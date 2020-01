All-American Cruise-In im Petersen

Das Petersen Automotive Museum in Los Angeles veranstaltet am Sonntag, dem 26. Januar 2020, ein spezielles Programm zu Ehren von Carroll Shelby und „Ford v Ferrari“.

Das Petersen veranstaltet jeden letzten Sonntag im Monat eine thematische Kreuzfahrt. Im Januar werden die Cruise-In-Teilnehmer eine große Auswahl an klassischen und modernen amerikanischen Performance- und Custom-Fahrzeugen mit einer großen Auswahl an Original-Cobras, Shelby-Fahrzeugen, Folgeautos und vielem mehr zu sehen bekommen. Alle US-Cars sind willkommen, aber nur für Shelby-Fahrzeuge stehen spezielle Parkplätze zur Verfügung.

Nach dem Cruise-In werden die Zuschauer zu einer Panel-Diskussion eingeladen, die vom Gründungsvorsitzenden von Petersen, Bruce Meyer, moderiert wird. Geladen sind mehrere amerikanische Prominente, die die Darstellung der realen Ereignisse im Film diskutieren, die zum beispiellosen Sieg des Shelby-Teams in Le Mans geführt haben. Zu den Podiumsteilnehmern zählen der Designer Peter Brock; Peter Miles, Sohn des Rennfahrers Ken Miles; Teamchef Charlie Agapiou; Carroll Shelbys Enkel Aaron Shelby; Fahrer Allen Grant; Filmproduzent Lenny Shabes; und A.J. Baime, dessen Buch „Go Like Hell: Ford, Ferrari und ihr Kampf um Geschwindigkeit und Ruhm in Le Mans“ den Film selbst inspirierte.

“Unsere Cruise-Ins im Frühstücksclub versammeln jeden Monat Enthusiasten aus jeder Ecke von Los Angeles, die sich unterhalten, lachen und einige wirklich erstaunliche Autos fahren”, sagt Terry L. Karges, Executive Director von Petersen. “Bruce Meyers American Car Cruise-in wird all das und noch mehr bieten.”

Bruce Meyers All-American Cruise-In beginnt um 9.00 Uhr im dritten Stock des Parkhauses des Petersen Automotive Museum. Einlass ist ab 8.00 Uhr.

Weitere Informationen unter https://www.petersen.org/events/january-bcci.