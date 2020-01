McLaren Speedtail

Das dynamische Entwicklungsprogramm für den schnellsten und technisch fortschrittlichsten McLaren aller Zeiten wurde mit Kenny Brack, dem Chef-Testfahrer von McLaren, abgeschlossen, der das neue Speedtail im Kennedy Space Center in Florida, USA auf eine Höchstgeschwindigkeit von 403 km/ h brachte.

Bei den abschließenden Hochgeschwindigkeitstests im bahnbrechenden technischen Validierungsprozess des Hypersportwagens erreichte der Speedtail-Prototyp „XP2“ mehr als 30-mal seine Höchstgeschwindigkeit auf der Landebahn des Space Shuttles, auf den Johnny Bohmer Proving Grounds. Die Übung schloss ein Hochgeschwindigkeitsprogramm ab, das an mehreren Testeinrichtungen weltweit durchgeführt wurde, darunter in Idiada in Spanien und Papenburg in Deutschland.

Die Produktion des ersten von 106 Speedtails, die im Kundenauftrag von Hand zusammengebaut werden, hat im McLaren-Produktionszentrum in Woking, Großbritannien, begonnen. Die Auslieferung ist für Februar 2020 geplant.

Der Speedtail vereint schlanke und nahtlose Schönheit mit wegweisenden Technologien und einer wirklich bemerkenswerten Leistung und steht an der Spitze der McLaren Ultimate-Serie. Mit einer Länge von fast 5,2 Metern ist der dreisitzige Hyper GT mit Karbonfaser-Karosserie der aerodynamisch effizienteste McLaren aller Zeiten und ein Beweis für das Know-how der Marke im Leichtbau.

Der benzinelektrische Hybridantriebsstrang des Speedtail bietet mit 1.070 PS und 1.150 Nm (848 lb ft) die höchste Leistung und das größte Drehmoment aller McLaren-Straßenfahrzeuge. Die geradlinige Beschleunigung und die maximale Geschwindigkeit des Fahrzeugs setzen neue Maßstäbe für McLaren: 0 bis 300 km / h werden in weniger als 13 Sekunden erreicht, und der Speedtail erreicht 403 km / h.

Das von McLaren entwickelte Batteriepaket hat eine Leistungsdichte von 5,2 kW / kg, was das beste Leistungsgewicht aller Hochvoltbatteriesysteme für Kraftfahrzeuge darstellt. Die Akkus laden sich während der Fahrt mit dem Speedtail konstant wieder auf – es gibt kein Einsteckelement – jedoch ist standardmäßig ein kabelloses Ladegerät enthalten, das die Akkus während der Nichtbenutzung auflädt und den Ladezustand beibehält.