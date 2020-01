Automobilia-Auktion im Januar

Bei der Barrett-Jacksons Auktion in Scottsdale, Arizona, kommen nicht nur Oldtimer und Sammlerfahrzeuge unter den Hammer. Drei exklusive Sammlungen mit historischen Schildern und mehr sind zu haben.

Auf verschiedenen Dachböden in Montana, Connecticut und Colorado fand Automobilia-Direktor (Barrett-Jacksons Automobilia-Auktionen) Rory Brinkman im Herbst die Raritäten, die bei der kommenden Auktion in Scottsdale zum Aufruf kommen: Die erste angebotene Kollektion stammt von einem Mann, den Brinkman seit 20 Jahren kennt, Mike Money. Im Jahr 1956 gründete Moneys Vater ein Oldsmobile-Autohaus in der kleinen Stadt Hill City, Kansas, etwa 300 Meilen westlich von Kansas City, nicht weit südlich der Grenze zu Nebraska. Das Autohaus wurde schließlich um Chevrolet, Pontiac und Buick erweitert. Money schloss sich seinem Vater an und war der jüngste Händler in Kansas, der alle vier GM-Linien hatte.

„Wie die meisten Teenager und jungen Männer”, erzählt Mike Money, „mochte ich Autos sehr.” Diese Liebe entwickelte sich zu einer Leidenschaft für Autoschilder und andere Gegenstände sowie Autos. „Die meisten Gegenstände befanden sich in einem anderen Gebäude, gestapelt und unter Verschluss“, erinnert er sich. Das Ergebnis ist eine fabelhafte Sammlung nahezu neuwertiger Zinn-, Porzellan- und Neon-Porzellanschilder. „Es fällt mir schwer, das alles loszulassen“, gab Money zu, „aber wenn du älter bist, musst du darüber nachdenken! Die freundliche Behandlung und Hilfe, die ich von Barrett-Jackson bekommen habe, erregt mich über den Verkauf. Ich hoffe, dass diese Artikel in gute Häuser kommen, Leute, die die Qualität zu schätzen wissen.“

Qualität in der Tat. Bei der Scottsdale-Auktion 2020 bei No Reserve werden Hunderte von Artikeln aus der Mike Money-Sammlung angeboten, die in makellosem Zustand sind, einschließlich einer Fülle von GM / Chevrolet-Stücken, von denen einige Barrett-Jackson noch nie gesehen oder angeboten hat.

„Es gibt Stücke in der Sammlung, die einzigartig oder die besten bekannten Beispiele sind”, sagt Brinkman. Dazu gehören GM- und Chevrolet-Teile, die äußerst begehrt und schwer zu erwerben sind. Ein Teilbereich der Sammlung ist ein außergewöhnliches Angebot an Leuchtreklamen, von denen einige erstmalig auf der automobilia-Auktion angeboten werden.

Ein Beispiel ist ein Neon-Porzellanschild von Chevrolet Automobiles (Lot Nr. 9490) aus den 1930er Jahren. „Tatsächlich ist es eines der besten existierenden Beispiele”, sagt Brinkman. „Es ist Art Deco; ein sehr begehrenswertes Stück. Es sind nur eine Handvoll davon bekannt. “

Ein Neon-Porzellanschild von Chevrolet Genuine Parts (Lot Nr. 8446) ist eines von nur zwei bekannten. Das seltene Stück wird in unberührtem, makellosem Zustand angeboten und ist das einzige, das jemals auf einer Barrett-Jackson-Auktion angeboten wurde.

Lot Nr. 8446.2 ist ein Chevrolet in verzinnter Leuchtreklame, der laut Brinkman „die schönste ist, die ich je gesehen habe”. Laut Brinkman haben verzinnte Schilder – anders als ihre Porzellanbrüder – nicht gut überlebt. Aber nicht dieses Beispiel. „Das ist großartig”, sagt Brinkman. „Es scheint, als wäre es restauriert worden, aber es war nicht so. Es ist alles original. Es wurde entweder nie ausgestellt oder in der Serviceabteilung montiert und unberührt gelassen. Es ist ein erstaunlicher Überlebender.”

Neben der prestigeträchtigen Mike Money Collection gibt es auf dem Dachboden über einem Autohaus in Montana eine Sammlung von Ausstellungsstücken von GM, Chevrolet und New Old Stock aus den 1930er und 40er Jahren – alles von Schildern für Papphändler über Plakate bis hin zu Händlerverkaufsbüchern und mehr.