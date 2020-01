Blecharbeiten – Kotflügel formen Teil 2

Der zweite Teil des hinteren Kotflügels ist etwas komplexer als der erste Teil. Zuerst wird an der Stauchmaschine der obere Rand gleichmäßig gestaucht. Ziel dieses Durchgangs ist es, das Blech weitestgehend an die finale Form anzupassen. Erst wenn die Grundform erreicht ist kann das Blech weiter umgeformt werden. Noch ist der größte Teil des Bleches flach. Um die notwendige Wölbung in das Blech zu bringen, wird das Blech auf einem Sandsack in Form getrieben. Das Blech wird immer wieder angehalten und die Passform überprüft. Durch das Treiben, entsteht im Blech ein Verzug. Dieser Verzug kann durch das Drücken am Rand des Blechs wieder herausgenommen werden. Wo man genau drücken muss, ist reine Erfahrungssache.