Liebling der Präsidenten: Maserati Quatroporte

Vor 40 Jahren wurde der erste Maserati Quadroporte in den Dienst eines italienischen Präsidenten gestellt. Luxus, Eleganz und Leistung verkörperte das Fahrzeug der Präsidenten. Bis heute ist das so geblieben.

Maserati war schon immer für Autos mit außergewöhnlichem Luxus, Eleganz und Leistung bekannt, was die Wahl der Quattroporte-Modelle als offizielle Fahrzeuge des italienischen Präsidenten bewies.

Am 14. Dezember 1979 wurde der Maserati Quattroporte der 3. Generation in automatischer und manueller Schaltung dem italienischen Präsidenten Sandro Pertini vorgestellt. An der Zeremonie im Quirinalpalast in Rom nahmen der Minister für Industrie und Handel, Rt Hon Antonio Bisaglia, und der CEO von Maserati, Alejandro de Tomaso, teil.

Der Maserati Quattroporte der 3. Generation (1979), entworfen von Giorgetto Giugiaro, war das erste vollständig neue Auto, das während der Managementperiode von de Tomaso (1976-1993) entworfen wurde. Die 3. Quattroporte Generation zeichnete sich durch ein luxuriöses und edles Interieur aus, dafür erschien er weniger sportlich.

Es wurde mit dem V8-Motor ausgestattet, in Varianten von 4,2 l mit 255 PS und 4,9 l mit 280 PS. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 220 km / h. Das Auto blieb von 1979 bis 1990 mit insgesamt 2.145 verkauften Einheiten auf dem Markt.

1986 wurde die “Royale” -Version auf den Markt gebracht: Sie wurde mit Innenausstattungen wie weichen Ledersitzen und aufwendiger Verwendung von Nussbaumholz auf dem Armaturenbrett und den Türverkleidungen neu gestaltet. Weitere Besonderheiten waren das Funktelefon im Abteil zwischen den Vordersitzen und der kleine Klapptisch in den hinteren Türen. Der Quattroporte Royale war mit einem leistungsstarken 4,9-l-V8-Motor mit 300 PS ausgestattet und nur 51 wurden mit dieser Trimmung gebaut.

1982 erteilte das Generalsekretariat des italienischen Präsidenten Maserati den Auftrag, eine gepanzerte Quattroporte für die Zwecke des Präsidenten zu bauen.

1983 lieferte die Firma aus Modena einen Quattroporte in der Farbe „Dark Aquamarine“ mit beigem Samt-Interieur an Präsident Sandro Pertini, der zu seinem bevorzugten Fahrzeug für institutionelle Engagements wurde.

Eine der ursprünglichen Eigenschaften des Autos war ein großer Aschenbecher mit Rohrhalterung zwischen den Rücksitzen: Dies wurde vom Präsidenten selbst angefordert, und Maserati modifizierte die Rückbank, um das zu schaffen. Das Auto verfügte auch über einen Barschrank, eine Telefonanlage und eine Gegensprechanlage für die Kommunikation mit Personen außerhalb des Autos.

Die Kabine des Wagens war komplett gepanzert und kugelsicher und mit hochfestem Manganstahl überzogen. Die Fenster waren ebenfalls gepanzert, 31 mm dick und aus Polycarbonat mit 4 elektrisch gesteuerten Fenstern.

Das Dach kann über den Rücksitzen elektrisch geöffnet werden, damit der Präsident aufstehen und die Menge während der Fahrt begrüßen kann. Um diese aufrechte Position sicherer und komfortabler zu gestalten, wurde hinten am rechten Vordersitz ein spezieller Griff angebracht.

Das Staatsoberhaupt benutzte den Quattroporte der 3. Generation bei allen öffentlichen Anlässen, einschließlich seines historischen Besuchs im Ferrari-Werk in Maranello am 29. Mai 1983. Bei dieser Gelegenheit verlangte die feierliche Etikette, dass der Gastgeber Enzo Ferrari, sobald das Auto das Werk erreicht hatte sich dem Präsidentenfahrzeug nähern sollte. Ferrari blieb jedoch etwa zehn Meter vor dem Auto regungslos stehen. Der ältere Präsident Pertini stieg aus der Quattroporteaus und ging zum Ferrari-Chef.

Es wird erzählt, dass sich Enzo Ferrari wegen der langjährigen Rivalität zwischen den Marken mit dem Prancing Horse (Tänzelnden Pferd) und dem Trident (Dreizack).

In den 1980er Jahren wählten auch andere berühmte Persönlichkeiten die dritte Generation des Quattroporte als Transportmittel. Der vielleicht bekannteste war der Tenor Luciano Pavarotti – eine ganze Reihe berühmter Fotografien, die ihn in seinem Quattroporte vor der Mailänder Scala zeigt zeugen davon.

Bis heute ist der Quattroporte der Präsident des italienischen Dienstwagens: Am 2. Juni dieses Jahres, dem Tag der Republik, hat der derzeitige Präsident Sergio Mattarella den Quattroporte der 6. Generation mit der von Maserati speziell entworfenen Außenfarbe „Blu Istituzionale“ verwendet in „Black Piano“ (schwarz lackiertes Holz) gepaart mit vollnarbigem Pieno Fiore-Leder, wobei besonders auf die Schallisolierung der Kabine geachtet wurde, um unter allen Einsatzbedingungen ein Höchstmaß an Komfort an Bord zu gewährleisten trägt das offizielle Wappen der Italienischen Republik Der für den italienischen Präsidenten gebaute Quattroporte wurde speziell modifiziert, um die höchsten Sicherheitsstandards für Autos zu erreichen, die für bestimmte institutionelle Zwecke bestimmt sind.

