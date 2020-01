Lloyd 600: Sparsam durch die Zeit des Wirtschaftswunders

Ein fahrender Zeuge des deutschen Wirtschaftswunders ist der kleine Lloyd 600. Die Deutschen haben in den 50er Jahren gerade die Freude am Leben für sich wieder entdeckt. In die Wohnung muss ein modernes Nierentischchen und Cocktailsessel, vor das Haus ein bezahlbares Fahrzeug, um das neue Lebensgefühl zu leben. Damit ist man Herr über Zeit und Raum – frei und losgelöst von Fahrplänen und Streckenrouten.



Carl F.W. Borgward hatte den Hansa Lloyd 1929 übernommen und führt ihn auch nach dem 2. Weltkrieg weiter. Zunächst werden unter dem Namen Goliath dreirädrige kleine Transporter produziert, dann 1949 der PKW Hansa 1500, gefolgt vom Lloyd LP 300 im Jahr 1950. Das Unternehmen brummt, der Borgward – Goliath – Lloyd Konzern ist auf Erfolgsspur, die Markennamen Hansa, Goliath und Lloyd prägen sich ein. Ab 1951 heißt der Bremer Konzern Lloyd Motorenwerke GmbH.