden und eine Metallabdeckung über den hinten montierten Ersatzteilen angebracht wurde. Das Ergebnis war eine schöne, sehr sportliche Präsentation, die an die Fabrik Spezialcoupe erinnert.

Der Mercedes-Benz zog anschließend in die USA und wurde in einem zweifarbigen Creme-Design mit grauen Kotflügeln und Dach überarbeitet. Zu diesem Zeitpunkt war auch ein Golde-Sonnendach hinzugefügt worden, das nicht aus dem originalen Hebmüller-Umbau stammt. Sein frühester Auftritt in den Vereinigten Staaten war um 1954 mit Henry A. Rudkin Jr., dessen Mutter insbesondere die Gründerin der Bäckerei Pepperidge Farm war. Im Jahr 1956 erschien es mit Dr. William Hoffman aus New York City.

Später wurde es von John P. Quirk aus Hastings, Nebraska, erworben. Der besondere Auftritt ging Herrn Quirk sicherlich nicht verloren, da er gleichzeitig eine der Sindelfinger Spezialcoupes besaß. Anschließend wurden beide Mercedes von ihm 1968 auf einer Auktion in Denver, Colorado, angeboten. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Fahrgestell 154143 von den Eltern des jetzigen Besitzers erworben und nach Nebraska zurückgefahren. Während der Heimreise wurde das Auto wiederholt vom Polizeipräsidium der kleinen Städte angehalten, durch die sie fuhren, nur um das Auto zu durchsuchen. Dies war zum großen Vergnügen, wenn auch Unannehmlichkeiten, der neuen Eigentümer. Der 540 K, der von seinem neuen Besitzer in einem funktionierenden mechanischen Zustand gehalten wurde, trat mit seinem Besitzer und seiner Frau regelmäßig in historischen Kostümen vor Ort auf, um die Geschichte der Stadt und die Liebhaber klassischer Autos zu bewundern. Die letzte Gelegenheit für die Einheimischen, den Mercedes-Benz zu schätzen, bot sich 1980 bei einem Parade- und Autowettbewerb im Landkreis. Die Jury in dieser kleinen landwirtschaftlichen Stadt, die sich vielleicht an dem orientierte, was sie am besten kannte, zeichnete eine restaurierte John Deere-Antiquität als Best of Show aus Traktor (es ist erwähnenswert, dass der Besitzer 1957 Corvette auch nicht platziert). Nach dieser schändlichen Niederlage stellte der Besitzer das Auto in die Garage, die er eigens zum Schutz und zur Aufbewahrung gebaut hatte, und das 540 K Coupé trat erst Ende 2019 wieder in der Öffentlichkeit auf.

Dass es das Coupé gab, ist bekannt, aber sein Verbleib ist selbst dem bekannten Historiker Jan Melin, der in seinem angesehenen Buch Mercedes-Benz: Die aufgeladenen 8-Zylinder-Autos der 1930er Jahre ein älteres Foto des Autos vorstellte, weitgehend unbekannt geblieben. Der Akte des Wagens liegt auch ein detaillierter Geschichtsbericht eines Markenhistorikers bei, der mehrere weitere zeitgenössische Fotografien enthält, die das Produkt von Hebmüllers Werk zu Beginn der 1950er Jahre zeigen. Der 540 K befindet sich noch heute in einem sehr soliden und intakten Zustand, da er sich jahrzehntelang in der Garage seines Besitzers befand. Die Lackierung und die rote Lederausstattung der 1960er Jahre weisen erhebliche Gebrauchsspuren auf. Die Merkmale der Restaurierung der „Enthusiasten-Ära“, einschließlich zusätzlicher Fahranzeigen, die unter dem Armaturenbrett angebracht sind, bleiben erhalten.

Das Coupé wurde zuletzt von RM Auto Restoration erneut mechanisch in Betrieb genommen, um es wieder in Betrieb zu nehmen und anzuhalten. Es wäre ein interessantes Automobil, um es mechanisch aufzufrischen und zu besichtigen, oder vielleicht als ideale Grundlage für eine vollständige Concours-Restaurierung es als Coupé oder Cabriolet A. In der Tat zeigen Fotografien des Autos nach der Fertigstellung durch Hebmüller das atemberaubende Ergebnis in einer dunklen Farbe mit Hardtop – diese neckenden Bilder zeigen, was sein könnte, und es würde wohl zu den spektakulärsten 540-K-Coupés gehören, wenn fertiggestellt, ein Auto von gleicher oder größerer Schönheit als fast jede andere geschlossene Karosserie auf diesem Chassis. In jedem Fall wäre es ein echter Hingucker zu sehen, wie die Concours d’elegance auf der ganzen Welt erreicht werden.

Das Missing Coupe markiert die seltene Gelegenheit, einen der ultimativen verlorenen aufgeladenen Mercedes-Benz zu erwerben. Es ist eines der großen Geheimnisse der aufgeladenen Mercedes-Welt geblieben, lange verfolgt, aber nie gefunden … bis jetzt.